«Спартак» предложил за Мангаша около 2 млн евро. Защитник «Витории» также интересен «Истанбулу» (Иван Карпов)

«Спартак» близок к подписанию защитника «Витории Гимараэш» Рикарду Мангаша.

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб предложил контракт на 2 года. Сумма трансфера составит около 2 млн евро. Отмечается, что в подписании португальца заинтересован спортивный директор красно-белых .

Также сообщается, что аналогичную сумму за 26-летнего защитника готов заплатить «Истанбул», однако « » ближе к трансферу португальца.

Со статистикой Мангаша можно ознакомиться здесь.