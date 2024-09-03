«Спартак» предложил за Мангаша около 2 млн евро. Защитник «Витории» также интересен «Истанбулу» (Иван Карпов)

Теги Спартак высшая лига Португалия премьер-лига Россия высшая лига Турция возможные трансферы Витория Гимараэш Истанбул Рикарду Мангаш Томаш Амарал Футбол

«Спартак» близок к подписанию защитника «Витории Гимараэш» Рикарду Мангаша.

По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб предложил Мангашу контракт на 2 года. Сумма трансфера составит около 2 млн евро. Отмечается, что в подписании португальца заинтересован спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.

Также сообщается, что аналогичную сумму за 26-летнего защитника готов заплатить «Истанбул», однако «Спартак» ближе к трансферу португальца.

Со статистикой Мангаша можно ознакомиться здесь

31 комментарий
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Ответ arspurs9
Окей, но слева вменяемо выглядит Рябчук, плюс есть шанс, что форму наберёт Хлусевич. Справа бедовый Денисов без подмены. Точно именно левый защитник в первую очередь необходим?
Хлусевич правоногий,видимо они будут с Денисовым конкурировать.Остается один Рябчук слева.
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Ответ Вячеслав Краснов
Короче, все понятно. Деньги есть, трансферов много, а команда сильнее не становится. Барко приблизил команду к уровню прошлого сезона с Промесом, но даже тот состав нуждался в усилении.
Ну сильнее становятся не только за счет покупки игроков. Так то лучше стал играть тот же Умяров, Угальде стал забивать. Та же оборона надежнее и выдала хорошую серию. Потенциал этого состава еще не до конца использован🤷‍♂️
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Опять накупили пучок за пятачок всяких середняков. Потом будут думать, куда их спихнуть.
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Короче, все понятно. Деньги есть, трансферов много, а команда сильнее не становится. Барко приблизил команду к уровню прошлого сезона с Промесом, но даже тот состав нуждался в усилении.
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За 2 мульта это будет топовый трансфер. Мангаш классно атакует. Плюс, возраст в самом расцвете. Как раз решается вопрос с крайними защами.

Хлучевич очевидно пойдет на право.

Еще бы вингера какого-нибудь хорошего уровня подписать. Нужен тот, кто будет делать разницу.
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Очень много легионеров на контрактах. Некоторые вообще для ротации. Нужно покупать игроков для усиления, а не для числа.
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Окей, но слева вменяемо выглядит Рябчук, плюс есть шанс, что форму наберёт Хлусевич. Справа бедовый Денисов без подмены. Точно именно левый защитник в первую очередь необходим?
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Ответ Uriah Heep
Да, его тогда не было, но без его косвенного участия не обошлось. И где сейчас Тавареш?! Мне абсолютно непонятно, что такие люди, как Эшуорт, Амарал делали и делают в «Спартаке». С ними ловить нечего. Ими рулят исключительно деньги. На «Спартак» им откровенно наплевать.
У Тавареша два разрыва подряд, посоедние получены на тренировке со сборной, ты чего ждал после такого? Тут вопрос не к тем людям, которые его купили, а к судьбе
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Ответ Вячеслав Краснов
Короче, все понятно. Деньги есть, трансферов много, а команда сильнее не становится. Барко приблизил команду к уровню прошлого сезона с Промесом, но даже тот состав нуждался в усилении.
Было бы прикольно если чудесным образом Промес как то вырвалось из Эмиратов и подписал контракт новый не сильно завышенный ввиду условий

Он даже растренированность мне кажется был бы лучше остальных вингеров
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По 3 копейки надергают Мукунк штук 10, потом будут жаловаться, что только у зенита есть деньги на Малкома, Барриоса и Вендела.
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Ответ Uriah Heep
Да, его тогда не было, но без его косвенного участия не обошлось. И где сейчас Тавареш?! Мне абсолютно непонятно, что такие люди, как Эшуорт, Амарал делали и делают в «Спартаке». С ними ловить нечего. Ими рулят исключительно деньги. На «Спартак» им откровенно наплевать.
Ну а кто знал что он второй раз кресты порвет.
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Набирают не пойми кого для количества, когда уже купленные типа Тавараша в арендах или банку греют.
Ну ладно, видимо руководство устраивает борьба за 5 место из года в год…
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Ответ Евгений Лаптев
Очень много легионеров на контрактах. Некоторые вообще для ротации. Нужно покупать игроков для усиления, а не для числа.
Да. И в первую очередь нужно от Николсона избавляться. Уж слишком топорный и неумный футболëр
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личный распил амарала, надо урвать напоследок
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Что то Амарала не слышно, не видно, нет информации, что он вообще причастен к последним трансферам Спартака.. Сдаётся мне, что его пора менять на другого под требования Станковича
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Ответ Вячеслав Краснов
Короче, все понятно. Деньги есть, трансферов много, а команда сильнее не становится. Барко приблизил команду к уровню прошлого сезона с Промесом, но даже тот состав нуждался в усилении.
За то в "прошлогодней" команде не стало Абаскаля и команда выглядит явно сильней. Не зря его Мостовой поливал.
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Ответ Вячеслав Припузов
Что то Амарала не слышно, не видно, нет информации, что он вообще причастен к последним трансферам Спартака.. Сдаётся мне, что его пора менять на другого под требования Станковича
Закроется ТО и даст интервью.По моему об этом Малышев говорил.
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Ответ Евгений Лаптев
Очень много легионеров на контрактах. Некоторые вообще для ротации. Нужно покупать игроков для усиления, а не для числа.
для ротации бы лучше молодых да местных
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Ответ Spartakus1984
Тавареша не Амарал покупал.И когда его брали то он был игроком молодежной сборной Португалии.
Да, его тогда не было, но без его косвенного участия не обошлось. И где сейчас Тавареш?! Мне абсолютно непонятно, что такие люди, как Эшуорт, Амарал делали и делают в «Спартаке». С ними ловить нечего. Ими рулят исключительно деньги. На «Спартак» им откровенно наплевать.
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Ответ ivannumber1
За 2 мульта это будет топовый трансфер. Мангаш классно атакует. Плюс, возраст в самом расцвете. Как раз решается вопрос с крайними защами. Хлучевич очевидно пойдет на право. Еще бы вингера какого-нибудь хорошего уровня подписать. Нужен тот, кто будет делать разницу.
Может разницу и не будет , но в основе хотелось бы Маркиньоса

А так вообще странно выходит , из всех трансферов пока только Барко под основу
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Ответ Spartakus1984
Хлусевич правоногий,видимо они будут с Денисовым конкурировать.Остается один Рябчук слева.
Хлусевич настолько дно что на подмену Денисову госпади прости Зобнин даже лучше , в центре ему точно делать нечего
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Ответ arspurs9
Окей, но слева вменяемо выглядит Рябчук, плюс есть шанс, что форму наберёт Хлусевич. Справа бедовый Денисов без подмены. Точно именно левый защитник в первую очередь необходим?
По идее еще и правый нужен. Хлусевич и Денисов совсем не защитники.
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Ответ arspurs9
Окей, но слева вменяемо выглядит Рябчук, плюс есть шанс, что форму наберёт Хлусевич. Справа бедовый Денисов без подмены. Точно именно левый защитник в первую очередь необходим?
Он вроде вообще скорее хавбек, чем защитник . Если изучить статистику. Мне тут один друг скинул по нему инфу
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Заранее Вам большое человеческое спасибо.
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Это понятно, что в подписании португальца заинтересован спортивный директор Амарал, а Спартак в нем заинтересован?
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Ну за двушку - это топ трансфер. По-факту.
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Скорее всего будет игроком подмены
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Лучше пробовать таких за 2млн, чем как Спартак ранее непонятных в три раза дороже покупал
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Амарал 🤔 А Станкович заинтересован ли...
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Очередной Тавареш?! Амарал рулит.
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