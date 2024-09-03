«Спартак» предложил за Мангаша около 2 млн евро. Защитник «Витории» также интересен «Истанбулу» (Иван Карпов)
«Спартак» близок к подписанию защитника «Витории Гимараэш» Рикарду Мангаша.
По информации инсайдера Ивана Карпова, московский клуб предложил Мангашу контракт на 2 года. Сумма трансфера составит около 2 млн евро. Отмечается, что в подписании португальца заинтересован спортивный директор красно-белых Томаш Амарал.
Также сообщается, что аналогичную сумму за 26-летнего защитника готов заплатить «Истанбул», однако «Спартак» ближе к трансферу португальца.
Со статистикой Мангаша можно ознакомиться здесь.
Хлучевич очевидно пойдет на право.
Еще бы вингера какого-нибудь хорошего уровня подписать. Нужен тот, кто будет делать разницу.
Он даже растренированность мне кажется был бы лучше остальных вингеров
Ну ладно, видимо руководство устраивает борьба за 5 место из года в год…
А так вообще странно выходит , из всех трансферов пока только Барко под основу
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