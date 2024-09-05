Владимир Газзаев об отставке из «Родины»: «Бывает, что результат не такой, на который рассчитываешь. Нельзя делать вид, что все идет хорошо» 

Теги Первая лига Владимир Газзаев Родина Москва Футбол

Владимир Газзаев высказался после своей отставки с поста главного тренера «Родины».

Газзаев возглавил московский клуб 12 июня. После 8 туров «Родина» с 11 очками занимает в таблице Мелбет Первой лиги 10-е место.

«Решение об уходе принял дорогой из Новороссийска после упущенной победы в матче с «Черноморцем». Я всегда с максимальной отдачей отношусь к своей работе и делаю все возможное для побед своей команды. При этом, бывает, что результат получается не такой, на который ты рассчитываешь, и здесь нельзя делать вид, что все идет хорошо. 

Я с большой симпатией отношусь к клубу «Родина». Но на данном этапе дела складываются не лучшим образом с точки зрения определенных моментов и прежде всего результата, на который я нацеливался», – сказал Газзаев.

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