Владимир Газзаев об отставке из «Родины»: «Бывает, что результат не такой, на который рассчитываешь. Нельзя делать вид, что все идет хорошо» 

Владимир Газзаев высказался после своей отставки с поста главного тренера «Родины».

Газзаев возглавил московский клуб 12 июня. После 8 туров « » с 11 очками занимает в таблице Мелбет Первой лиги 10-е место.

«Решение об уходе принял дорогой из Новороссийска после упущенной победы в матче с «Черноморцем». Я всегда с максимальной отдачей отношусь к своей работе и делаю все возможное для побед своей команды. При этом, бывает, что результат получается не такой, на который ты рассчитываешь, и здесь нельзя делать вид, что все идет хорошо.

Я с большой симпатией отношусь к клубу «Родина». Но на данном этапе дела складываются не лучшим образом с точки зрения определенных моментов и прежде всего результата, на который я нацеливался», – сказал .