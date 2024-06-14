Газзаев о назначении сына в «Родину»: «Он выполнит стоящие перед ним задачи. У него достаточно большой опыт для успешной работы»
Валерий Газзаев оценил назначение своего сына Владимира на пост тренера «Родины».
«Поздравляю сына с тем, что его назначили на должность главного тренера «Родины». Я уверен, что он будет успешно работать.
Когда он работал в «Алании» в самый сложный период, когда сезон длился полтора года, он вывел команду в Премьер-лигу, играл в финале Кубка России и выводил ее в еврокубки. Он успешно работал в Казахстане в «Тоболе» и «Актобе», с которым становился серебряным призером чемпионата и финалистом Кубка страны. У него достаточно большой опыт и перспективы для весьма успешной работы.
Задачи ставит руководство «Родины». Думаю, те задачи, которые перед ним будут стоять, он выполнит», – сказал Газзаев-старший.