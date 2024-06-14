Газзаев о назначении сына в «Родину»: «Он выполнит стоящие перед ним задачи. У него достаточно большой опыт для успешной работы» 

Теги Валерий Газзаев Первая лига Владимир Газзаев Родина Москва Футбол

Валерий Газзаев оценил назначение своего сына Владимира на пост тренера «Родины».

«Поздравляю сына с тем, что его назначили на должность главного тренера «Родины». Я уверен, что он будет успешно работать. 

Когда он работал в «Алании» в самый сложный период, когда сезон длился полтора года, он вывел команду в Премьер-лигу, играл в финале Кубка России и выводил ее в еврокубки. Он успешно работал в Казахстане в «Тоболе» и «Актобе», с которым становился серебряным призером чемпионата и финалистом Кубка страны. У него достаточно большой опыт и перспективы для весьма успешной работы.

Задачи ставит руководство «Родины». Думаю, те задачи, которые перед ним будут стоять, он выполнит», – сказал Газзаев-старший.

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5 комментариев
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А у кого еще из бывших или нынешних депутатов сын защищает Родину?
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Мостовой:" А сколько раз он попеременно набивает ногами мяч? "
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Этого щенка и физруком не назовешь, физруки обидятся)
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Сын вора возглавил букмекерский проект) нашла коса на камень
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Ответ rusik krasav4ik
А у кого еще из бывших или нынешних депутатов сын защищает Родину?
пусть тебя Николай-чудотворец проклянет за такие бестактные вопросы!
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