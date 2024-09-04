Владимир Газзаев покинул пост тренера «Родины». Он возглавил клуб 12 июня

Владимир Газзаев покинул пост главного тренера «Родины».

Соответствующее сообщение опубликовала пресс-служба московского клуба.

«Главный тренер команды принял решение покинуть свой пост.

ФК « » в лице руководства клуба и коллектива команды благодарит Владимира Валерьевича за работу, за неимоверную самоотдачу и его преданность интересам дела. Желаем Владимиру Валерьевичу новых профессиональных вызовов и огромных успехов в любимом деле! – говорится в заявлении клуба.

Газзаев возглавил «Родину» 12 июня. После 8 сыгранных туров команда располагается на 10-м месте в турнирной таблице Мелбет Первой лиги, имея в активе 11 очков.