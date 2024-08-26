Первая лига. «Родина» сыграет с «Ротором»
«СКА Хабаровск» и «Сокол» сыграли вничью (2:2) в 7-м туре Мелбет Первой лиги.
«Тюмень» поделила очки с «Арсеналом» (0:0).
В субботу «Шинник» дома победил «Аланию» (1:0), «Нефтехимик» сыграл вничью с «Уралом» (1:1).
В воскресенье «Уфа» уступила «Сочи» (3:4), «Торпедо» сыграло вничью с «Черноморцем» (1:1).
В понедельник тур завершится матчем «Родина» – «Ротор».
7-й тур
- Дата проведения
- 26 августа, 19:30, «Малая спортивная арена Локомотив»
- Дата проведения
- 25 августа, 12:00, «Нефтяник»
- Голы:
- 0:1 – 4 Писарский, 1:1 – 35 Агеян, 2:1 – 38 Адаев, 3:1 – 45 Ложкин, 3:2 – 62 Кожемякин, 3:3 – 85 Крамарич, 3:4 – 90+4 Крамарич.
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Уфа –
Баклов, Гуренко, Карпов, Кутин, Захаров, Адаев (Исаев, 77), Анисимов, Мацхарашвили (Шаваев, 77), Пасевич, Агеян (Гараев, 90), Ложкин (Муллин, 82).
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Сочи –
Карабашев, Кожемякин, Литвинов (Суслов, 46), Магаль (Барт, 46), Макарчук, Крамарич, Кравцов (Макаров, 82), Лазарев (Гуарирапа, 46), Никитин, Сааведра, Писарский.
- Предупреждение:
- Крамарич (90+2).
- Дата проведения
- 25 августа, 17:00, «Арена Химки»
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Торпедо –
Бабурин, Бородин, Иваньков (Данилкин, 46), Роганович, Шевченко, Галкин (Горбунов, 57), Нетфуллин, Чурич, Чупаев (Максимов, 86), Корян (Шитов, 86), Манелов (Камара, 57).
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Черноморец –
Фролкин, Фомин (Магомедов, 84), Красильниченко, Кумбурович, Мусалов (Кротов, 70), Стежко, Антонов (Яковлев, 81), Енин, Иванов, Столбов (Гурченко, 46), Уридия (Окладников, 70).
- Дата проведения
- 25 августа, 19:00, «Stadion Central’nyj im. I.P. Chayka»
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Чайка –
Bammatgereev.
- Дата проведения
- 25 августа, 19:00, «Стадион Калининград»
- Гол:
- 1:0 – 87 Никишин.
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Балтика –
Андраде.
- Дата проведения
- 23 августа, 15:00, «Сатурн»
- Голы:
- 0:1 – 4 Максименко, 0:2 – 20 Максименко, 1:2 – 45 Першин, 2:2 – 48 Гаджимурадов.
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СКА Хабаровск –
Кузнецов, Носков, Покидышев, Садики, Журавлев, Алиев (Гаглоев, 61), Бавин, Гаджимурадов, Першин, Симонян (Мирошниченко, 79), Гонгадзе (Гонгапшев, 61).
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Сокол –
Косаревский, Иванов, Молодцов, Синяк (Гуз, 79), Чобанов (Кабахидзе, 68), Капленко, Саадуев (Полубояринов, 58), Сасин (Карпицкий, 79), Шпитальный (Churikov, 58), Забелин, Максименко.
- Предупреждения:
- Першин (36), Иванов (36), Бавин (51), Максименко (62), Гаджимурадов (78).
- Дата проведения
- 23 августа, 17:30, «Геолог»
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Тюмень –
Гошев, Бем, Храмцов, Шавлохов, Сухорученко, Кенфак, Кленкин, Коротаев (Петров, 61), Талалай, Ткачук (Купцов, 61), Карпов.
- Дата проведения
- 24 августа, 16:00, «Шинник»
- Гол:
- 1:0 – 65 Алейников.
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Шинник –
Вамбольт, Загре, Черный, Джон, Kosogorov, Скворцов (Шакуро, 60), Алейников, Гбамбле (Малахов, 53), Сухомлинов (Куль, 53), Зинков (Якушевич, 69), Федоров (Жамалетдинов, 46).
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Алания –
Солдатенко, Багаев, Бутаев, Москаленчик, Татаев, Абдоков (Кокоев, 66), Гаглоев (Chimezie Oluebube, 46), Гурциев (Nafikov, 66), Хугаев (Макаров, 55), Тарба (Хадарцев, 79), Цаллагов.
- Дата проведения
- 24 августа, 18:00, «Нефтехимик»
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Нефтехимик –
Янович, Шоркин, Ситдиков, Толстопятов, Валиахметов, Джамилов (Першин, 90), Емельянов, Петров, Родин, Шильцов, Алиев (Магомедов, 72).
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Урал –
Мамин (Мосин, 86), Бегич, Гогличидзе, Мамин, Маргасов (Бевеев, 72), Аюпов (Бикфалви, 57), Егорычев, Ишков (Каштанов, 72), Сунгатулин, Железнов, Воронов (Ионов, 57).
- Предупреждения:
- Мамин (2), Аюпов (49), Толстопятов (61), Емельянов (90+4), Першин (90+3).
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
С другой стороны — СКА во втором тайме просто зажимал Сокол по 10-15 минут на их половине поля. Могли и третий забить.
И конечно наконец-то первая победа Шины))