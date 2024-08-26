Первая лига. «Родина» сыграет с «Ротором»

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«СКА Хабаровск» и «Сокол» сыграли вничью (2:2) в 7-м туре Мелбет Первой лиги.

«Тюмень» поделила очки с «Арсеналом» (0:0).

В субботу «Шинник» дома победил «Аланию» (1:0), «Нефтехимик» сыграл вничью с «Уралом» (1:1). 

В воскресенье «Уфа» уступила «Сочи» (3:4), «Торпедо» сыграло вничью с «Черноморцем» (1:1).

В понедельник тур завершится матчем «Родина» – «Ротор». 

Первая лига

7-й тур

Родина – Ротор
Дата проведения
26 августа, 19:30, «Малая спортивная арена Локомотив»
Онлайн матча

 

Уфа – Сочи 3:4 (3:1, 0:3)
Дата проведения
25 августа, 12:00, «Нефтяник»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Писарский, 1:1 – 35 Агеян, 2:1 – 38 Адаев, 3:1 – 45 Ложкин, 3:2 – 62 Кожемякин, 3:3 – 85 Крамарич, 3:4 – 90+4 Крамарич.
УфаБаклов, Гуренко, Карпов, Кутин, Захаров, Адаев (Исаев, 77), Анисимов, Мацхарашвили (Шаваев, 77), Пасевич, Агеян (Гараев, 90), Ложкин (Муллин, 82).
СочиКарабашев, Кожемякин, Литвинов (Суслов, 46), Магаль (Барт, 46), Макарчук, Крамарич, Кравцов (Макаров, 82), Лазарев (Гуарирапа, 46), Никитин, Сааведра, Писарский.
Предупреждение:
Крамарич (90+2).

 

Торпедо – Черноморец 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
25 августа, 17:00, «Арена Химки»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 56 Чупаев, 1:1 – 59 Иванов.
ТорпедоБабурин, Бородин, Иваньков (Данилкин, 46), Роганович, Шевченко, Галкин (Горбунов, 57), Нетфуллин, Чурич, Чупаев (Максимов, 86), Корян (Шитов, 86), Манелов (Камара, 57).
ЧерноморецФролкин, Фомин (Магомедов, 84), Красильниченко, Кумбурович, Мусалов (Кротов, 70), Стежко, Антонов (Яковлев, 81), Енин, Иванов, Столбов (Гурченко, 46), Уридия (Окладников, 70).
Предупреждения:
Фомин (35), Горбунов (80).

 

Чайка – Енисей 2:0 (1:0, 1:0)
Дата проведения
25 августа, 19:00, «Stadion Central’nyj im. I.P. Chayka»
Онлайн матча
Голы:
1:0 – 21 Нестеров, 2:0 – 72 Хохлачев.
Чайка – Bammatgereev.
Предупреждения:
Самойлов (9), Ивашин (18), Богатырев (67).

 

Балтика – КАМАЗ 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
25 августа, 19:00, «Стадион Калининград»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 87 Никишин.
БалтикаАндраде.
Предупреждения:
Саусь (38), Защепкин (58), Аванесян (58).

 

СКА Хабаровск – Сокол 2:2 (1:2, 1:0)
Дата проведения
23 августа, 15:00, «Сатурн»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – Максименко, 0:2 – 20 Максименко, 1:2 – 45 Першин, 2:2 – 48 Гаджимурадов.
СКА ХабаровскКузнецов, Носков, Покидышев, Садики, Журавлев, Алиев (Гаглоев, 61), Бавин, Гаджимурадов, Першин, Симонян (Мирошниченко, 79), Гонгадзе (Гонгапшев, 61).
СоколКосаревский, Иванов, Молодцов, Синяк (Гуз, 79), Чобанов (Кабахидзе, 68), Капленко, Саадуев (Полубояринов, 58), Сасин (Карпицкий, 79), Шпитальный (Churikov, 58), Забелин, Максименко.
Предупреждения:
Першин (36), Иванов (36), Бавин (51), Максименко (62), Гаджимурадов (78).

 

Тюмень – Арсенал Тула 0:0 (0:0, 0:0)
Дата проведения
23 августа, 17:30, «Геолог»
Онлайн матча
ТюменьГошев, Бем, Храмцов, Шавлохов, Сухорученко, Кенфак, Кленкин, Коротаев (Петров, 61), Талалай, Ткачук (Купцов, 61), Карпов.
Арсенал ТулаЛевашов, Бердников, Большаков (Печенкин, 90+1), Семенчук, Жилкин (Попов, 46), Кайнов, Липовой (Гелоян, 68), Шевченко (Левин, 46), Ткачев, Цараев, Турищев (Odeyinka, 46).

 

Шинник – Алания 1:0 (0:0, 1:0)
Дата проведения
24 августа, 16:00, «Шинник»
Онлайн матча
Гол:
1:0 – 65 Алейников.
ШинникВамбольт, Загре, Черный, Джон, Kosogorov, Скворцов (Шакуро, 60), Алейников, Гбамбле (Малахов, 53), Сухомлинов (Куль, 53), Зинков (Якушевич, 69), Федоров (Жамалетдинов, 46).
АланияСолдатенко, Багаев, Бутаев, Москаленчик, Татаев, Абдоков (Кокоев, 66), Гаглоев (Chimezie Oluebube, 46), Гурциев (Nafikov, 66), Хугаев (Макаров, 55), Тарба (Хадарцев, 79), Цаллагов.
Предупреждения:
Цаллагов (16), Гбамбле (40), Джон (77), Багаев (83).

 

Нефтехимик – Урал 1:1 (0:0, 1:1)
Дата проведения
24 августа, 18:00, «Нефтехимик»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 59 Бикфалви, 1:1 – 74 Магомедов.
НефтехимикЯнович, Шоркин, Ситдиков, Толстопятов, Валиахметов, Джамилов (Першин, 90), Емельянов, Петров, Родин, Шильцов, Алиев (Магомедов, 72).
УралМамин (Мосин, 86), Бегич, Гогличидзе, Мамин, Маргасов (Бевеев, 72), Аюпов (Бикфалви, 57), Егорычев, Ишков (Каштанов, 72), Сунгатулин, Железнов, Воронов (Ионов, 57).
Предупреждения:
Мамин (2), Аюпов (49), Толстопятов (61), Емельянов (90+4), Першин (90+3).

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

36 комментариев
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Вперед, Саратов! Мы с тобой!
+10
-2
+8
Вперед Тюмень!!!
+6
-2
+4
Ответ LFC_Fan_123
Сочи еще круче жахнул)
Это да. Но уфимцы в обороне во всё 3 эпизодах сыграли отвратительно, плюс детская ошибка вратаря.
+3
0
+3
Ответ Balt
Уфа конечно круто жахнула. 3 за 10 минут. Сочи что-то совсем ни о чём. Морено по ходу до наших игроков достучаться не может. Другое дело было бы в РПЛ где ему десяток легов набрали бы и ему определённо было бы проще. А тут... Ну а в Балтике проблема что взяли сырого Грищенко поднимать Балтику в РПЛ. При том забавно что вместо Грищенко в Велес взяли более опытного Альшевского из БАТЭ и при нём Велес на 2-месте крепко идёт. Может наоборот надо было? Руководство Балтики: просчитались, но где?
Сочи еще круче жахнул)
+4
-1
+3
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Вперед, Саратов! Мы с тобой!
Досадно — вести 2:0 и отдать 2:2 (с голами в раздевалку и из раздевалки).
С другой стороны — СКА во втором тайме просто зажимал Сокол по 10-15 минут на их половине поля. Могли и третий забить.
+5
-2
+3
Такие матчи как Уфа-Сочи украшают первую лигу. Не скучный матч.
+3
0
+3
Шинник с первой победой, пора выкарабкиваться со дна
+3
0
+3
Есть какая-то ирония когда 14 номер меняют на 88.
+4
-1
+3
А вот и лег проснулся главный в атаке. ) Мощный камбек у Сочи вышел.
+4
-2
+2
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Досадно — вести 2:0 и отдать 2:2 (с голами в раздевалку и из раздевалки). С другой стороны — СКА во втором тайме просто зажимал Сокол по 10-15 минут на их половине поля. Могли и третий забить.
Не повезло малость 🤏🤏
+3
-1
+2
У СОЧИ волевая победа.
+4
-2
+2
Вот это камбек от Сочи
+3
-1
+2
Неужели руководство Урала не видят что игра Каштанова это уровень двора, с выходом его на поле игра сразу же теряется , ну он же деревяный он по мячу толком попасть не может
+2
0
+2
Уфа конечно круто жахнула. 3 за 10 минут. Сочи что-то совсем ни о чём. Морено по ходу до наших игроков достучаться не может. Другое дело было бы в РПЛ где ему десяток легов набрали бы и ему определённо было бы проще. А тут... Ну а в Балтике проблема что взяли сырого Грищенко поднимать Балтику в РПЛ. При том забавно что вместо Грищенко в Велес взяли более опытного Альшевского из БАТЭ и при нём Велес на 2-месте крепко идёт. Может наоборот надо было? Руководство Балтики: просчитались, но где?
+3
-2
+1
Писарский забил наконец-то.
+2
-1
+1
Балтийцам победы ✌️
+1
0
+1
Такую атаку Караев запорол своим липовым падением в штрафной. Камаз могли и сравнять. А вот счёт не по игре, она равная была.
+1
0
+1
С таким тренером Балтика умрёт, а состав, который на данный момент один из сильнейших в лиге к зиме просто разбежится. Уход Капленко в Химки это уже сигнал, а может даже колокол. Не понимаю чего ждать? Разве непонятно, что очказавр сегодня не способен ставить более мене внятный футбол. Зачем мучить болельщиков... Возьмите какого-нибудь Ташуева и увидите как балда заиграет вот этим вот составом. Комплектация ведь приличная, а тренер ко...ный дилетант !!!
+1
0
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Это абсолютно худшая Алания за всю ее обновленную историю. Просто катастрофа.
+1
0
+1
Ответ Диандерталец
Такую атаку Караев запорол своим липовым падением в штрафной. Камаз могли и сравнять. А вот счёт не по игре, она равная была.
Удача на стороне Балтики. Вратарь КамАЗа полез на амбразуру защищать вдали от ворот.
+1
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Воронов заряжает в штангу и спустя мгновение уступает место на поле Бикфалви. Через пару минут Эрик первым же своим ударом открывает счет в матче. Батя! 👊🏼
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Вот так игра Уфа- Сочи, хороший камбек
И конечно наконец-то первая победа Шины))
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Вперед, за Ротор!
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Почему СКА не играет в Хабаровске?
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Удачи Торпедо!
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И это хорошо)
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Ответ Balt
А вот и лег проснулся главный в атаке. ) Мощный камбек у Сочи вышел.
Разве Писарский - лег?
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Ответ Alexey Petrov
Разве Писарский - лег?
Пег. Про Крамарича речь. Это один из ключевых игроков Сочи.
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