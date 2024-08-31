Первая лига. «Енисей» против «Балтики», «Торпедо» в гостях у «Уфы», «Урал» примет «Аланию», тульский «Арсенал» – «СКА Хабаровск»

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«Енисей» примет «Балтику» в стартовом матче 8-го тура Мелбет Первой лиги.

Также в субботу «Уфа» сыграет с «Торпедо», «Урал» – с «Аланией», тульский «Арсенал» – со «СКА Хабаровск». 

В воскресенье «Сочи» сыграет с «Тюменью». В понедельник тур завершится матчем «Ротор» – «Чайка». 

Первая лига

8-й тур

Енисей – Балтика
Дата проведения
31 августа, 10:00, «стадион Центральный Красноярск»
Онлайн матча

 

Уфа – Торпедо
Дата проведения
31 августа, 12:30, «Нефтяник»
Онлайн матча

 

Урал – Алания
Дата проведения
31 августа, 16:00, «Central Stadium»
Онлайн матча

 

Арсенал Тула – СКА Хабаровск
Дата проведения
31 августа, 18:00, «стадион Спартак»
Онлайн матча

 

Сокол – Шинник
Дата проведения
1 сентября, 16:00, «Локомотив»
Онлайн матча

 

КАМАЗ – Нефтехимик
Дата проведения
1 сентября, 17:30, «стадион КАМАЗ»
Онлайн матча

 

Черноморец – Родина
Дата проведения
1 сентября, 18:00, «Центральный»
Онлайн матча

 

Сочи – Тюмень
Дата проведения
1 сентября, 19:00, «Олимпийский стадион Фишт»
Онлайн матча

 

Ротор – Чайка
Дата проведения
2 сентября, 19:30, «Волгоград-Арена»
Онлайн матча

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги

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