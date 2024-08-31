Первая лига. «Енисей» против «Балтики», «Торпедо» в гостях у «Уфы», «Урал» примет «Аланию», тульский «Арсенал» – «СКА Хабаровск»
«Енисей» примет «Балтику» в стартовом матче 8-го тура Мелбет Первой лиги.
Также в субботу «Уфа» сыграет с «Торпедо», «Урал» – с «Аланией», тульский «Арсенал» – со «СКА Хабаровск».
В воскресенье «Сочи» сыграет с «Тюменью». В понедельник тур завершится матчем «Ротор» – «Чайка».
8-й тур
- Дата проведения
- 31 августа, 10:00, «стадион Центральный Красноярск»
- Дата проведения
- 31 августа, 12:30, «Нефтяник»
- Дата проведения
- 31 августа, 16:00, «Central Stadium»
- Дата проведения
- 31 августа, 18:00, «стадион Спартак»
- Дата проведения
- 1 сентября, 16:00, «Локомотив»
- Дата проведения
- 1 сентября, 17:30, «стадион КАМАЗ»
- Дата проведения
- 1 сентября, 18:00, «Центральный»
- Дата проведения
- 1 сентября, 19:00, «Олимпийский стадион Фишт»
- Дата проведения
- 2 сентября, 19:30, «Волгоград-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.