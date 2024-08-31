Первая лига. «Енисей» против «Балтики», «Торпедо» в гостях у «Уфы», «Урал» примет «Аланию», тульский «Арсенал» – «СКА Хабаровск»

«Енисей» примет «Балтику» в стартовом матче 8-го тура Мелбет Первой лиги.

Также в субботу «Уфа» сыграет с « », « » – с «Аланией», тульский « » – со «СКА Хабаровск».

В воскресенье « » сыграет с «Тюменью». В понедельник тур завершится матчем « » – «Чайка».

8-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Первой лиги

Статистика Первой лиги