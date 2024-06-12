Владимир Газзаев возглавил «Родину» из Первой лиги

Теги Александр Лактионов Владимир Бесчастных Первая лига Александр Димидко Владимир Газзаев Алексей Антонюк Родина Москва Футбол

Новым главным тренером «Родины» стал Владимир Газзаев.

Об этом объявила пресс-служба московского клуба.

«Российский специалист значительную часть карьеру провел в Казахстане в командах «Тобол» и «Актобе», где становился призером чемпионата страны, финалистом Кубка и участником еврокубков. Также Владимир Валерьевич имеет успешный опыт в ФНЛ: он выводил владикавказскую «Аланию» в премьер-лигу и в финал Кубка России, представлял Россию в еврокубках.

Владимир Валерьевич, добро пожаловать в «Родину»! Желаем вам успешной работы в рядах нашего клуба!», – говорится в сообщении клуба.

«Я рад возглавить такой прогрессивный и стремительно развивающийся клуб. В последние годы поступало немало предложений из ближнего зарубежья, но я стремился к тому, чтобы работать именно в российском футболе. Так что «Родина» – это долгожданный вызов для меня!

Много говорить не буду, полностью сосредоточен на работе. Отмечу лишь высокий уровень организации в клубе. Мы уже неделю плотно работаем с руководством клуба над подготовкой. За это время мы провели беседы со всеми тренерами и сформировали новый тренерский штаб. Я остался доволен каждым тренером, работающим в «Родине» – это современные, желающие расти профессионалы.

Также я внимательно изучил по видео каждого игрока, который есть в первой команде «Родины» на контракте, включая уходящих в аренды, а также посетил матч «Родины-2». Твердо могу сказать, что у «Родины» качественные игроки и вариативный состав. Жду с нетерпением 17 июня – дня, когда начнется наша предсезонная подготовка», – сказал Газзаев.

В тренерский штаб Газзаева войдут Александр Лактионов, Александр Димидко, Владимир Бесчастных, а также тренер по вратарям Алексей Антонюк и тренер по физической подготовке и реабилитолог Павел Орлов.

Директор «Родины» Зинин о 5-м месте в Первой лиге: «Судьи отняли у нас от 10 до 14 очков. Ошибка арбитра в матче с «Арсеналом» сыграла ключевую роль»

Материалы по теме

9 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
ФК Родина переименована в ФК РодинАВ
+6
0
+6
Патриотично 🐕
+5
0
+5
Боже! Он еще тренирует?…
+4
0
+4
Владельцу надо быть осторожным. Пёс будет где-то поблизости. Есть вероятность банкротства Родины
+5
-1
+4
Я Родину «не продам»!
+2
0
+2
Ответ Mike 60
Имена не перепутал ? ))
Я про сына и имел в виду.
+2
0
+2
Пора доброму сыну поревновать доброй славе отца!
0
0
0
Щенка с назначением!
0
0
0
Ответ Заварухин урабатывает Ротенберга
Боже! Он еще тренирует?…
Имена не перепутал ? ))
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий