Владимир Газзаев возглавил «Родину» из Первой лиги

Новым главным тренером «Родины» стал Владимир Газзаев.

Об этом объявила пресс-служба московского клуба.

«Российский специалист значительную часть карьеру провел в Казахстане в командах «Тобол» и «Актобе», где становился призером чемпионата страны, финалистом Кубка и участником еврокубков. Также Владимир Валерьевич имеет успешный опыт в : он выводил владикавказскую «Аланию» в премьер-лигу и в финал Кубка России, представлял Россию в еврокубках.

Владимир Валерьевич, добро пожаловать в «Родину»! Желаем вам успешной работы в рядах нашего клуба!», – говорится в сообщении клуба.

«Я рад возглавить такой прогрессивный и стремительно развивающийся клуб. В последние годы поступало немало предложений из ближнего зарубежья, но я стремился к тому, чтобы работать именно в российском футболе. Так что « » – это долгожданный вызов для меня!

Много говорить не буду, полностью сосредоточен на работе. Отмечу лишь высокий уровень организации в клубе. Мы уже неделю плотно работаем с руководством клуба над подготовкой. За это время мы провели беседы со всеми тренерами и сформировали новый тренерский штаб. Я остался доволен каждым тренером, работающим в «Родине» – это современные, желающие расти профессионалы.

Также я внимательно изучил по видео каждого игрока, который есть в первой команде «Родины» на контракте, включая уходящих в аренды, а также посетил матч «Родины-2». Твердо могу сказать, что у «Родины» качественные игроки и вариативный состав. Жду с нетерпением 17 июня – дня, когда начнется наша предсезонная подготовка», – сказал Газзаев.

В тренерский штаб Газзаева войдут , , , а также тренер по вратарям Алексей Антонюк и тренер по физической подготовке и реабилитолог Павел Орлов.

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