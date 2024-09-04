Первак о Соболеве: «Футболист неплохой, но характер у него хреновый. Он тихушник: ножку подставит, подтолкнет исподтишка – и делает вид, что ничего не сделал»

Теги Спартак Зенит Владимир Быстров премьер-лига Россия Юрий Первак Александр Соболев Футбол

Юрий Первак заявил, что никогда бы не пригласил Александра Соболева в свой клуб.

30 августа нападающий перешел из «Спартака» в «Зенит». 

«То, что проходило у Соболева в «Спартаке», «Крыльях Советов», в «Зените» точно не пройдет. Ему нужно измениться. Футболист он неплохой, но характер у него хреновый. Он много делает исподтишка. Я вот никогда не позволял себе бить исподтишка. А Соболев позволяет это все время, все фолы у него исподтишка. Если он будет нормально работать, у него все получится. Партнеры в «Зените» качественнее, чем в «Спартаке».

Не думаю, что у Соболева возникнут проблемы с болельщиками «Зенита», и они его не примут. Болельщицкая среда изменчива: сегодня они одно думают, завтра – другое. Быстров же приехал в «Спартак» из «Зенита» и ничего, нормально его приняли. И Соболева спокойно примут болельщики в Петербурге.

Мне лично Соболев не нравится, я бы никогда не купил его к себе в команду. Он тихушник. Где-то ножку подставит, где-то подтолкнет исподтишка, и при этом делает вид, что ничего не сделал. А так игрок неплохой для нашего чемпионата», – сказал бывший гендиректор «Спартака».

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17 комментариев
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Ответ Alex Chernov
Комментарий удален модератором
Год назад вы им гордились)))
+9
-2
+7
Шептуна ещё пускает, забыл добавить )
+7
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+6
Ответ Alex Chernov
Комментарий удален модератором
Он из позора свалил только что.
+6
-3
+3
Ответ Геннадий
В Спартаке Соболь понял , что не найдет единомышленников по своему характеру и наконец-то , выбрал клуб ему по душе . ( футбольные качества я не имею ввиду . он хороший нападающий) . Там , где тусуются "грозовские" , "миллеры" , "ротенберги" и "медведевы" с "мутко" и "фурсенковыми" - это его океан возможностей улучшить.человеческие качества и стать настоящим , олдовым петербуржцем .
решил не тусоваться там где "экспертницы", "продавцы кокаином", "бромантановые чемпионства" и прочие тонны пыли...
так что в его случае, тут действительно, улучшить человеческие качества...
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Ну вот на самом деле же неприятный чел.
+1
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+1
Суарес и похуже вещи делал)))но сравнение так себе конечно!не хотел сравнений с 🐬))извините пацаны)
+1
0
+1
Комментарий удален модератором
Кривозубый ещё
+2
-2
0
В Спартаке Соболь понял , что не найдет единомышленников по своему характеру и наконец-то , выбрал клуб ему по душе . ( футбольные качества я не имею ввиду . он хороший нападающий) . Там , где тусуются "грозовские" , "миллеры" , "ротенберги" и "медведевы" с "мутко" и "фурсенковыми" - это его океан возможностей улучшить.человеческие качества и стать настоящим , олдовым петербуржцем .
+9
-9
0
Комментарий удален модератором
А что еще остается делать , если футбольных скилов 0
0
0
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Ответ Ебздрогыч
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ Андоррский почтальон
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выдра
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