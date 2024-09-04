Первак о Соболеве: «Футболист неплохой, но характер у него хреновый. Он тихушник: ножку подставит, подтолкнет исподтишка – и делает вид, что ничего не сделал»

Юрий Первак заявил, что никогда бы не пригласил Александра Соболева в свой клуб.

30 августа нападающий перешел из «Спартака» в « ».

«То, что проходило у Соболева в « », «Крыльях Советов», в «Зените» точно не пройдет. Ему нужно измениться. Футболист он неплохой, но характер у него хреновый. Он много делает исподтишка. Я вот никогда не позволял себе бить исподтишка. позволяет это все время, все фолы у него исподтишка. Если он будет нормально работать, у него все получится. Партнеры в «Зените» качественнее, чем в «Спартаке».

Не думаю, что у Соболева возникнут проблемы с болельщиками «Зенита», и они его не примут. Болельщицкая среда изменчива: сегодня они одно думают, завтра – другое. Быстров же приехал в «Спартак» из «Зенита» и ничего, нормально его приняли. И Соболева спокойно примут болельщики в Петербурге.

Мне лично Соболев не нравится, я бы никогда не купил его к себе в команду. Он тихушник. Где-то ножку подставит, где-то подтолкнет исподтишка, и при этом делает вид, что ничего не сделал. А так игрок неплохой для нашего чемпионата», – сказал бывший гендиректор «Спартака».