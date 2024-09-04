Лепехин о Соболеве в «Зените»: «Сколько матчей выйдет, столько голов и будет. Ассистенты там сильнее, чем в «Спартаке»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Константин Лепехин Александр Соболев Футбол

Константин Лепехин поделился ожиданиями от результативности Александра Соболева.

«Сложно сказать, сколько голов забьет Соболев в этом сезоне, но, думаю, если он будет играть в составе, то будет забивать. Сколько матчей выйдет, столько голов и будет. Может, в каком-то матче не забьет, а в другом забьет два. Если сыграет 15 матчей, то 15 голов и будет. Хотя в стартовый состав попасть будет непросто. 

Ассистенты в «Зените» сильнее, чем в «Спартаке», очень серьезная средняя линия. Не знаю, насколько они прямо ассистенты, но эти люди создают предпосылки для голов. 

Трудно сейчас сказать, будет ли Соболев главной ударной силой «Зенита», но вера в него есть. Он способен заменить Дзюбу. Это габаритный, крупный футболист. Дзюба много забивал за «Зенит». В клубе надеются, что Соболев будет выполнять эти функции», – сказал бывший игрок клуба из Санкт-Петербурга. 

12 комментариев
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Только, не "когда" выйдет, а "ЕСЛИ"выйдет!
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Не лепи горбатого, Лепёхин!
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С такой логикой и Касьерра должен лепить голы в каждом матче
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вот и ладно
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Ну-ну, будем посмотреть
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Чё они все несут? Как это можно читать? Люди не в себе что ли? Вопрос тупой, ответ ещё тупее. Кто сильнее в плане ассистенства мы видели в Питере в очном матче. Но что-то ни при желании, ни без него, дельфин больше 10 мячей ни разу не забивал. А тут он будет третьим выборов и забьет 23 по мнению великого аналидига
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Все-таки удивительно, как те же люди, которые отправили Соболева в бессрочный дельфинарий, когда он играл за «Спартак», молниеносно переобулись, как только он перешёл в «Зенит». «Зенит» - это другое!
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Какой только бред не прочитаешь в сети
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