Лепехин о Соболеве в «Зените»: «Сколько матчей выйдет, столько голов и будет. Ассистенты там сильнее, чем в «Спартаке»
Константин Лепехин поделился ожиданиями от результативности Александра Соболева.
«Сложно сказать, сколько голов забьет Соболев в этом сезоне, но, думаю, если он будет играть в составе, то будет забивать. Сколько матчей выйдет, столько голов и будет. Может, в каком-то матче не забьет, а в другом забьет два. Если сыграет 15 матчей, то 15 голов и будет. Хотя в стартовый состав попасть будет непросто.
Ассистенты в «Зените» сильнее, чем в «Спартаке», очень серьезная средняя линия. Не знаю, насколько они прямо ассистенты, но эти люди создают предпосылки для голов.
Трудно сейчас сказать, будет ли Соболев главной ударной силой «Зенита», но вера в него есть. Он способен заменить Дзюбу. Это габаритный, крупный футболист. Дзюба много забивал за «Зенит». В клубе надеются, что Соболев будет выполнять эти функции», – сказал бывший игрок клуба из Санкт-Петербурга.