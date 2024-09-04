Соболев об уходе из «Спартака»: «В октябре впервые сказал клубу, что хочу уйти, потом на сборах. Это не решение одного дня»

Александр Соболев заявил, что думал об уходе из «Спартака» с прошлого года.

– Когда поняли, что ваши дороги со « » разошлись?

– Если быть совсем честным, то впервые я сказал руководителям «Спартака» о том, что хочу уйти, в октябре прошлого года.

Не было такого, что я пришел к ним и внезапно сказал о своих намерениях – это тянулось более полугода: сначала в октябре, потом на сборах... Это не было решением одного дня, – сказал нападающий « ».

Соболев встречался с руководителем «Спартака» после прошлого сезона. Он выразил недовольство комплектованием и сказал: «С этим составом ничего не выиграть»

Соболеву давно нечего ловить в «Спартаке»