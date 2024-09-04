Соболев об уходе из «Спартака»: «В октябре впервые сказал клубу, что хочу уйти, потом на сборах. Это не решение одного дня»
Александр Соболев заявил, что думал об уходе из «Спартака» с прошлого года.
– Когда поняли, что ваши дороги со «Спартаком» разошлись?
– Если быть совсем честным, то впервые я сказал руководителям «Спартака» о том, что хочу уйти, в октябре прошлого года.
Не было такого, что я пришел к ним и внезапно сказал о своих намерениях – это тянулось более полугода: сначала в октябре, потом на сборах... Это не было решением одного дня, – сказал нападающий «Зенита».
Соболев встречался с руководителем «Спартака» после прошлого сезона. Он выразил недовольство комплектованием и сказал: «С этим составом ничего не выиграть»
— Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке», — написал Соболев в Telegram‑канале.(c)Балабол,трепло,мерзавец.
Как по мне, Соболев игрок даже очень хороший, из тех кто с нашим паспортом, но это игрок больших матчей и эмоций.
Пока непонятно, насколько он проявит себя в рутине, пусть и чемпионской.
Зы модеры спорца это какой то отдельный вид людей... ну или нелюдей.
Как таких людей называют районные парни в Барнауле?
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А как человек мерзкий тип