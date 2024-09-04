Соболев об уходе из «Спартака»: «В октябре впервые сказал клубу, что хочу уйти, потом на сборах. Это не решение одного дня»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Александр Соболев заявил, что думал об уходе из «Спартака» с прошлого года.

– Когда поняли, что ваши дороги со «Спартаком» разошлись?

– Если быть совсем честным, то впервые я сказал руководителям «Спартака» о том, что хочу уйти, в октябре прошлого года.

Не было такого, что я пришел к ним и внезапно сказал о своих намерениях – это тянулось более полугода: сначала в октябре, потом на сборах... Это не было решением одного дня, – сказал нападающий «Зенита».

Соболев встречался с руководителем «Спартака» после прошлого сезона. Он выразил недовольство комплектованием и сказал: «С этим составом ничего не выиграть»

Соболеву давно нечего ловить в «Спартаке»

33 комментария
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То есть это немотивированное чудо с плавниками у нас еще целый год в команде было? Хорошо, что наконец-то избавились
+36
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+33
Вот все-таки не самый разумный он человек. Зачем это озвучивать? К болельщикам Зенита так не подмажешься. Со Спартаком окончательно все мосты сжигает. А в глазах нейтральных - предстаёт абсолютным дураком
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+28
Ответ Ебздрогыч
То есть это немотивированное чудо с плавниками у нас еще целый год в команде было? Хорошо, что наконец-то избавились
будет теперь плавать в аренде , в каком нибудь немотивированном Пари
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Тоесть вот почему провальный прошлый сезон. Человек захотел свалить и тупо забил на команду, играя "как пойдёт", лишний раз не напрягаясь. Профессионал! 🤷
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В Октябре? а вот что Соболе в уже в марте говорил:
— Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке», — написал Соболев в Telegram‑канале.(c)Балабол,трепло,мерзавец.
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Целый год терпел, бедняга. Жаль, что его в Ахмат не продали.
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Ответ Spartakus1984
В Октябре? а вот что Соболе в уже в марте говорил: — Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке», — написал Соболев в Telegram‑канале.(c)Балабол,трепло,мерзавец.
Ну лицемерить он умеет))
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+6
Ответ Dynamite
Вот все-таки не самый разумный он человек. Зачем это озвучивать? К болельщикам Зенита так не подмажешься. Со Спартаком окончательно все мосты сжигает. А в глазах нейтральных - предстаёт абсолютным дураком
так он считает, что подмажется🤣🤣🤣
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Не удивил… а потом начал исходить на г. и демонстративно показывать свое «фи».
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В октябре надо было в дубль переводить. Неприятный тип
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Ответ Spartakus1984
В Октябре? а вот что Соболе в уже в марте говорил: — Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке», — написал Соболев в Telegram‑канале.(c)Балабол,трепло,мерзавец.
За евро Миллера не такое наговорить можно 🤣🤣
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Теперь по новому заиграла история с завтраками! Абаскаль просто хотел знать, не уехал ли Саша в Питер?
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В думе так же врут!
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Это объясняет почему был такой уровень игры - потеря мотивации играть в клубе где «ничего не выиграешь с этим составом»
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Ответ Spartakus1984
Так надо голы забивать было что бы Спартак выигрывал.
Большой клуб после таких слов его бы до конца сезона отправил бегать по кругу мимо базы. А наш тушинский цирковой отряд его ставил в состав до конца сезона, и даже в первом матче нового😀
+3
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Комментарий удален модератором
Со стороны выглядит так, что в основном недовольны болельщики Зенита.
Как по мне, Соболев игрок даже очень хороший, из тех кто с нашим паспортом, но это игрок больших матчей и эмоций.
Пока непонятно, насколько он проявит себя в рутине, пусть и чемпионской.
Зы модеры спорца это какой то отдельный вид людей... ну или нелюдей.
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Ответ Maratik1982
будет теперь плавать в аренде , в каком нибудь немотивированном Пари
Про Глушенкова ты тоже самое писал наверное?
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Ответ Ебздрогыч
То есть это немотивированное чудо с плавниками у нас еще целый год в команде было? Хорошо, что наконец-то избавились
В октябре и в январе фраер говорил что хотел покинуть «Спартак». Но в марте почему-то клялся в верности к клубу и писал пафосные строчки в запрещенке: «Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке».

Как таких людей называют районные парни в Барнауле?
[c]
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Ответ Ебздрогыч
То есть это немотивированное чудо с плавниками у нас еще целый год в команде было? Хорошо, что наконец-то избавились
Комментарий удален модератором
Ответ vadimevstratov2@gmail.com
А откуда болельщику Динамо знать как "подмазаться" к болельщикам Зенита? Отвечай за себя, любезный, обойдëмся без твоих советов.
Я представил себя на их месте. Или вы какие-то особенные? Или вы сам Александр Соболев?
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Ответ Spartakus1984
В Октябре? а вот что Соболе в уже в марте говорил: — Не надо искать того, чего нет. Футбол — это эмоции. И зол я был на себя, потому что играл плохо. Все вы знаете, как я неравнодушен к команде, что всегда хочу помочь команде на все 100%. Но сегодня был плохой день для меня лично. Игра не получилась у меня. Такое бывает, но я горд за ребят. Сегодня на поле была настоящая команда. Люби «Спартак» в себе, а не себя в «Спартаке», — написал Соболев в Telegram‑канале.(c)Балабол,трепло,мерзавец.
Такие люди нужны Спартаку, но он к несчастью ушёл в Зенит...
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Очень интересного типка Зенит прикупил. Ждем ремейк " Операция Ы и другие приключения Шурика.
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а что все носятся с этим дуболомом? тупой как пробка игрок, раз чуть выстрелил на физике, завтра исчезнет, сколько их таких было, всех не вспомнишь даже...
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А в Зимнее ТО чего не ушел?Неуже ли агенты не искал варианты?Даже слухов ни каких не было,значит не искал агент ничего тебе.
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И пусть канает.......
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и слава богу что ушел. давай удачи и пока навсегда
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у меня кошку стошнило, пойду уберу
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А в мае 23го сказал Джикии что с детства на Газпромнефти заправляется?
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Игрок хороший по меркам РПЛ
А как человек мерзкий тип
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а когда он написал пост что он спаратковец до мозга и костей?
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