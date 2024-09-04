Соболев вновь будет общаться с прессой: «То, что про меня писали последние 3 месяца – на 95% неправда. С журналистами из Санкт-Петербурга у меня все только начинается»

Александр Соболев заявил, что вновь начнет общаться с журналистами.

Напомним, нападающий, перешедший в «Зенит» из « », прекратил общение с прессой в октябре прошлого года.

«С вами я рад общаться, но не с журналистами микст-зоны, которых я знаю. С представителями СМИ из Санкт-Петербурга у нас все только начинается.

То, что писали про меня журналисты в последние три месяца – это 95 процентов неправда. После этого желания общаться с ними стало меньше», – сказал нападающий « ».