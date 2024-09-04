Соболев вновь будет общаться с прессой: «То, что про меня писали последние 3 месяца – на 95% неправда. С журналистами из Санкт-Петербурга у меня все только начинается»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Спорт-Экспресс Футбол

Александр Соболев заявил, что вновь начнет общаться с журналистами.

Напомним, нападающий, перешедший в «Зенит» из «Спартака», прекратил общение с прессой в октябре прошлого года.

«С вами я рад общаться, но не с журналистами микст-зоны, которых я знаю. С представителями СМИ из Санкт-Петербурга у нас все только начинается.

То, что писали про меня журналисты в последние три месяца – это 95 процентов неправда. После этого желания общаться с ними стало меньше», – сказал нападающий «Зенита».

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52 комментария
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3 месяца писали что ты перейдешь в Зенит.
И ты перешел в Зенит.
🤷‍♂️
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То есть только тепличным питерским облизалам будет после матчей что-то говорить? Ой как удобно)
Сначала на согласование Медведеву, потом приторные вью типа Сережи Семака
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Ойё-ёй... Стрелочник тут как тут...)))
+25
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Дельфин мерзкий
+20
-3
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Почему новость о лавочнике Зенита в ленте ФКСМ?
+10
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Ответ SMART789
Комментарий скрыт
Терпи, провинцал. Сашенька ваше всьеее. Ухахахаха)))
+9
-2
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Типа есть микст-зона, а есть зона исключительно для питерских журналистов, ну-ну... Через месяц будет поливать Москву и Спартак в угоду барину, вот увидите...
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Пххаха.вылижи их Соболь,вылижи)))
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Какой же он неадекватный. Ещё и питерским журналюхам отлизал. Я думал после спасибо миллеру за лучшую школу в Галактике, ниже падать некуда. Но, оказывается, нет предела человеческой мерзости.
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у него сознание на уровне пятиклассника. Что неудивительно, впрочем
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А вообще слабый он как игрок, ни мячик принять ни пас отдать. Вот в мое время были футболисты, вот я например. Это да, а он так игрочишко.
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Ответ Счастье жить
философски история выглядит так можно ли после Спартака снова стать человеком? будем посмотреть, чивоуштам бгг
Ну так-то после Зенита шансов вообще ноль. Если и была совесть, то теперь ее просто нет. Но о чем это я. Пойду выпью.
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Ответ Очки Дани Алвеса
То есть только тепличным питерским облизалам будет после матчей что-то говорить? Ой как удобно) Сначала на согласование Медведеву, потом приторные вью типа Сережи Семака
Если в Питере они "тепличные", то в Москве они какие?
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Ответ Очки Дани Алвеса
То есть только тепличным питерским облизалам будет после матчей что-то говорить? Ой как удобно) Сначала на согласование Медведеву, потом приторные вью типа Сережи Семака
Мне всегда было интересно, что вы хотите услышать от семака на интервью? Ответы в стиле евсеева/карпина? Или в стиле медведева?
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Ответ Owen_the_Simple
Дельфин, у нас все СМИ спортивные в стране московские. Не общайся вообще ни с каким журналистами. Это те же самые журналисты, что и раньше.
С каких пор на нашем Питерском канале стали работать московские журналисты? Что они себе позволяют, надо разобраться.
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Ответ Goldstream
С учетом ситуации, общение быстро закончится. В Петербурге достаточно своих акул пера, для которых дельфины - лакомство.
«Как вы относитесь к тому, что болельщики вас ненавидят?»
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Конечно. Особенно когда медвед заливал, что переговоров никаких нет и никаких переходов.
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За деньги да
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А разве спортивные журналисты не одни и теже от матча к матчу ? Увижу его на базе, расскажу ему. Если буду трезвый.
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Все с ума сошли соболев. Вам нам поговорить не очём
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Приоритет будет у Газпрессы, конечно. Какое убожество! Казалось, что Дзюба прочно обосновался на дне, но снизу постучал Соболев.
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Ответ pyritanza
Если в Питере они "тепличные", то в Москве они какие?
Парниковые
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Ответ Очки Дани Алвеса
То есть только тепличным питерским облизалам будет после матчей что-то говорить? Ой как удобно) Сначала на согласование Медведеву, потом приторные вью типа Сережи Семака
говорил московским облизалам, теперь будет питерским. это так работает, дружище)
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Ответ Трезвый Радимов
А вообще слабый он как игрок, ни мячик принять ни пас отдать. Вот в мое время были футболисты, вот я например. Это да, а он так игрочишко.
Владислав Зенитович, вы точно трезвый?
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У тебя уже всё закончилось. Поддерживают тебя единицы. А тут ещё и Гонду начал сходу забивать.
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Ответ Russ Ivan
Типа есть микст-зона, а есть зона исключительно для питерских журналистов, ну-ну... Через месяц будет поливать Москву и Спартак в угоду барину, вот увидите...
Язык у него как надо подвешан. Что б не полизать.
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С учетом ситуации, общение быстро закончится.
В Петербурге достаточно своих акул пера, для которых дельфины - лакомство.
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Да куда еще больше про тебя писать? Про переход Месси в МЛС или Мбаппе в Реал и то меньше писали, бгг
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Ответ Контрольный выстрел
Терпи, провинцал. Сашенька ваше всьеее. Ухахахаха)))
Провансаль? ты майонезом его назвал ?
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Правда, видимо, только про неоплаченные штрафы?
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