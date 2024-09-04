Булыкин о Соболеве: «В «Зените» у него будет больше голевых моментов, чем в «Спартаке». В составе одни из лучших футболистов лиги, они создают не один момент за игру»

Теги Спартак Зенит Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что Александр Соболев сможет забивать больше в «Зените».

На прошлой неделе 27-летний форвард перешел в петербургский клуб из «Спартака».

«В «Зените» у Соболева будет больше голевых моментов, чем в «Спартаке», это 100%. Потому что в составе петербуржцев собраны одни из лучших футболистов лиги, которые создают не один момент за игру.

Александру, конечно, будет непросто, надо доказывать на каждой тренировке, конкуренция в клубе серьезная. Просто так Соболев играть не будет, надо выходить и забивать с самого начала», – сказал бывший игрок сборной России.

Соболев провел за «Спартак» 140 матчей во всех турнирах и забил 58 мячей. В составе команды он завоевал Кубок России. Подробная статистика игрока доступна по ссылке.

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3 комментария
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Да-да-да, только на поле выйти проблема. У Сергеева спроси, не соврет.
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Чье он место займет,Глушенкова что ли?
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поэтому спартак выше по голевым моментам в РФПЛ на данный момент...
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