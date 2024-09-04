Булыкин о Соболеве: «В «Зените» у него будет больше голевых моментов, чем в «Спартаке». В составе одни из лучших футболистов лиги, они создают не один момент за игру»

Дмитрий Булыкин считает, что Александр Соболев сможет забивать больше в «Зените».

На прошлой неделе 27-летний форвард перешел в петербургский клуб из « ».

«В « » у Соболева будет больше голевых моментов, чем в «Спартаке», это 100%. Потому что в составе петербуржцев собраны одни из лучших футболистов лиги, которые создают не один момент за игру.

, конечно, будет непросто, надо доказывать на каждой тренировке, конкуренция в клубе серьезная. Просто так Соболев играть не будет, надо выходить и забивать с самого начала», – сказал бывший игрок сборной России.

Соболев провел за «Спартак» 140 матчей во всех турнирах и забил 58 мячей. В составе команды он завоевал Кубок России. Подробная статистика игрока доступна по ссылке.