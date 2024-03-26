Донато: «Называл бы Винисиуса ниггером, чтобы спровоцировать. Ему придется страдать из-за цвета кожи, этого не изменить. Можно только изменить свое отношение и играть в футбол»

Теги Реал Мадрид Ла Лига Донато Гама Винисиус Жуниор дискриминация Футбол

Донато Гама считает, что Винисиусу Жуниору нужно иначе относиться к расизму.

«Ему придется страдать, потому что он из Южной Америки. Ему придется страдать из-за цвета его кожи, и это изменить нельзя. Можно сделать только одно: изменить отношение к этому, забыть об этом.

В наше время тоже были такие проблемы, но так далеко не заходило.

Если бы я играл против него, то называл бы его ниггером, чтобы спровоцировать.

Винисиусу нужно простить этих людей, забыть обо всем и постараться играть в футбол – это удается ему лучше всего», – сказал уроженец Рио-де-Жанейро, выступавший за сборную Испании.

Винисиус не сдержал слез, говоря о расизме: «Хочу, чтобы все были равны, чтобы у каждого была нормальная жизнь. Мохаммед Али был примером, и я здесь для того, чтобы говорить от имени бразильцев»

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64 комментария
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Что то прям базировано сегодня унижают и ставят на место плаксу Вини))
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Я поражаюсь как редакторы спортса по крупицам набирают посты про тему Винни и расизм. На днях было интервью Родриго, перед матчем с Англией, весьма интересное и где он тоже рассказывает про расизм к себе – тишина.

Самый популярный лейтмотив про "он достал с этим", но достал не он, а редакторы, которые одно интервью разбивают на 10 новостей + 3 статьи + реакты других. И создается картинка.
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Ответ a2wai
Сам Винисиус, говоря на эту тему, надоел не меньше, чем новостники, которые постоянно про это постят))
Во-первых, обычно его спрашивают. Задают вопрос, а он отвечает
Во-вторых, не надо просто людей оскорблять, чтобы раздражаться на их ответную реакцию, нет?
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В депоре играл этот Донато до 42, а сейчас ему 61 :) время летит… ну а Винни, что, негроидной Рассы человек, а футболист крутой…
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Можно пойти по пути Майкла Джексона,ну кроме последней главы его жизни
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Пришли два взрослых дядьки (Чилаверт и Донато) и раскидали Вини: не будь п#дором, будь лидером! Старая школа, бати дома!
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Задонатил))
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Ребята! Предлагаю всем игнорировать посты о винисиусе, это поможет сократить инфу о нем на сайте. Просто игнорировать, не обсуждать.
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Ответ Evergreen
Я поражаюсь как редакторы спортса по крупицам набирают посты про тему Винни и расизм. На днях было интервью Родриго, перед матчем с Англией, весьма интересное и где он тоже рассказывает про расизм к себе – тишина. Самый популярный лейтмотив про "он достал с этим", но достал не он, а редакторы, которые одно интервью разбивают на 10 новостей + 3 статьи + реакты других. И создается картинка.
Так это основные клики и соответственно заработок сайта: темы расизма, ЛГБТ, политики)
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Ответ Real_v_dushe
Испания и Италия -это страны со значительным количеством расистов, бывший игрок Гама - это типовой пример
Донато бразилец по происхождению и мулат, лол.
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Я помню где-то в начале 00х у нас мороженое продавалось "Африканчик", часто его покупал, без всяких шуток, вкусное было:)
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О, старая гвардия подъехала) С Чилавертом, вместе из времён, когда в футболе были харизматичные мужики, а не нытики и плаксы
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Ответ Evergreen
Я поражаюсь как редакторы спортса по крупицам набирают посты про тему Винни и расизм. На днях было интервью Родриго, перед матчем с Англией, весьма интересное и где он тоже рассказывает про расизм к себе – тишина. Самый популярный лейтмотив про "он достал с этим", но достал не он, а редакторы, которые одно интервью разбивают на 10 новостей + 3 статьи + реакты других. И создается картинка.
Сам Винисиус, говоря на эту тему, надоел не меньше, чем новостники, которые постоянно про это постят))
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Ответ Нефанатик
Ребята! Предлагаю всем игнорировать посты о винисиусе, это поможет сократить инфу о нем на сайте. Просто игнорировать, не обсуждать.
Да ладно, тут многие дежурят сидят в их ожидании.
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Ответ Real_v_dushe
Испания и Италия -это страны со значительным количеством расистов, бывший игрок Гама - это типовой пример
Так то Гама сам не шибко белый )))
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Ему придется страдать из-за цвета его кожи, и это изменить нельзя.

Ну почему нельзя изменить - Майкл Джексон вот смог
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Ответ Evergreen
Во-первых, обычно его спрашивают. Задают вопрос, а он отвечает Во-вторых, не надо просто людей оскорблять, чтобы раздражаться на их ответную реакцию, нет?
Винисиус - яркий персонаж. Это кликбейт.
К сожалению, к теме расизма это мало имеет отношения.
Расисты - в основной массе своей люди недалекие, закомплексованные и ничего в своей никчемной жизни не добившиеся. Самое главное достижение в жизни, то что они белые
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Ответ Evergreen
Я поражаюсь как редакторы спортса по крупицам набирают посты про тему Винни и расизм. На днях было интервью Родриго, перед матчем с Англией, весьма интересное и где он тоже рассказывает про расизм к себе – тишина. Самый популярный лейтмотив про "он достал с этим", но достал не он, а редакторы, которые одно интервью разбивают на 10 новостей + 3 статьи + реакты других. И создается картинка.
База
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Ответ rigobersong
Я помню где-то в начале 00х у нас мороженое продавалось "Африканчик", часто его покупал, без всяких шуток, вкусное было:)
в те времена в кино можно было ч назвать ч, а сейчас?
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Ответ Мансур Абдрахимов
Можно пойти по пути Майкла Джексона,ну кроме последней главы его жизни
Дружок, о покойниках ничего, или ничего кроме правды.
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Ответ Мансур Абдрахимов
Можно пойти по пути Майкла Джексона,ну кроме последней главы его жизни
с языка снял!)))
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Ответ Леопардер
Слушай, я всё детство и думал (потому что об этом говорили даже по телевизору), что Джексон сделал себе операции, чтоб из афроамериканца стать просто американцем. А буквально несколько лет назад в Вики прочитал, что у него редкая кожная болезнь такая была. Так что там на самом деле случилось, кто знает?
я знаю! Просто у него стало много денег, и он решил стать белым господином. Только и всего!
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Ого, Донато комментит! Вот это неожиданно. Сколько лет, сколько зим со времен того Депортиво прошло.
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Блин, вот прочел новость и из подсознания, из какого-то то ли спорт-экспресса, то ли журнала начала нулевых всплыла любимая история про этого Донато.
Про то, как лет в 35-36 окружающая его молодежь стала в глаза называть его "дедом". И он вспылил и пообещал, что уйдет, т.е. закончит с футболом, только когда реально станет дедом а пока будет их гонять на равных. И ушел, емнип, в 43 - когда дочка родила ему внука. "Пережив" за это время большинство насмехавшихся над ним молодых сокомандников.
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Ого, кого раскопали! А что по этому поводу думает Джалминья?
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Истина! В большом спорте много провокаций и большой спортсмен должен уметь не обращать на них внимания
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Помню Донато из Депора, препротивный был игрок. Эдакое козлище...
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Ответ Леопардер
Слушай, я всё детство и думал (потому что об этом говорили даже по телевизору), что Джексон сделал себе операции, чтоб из афроамериканца стать просто американцем. А буквально несколько лет назад в Вики прочитал, что у него редкая кожная болезнь такая была. Так что там на самом деле случилось, кто знает?
Ветилиго или витилиго или ветелиго Кароче генетическая болезнь
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Донато шарит 👍
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