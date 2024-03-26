Донато: «Называл бы Винисиуса ниггером, чтобы спровоцировать. Ему придется страдать из-за цвета кожи, этого не изменить. Можно только изменить свое отношение и играть в футбол»
Донато Гама считает, что Винисиусу Жуниору нужно иначе относиться к расизму.
«Ему придется страдать, потому что он из Южной Америки. Ему придется страдать из-за цвета его кожи, и это изменить нельзя. Можно сделать только одно: изменить отношение к этому, забыть об этом.
В наше время тоже были такие проблемы, но так далеко не заходило.
Если бы я играл против него, то называл бы его ниггером, чтобы спровоцировать.
Винисиусу нужно простить этих людей, забыть обо всем и постараться играть в футбол – это удается ему лучше всего», – сказал уроженец Рио-де-Жанейро, выступавший за сборную Испании.
Винисиус не сдержал слез, говоря о расизме: «Хочу, чтобы все были равны, чтобы у каждого была нормальная жизнь. Мохаммед Али был примером, и я здесь для того, чтобы говорить от имени бразильцев»
Самый популярный лейтмотив про "он достал с этим", но достал не он, а редакторы, которые одно интервью разбивают на 10 новостей + 3 статьи + реакты других. И создается картинка.
Во-вторых, не надо просто людей оскорблять, чтобы раздражаться на их ответную реакцию, нет?
Ну почему нельзя изменить - Майкл Джексон вот смог
К сожалению, к теме расизма это мало имеет отношения.
Расисты - в основной массе своей люди недалекие, закомплексованные и ничего в своей никчемной жизни не добившиеся. Самое главное достижение в жизни, то что они белые
Про то, как лет в 35-36 окружающая его молодежь стала в глаза называть его "дедом". И он вспылил и пообещал, что уйдет, т.е. закончит с футболом, только когда реально станет дедом а пока будет их гонять на равных. И ушел, емнип, в 43 - когда дочка родила ему внука. "Пережив" за это время большинство насмехавшихся над ним молодых сокомандников.