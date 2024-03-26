Донато: «Называл бы Винисиуса ниггером, чтобы спровоцировать. Ему придется страдать из-за цвета кожи, этого не изменить. Можно только изменить свое отношение и играть в футбол»

Донато Гама считает, что Винисиусу Жуниору нужно иначе относиться к расизму.

«Ему придется страдать, потому что он из Южной Америки. Ему придется страдать из-за цвета его кожи, и это изменить нельзя. Можно сделать только одно: изменить отношение к этому, забыть об этом.

В наше время тоже были такие проблемы, но так далеко не заходило.

Если бы я играл против него, то называл бы его ниггером, чтобы спровоцировать.

нужно простить этих людей, забыть обо всем и постараться играть в футбол – это удается ему лучше всего», – сказал уроженец Рио-де-Жанейро, выступавший за сборную .

Винисиус не сдержал слез, говоря о расизме: «Хочу, чтобы все были равны, чтобы у каждого была нормальная жизнь. Мохаммед Али был примером, и я здесь для того, чтобы говорить от имени бразильцев»