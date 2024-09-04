Экс-форвард «МЮ» Коул о Каземиро: «Не собираюсь обвинять его в поражении от «Ливерпуля», футбол – командная игра. Я смотрю на ситуацию иначе, чем болельщики»

Энди Коул высказался об ошибках Каземиро в матче с «Ливерпулем».

– Считаете ли вы, что Каземиро выиграет от прихода в том смысле, что это позволит ему получать отдых, когда он в плохой форме?

– Возможно, это и так, но я не собираюсь называть Каземиро причиной поражения « » от « » в воскресенье. Футбол – это командная игра, и, к сожалению, время от времени кто-то совершает ошибки, а соперник извлекает из них выгоду. Нельзя просто обвинять кого-то в поражении.

Я смотрю на футбол совершенно иначе, чем болельщики, потому что сам был вовлечен в игру, но в девяти случаях из десяти, когда игрок совершает ошибку, его не обязательно наказывают. был наказан точно так же, как за третий гол, но таков футбол, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

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