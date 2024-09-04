Экс-форвард «МЮ» Коул о Каземиро: «Не собираюсь обвинять его в поражении от «Ливерпуля», футбол – командная игра. Я смотрю на ситуацию иначе, чем болельщики»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Энди Коул премьер-лига Англия Каземиро Мануэль Угарте Кобби Майну Футбол

Энди Коул высказался об ошибках Каземиро в матче с «Ливерпулем».

– Считаете ли вы, что Каземиро выиграет от прихода Мануэля Угарте в том смысле, что это позволит ему получать отдых, когда он в плохой форме?

– Возможно, это и так, но я не собираюсь называть Каземиро причиной поражения «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» в воскресенье. Футбол – это командная игра, и, к сожалению, время от времени кто-то совершает ошибки, а соперник извлекает из них выгоду. Нельзя просто обвинять кого-то в поражении.

Я смотрю на футбол совершенно иначе, чем болельщики, потому что сам был вовлечен в игру, но в девяти случаях из десяти, когда игрок совершает ошибку, его не обязательно наказывают. Каземиро был наказан точно так же, как Кобби Майну за третий гол, но таков футбол, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».

Ужасные ляпы Каземиро – и «МЮ» влетает «Ливерпулю» (0:3)

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3 комментария
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Ну его в поражении обвиняют только дураки))

Но в основном его критикуют за то, что он допустил два ненужных привоза, увы)) Это истина, с которой не поспоришь просто))
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Ответ a2wai
Ну его в поражении обвиняют только дураки)) Но в основном его критикуют за то, что он допустил два ненужных привоза, увы)) Это истина, с которой не поспоришь просто))
на британском ТВ решили снять немного ответственности с Каземиро, за привозы))

https://x.com/i/status/1831263175506862379

много английского не надо, чтобы понять, к чему они клонят
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