Экс-форвард «МЮ» Коул о Каземиро: «Не собираюсь обвинять его в поражении от «Ливерпуля», футбол – командная игра. Я смотрю на ситуацию иначе, чем болельщики»
Энди Коул высказался об ошибках Каземиро в матче с «Ливерпулем».
– Считаете ли вы, что Каземиро выиграет от прихода Мануэля Угарте в том смысле, что это позволит ему получать отдых, когда он в плохой форме?
– Возможно, это и так, но я не собираюсь называть Каземиро причиной поражения «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля» в воскресенье. Футбол – это командная игра, и, к сожалению, время от времени кто-то совершает ошибки, а соперник извлекает из них выгоду. Нельзя просто обвинять кого-то в поражении.
Я смотрю на футбол совершенно иначе, чем болельщики, потому что сам был вовлечен в игру, но в девяти случаях из десяти, когда игрок совершает ошибку, его не обязательно наказывают. Каземиро был наказан точно так же, как Кобби Майну за третий гол, но таков футбол, – сказал экс-форвард «Манчестер Юнайтед».
Но в основном его критикуют за то, что он допустил два ненужных привоза, увы)) Это истина, с которой не поспоришь просто))
https://x.com/i/status/1831263175506862379
много английского не надо, чтобы понять, к чему они клонят