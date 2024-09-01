Тен Хаг о замене Каземиро в перерыве матча с «Ливерпулем»: «Это было необходимо. Он отличный игрок и вновь докажет это»
Эрик тен Хаг объяснил замену Каземиро в перерыве матча с «Ливерпулем».
После 1-го тайма вместо Каземиро в составе «МЮ» на поле вышел 20-летний Тоби Коллиер, дебютировавший в АПЛ. В первые 45 минут игры «Манчестер Юнайтед» дважды пропустил после ошибок бразильца.
– Это было необходимо команде. Проигрывая «Ливерпулю» со счетом 0:2, приходится идти на больший риск. Я должен отдать должное команде. Нужно держаться вместе и продолжать бороться.
– Как он воспринял это?
– Вы понимаете игру, и он тоже. Он будет продолжать играть, и мы тоже. Он отличный игрок. В этом сезоне мы продолжим совершенствовать команду и игроков.
– Способен ли он по-прежнему играть на самом высоком уровне?
– Он стал лучше и часто проявлял себя как яркая личность. Мы все видели, как прекрасно он проявлял себя в определенные моменты, как он играл решающую роль в полузащите. Он вернется и докажет это снова, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.
В Реале Каземиро именно подчищал и был третьим защитником, чтобы Рамос мог идти вперед.