Тен Хаг о замене Каземиро в перерыве матча с «Ливерпулем»: «Это было необходимо. Он отличный игрок и вновь докажет это»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Каземиро Эрик тен Хаг Тоби Коллиер Футбол

Эрик тен Хаг объяснил замену Каземиро в перерыве матча с «Ливерпулем».

После 1-го тайма вместо Каземиро в составе «МЮ» на поле вышел 20-летний Тоби Коллиер, дебютировавший в АПЛ. В первые 45 минут игры «Манчестер Юнайтед» дважды пропустил после ошибок бразильца.

– Это было необходимо команде. Проигрывая «Ливерпулю» со счетом 0:2, приходится идти на больший риск. Я должен отдать должное команде. Нужно держаться вместе и продолжать бороться.

– Как он воспринял это?

– Вы понимаете игру, и он тоже. Он будет продолжать играть, и мы тоже. Он отличный игрок. В этом сезоне мы продолжим совершенствовать команду и игроков.

– Способен ли он по-прежнему играть на самом высоком уровне?

– Он стал лучше и часто проявлял себя как яркая личность. Мы все видели, как прекрасно он проявлял себя в определенные моменты, как он играл решающую роль в полузащите. Он вернется и докажет это снова, – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

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16 комментариев
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классный тренер. продлевать вновь и вновь
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"В этом сезоне мы продолжим совершенствовать команду и игроков." - в смысле, продолжим? Уже начали, что ли?
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каземиро это да, но санчо наверное дома с дивана чуть не упал видя что его отцепили из мю изза такого рашфора) просто фланговый бистяра))
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Легенде, чтобы превзойти себя, следует в следующий раз привезти три
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Ответ Вазген, друг Мхитаряна.
классный тренер. продлевать вновь и вновь
19 клубов АПЛ и их болельщики только за
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Все набросились на Каземиро, но если смотреть на проблему шире, видно что проблема далеко не в нем
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О да, он докажет. В следующих матчах, Вы все это увидете)))
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Необходимо заменить Тен Хага
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Моуриньо им не нравился, Сольскьяер им не нравился, зато инфоцыгане Рангник и Тен Хаг гении!
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Вот поэтому я и сомневаюсь в трансфере Угарте, в отбор то Каземиро может, но с пасом беда. Угарте тоже без паса, единственное в его пользу что он моложе
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это пугает. лучше попробуй сыграть с Унарте. если тебя оставят на посту, после сегодняшнего, конечно
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Ответ Рэд Уайт
и вот это брусок сравнивали с гением Бускетсом?а ведь были пациенты ставяшие его выше
Бускетс был🐕 у Каземиро)
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Ответ Рэд Уайт
и вот это брусок сравнивали с гением Бускетсом?а ведь были пациенты ставяшие его выше
Если бы хоть немного понимал футбол, то не сравнивал бы опорника-разрушителя и опорника играющего в позиционный и пасующий футбол.

В Реале Каземиро именно подчищал и был третьим защитником, чтобы Рамос мог идти вперед.
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