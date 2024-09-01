Тен Хаг о замене Каземиро в перерыве матча с «Ливерпулем»: «Это было необходимо. Он отличный игрок и вновь докажет это»

Эрик тен Хаг объяснил замену Каземиро в перерыве матча с «Ливерпулем».

После 1-го тайма вместо в составе «МЮ» на поле вышел 20-летний , дебютировавший в . В первые 45 минут игры «Манчестер Юнайтед» дважды пропустил после ошибок бразильца.

– Это было необходимо команде. Проигрывая «Ливерпулю» со счетом 0:2, приходится идти на больший риск. Я должен отдать должное команде. Нужно держаться вместе и продолжать бороться.

– Как он воспринял это?

– Вы понимаете игру, и он тоже. Он будет продолжать играть, и мы тоже. Он отличный игрок. В этом сезоне мы продолжим совершенствовать команду и игроков.

– Способен ли он по-прежнему играть на самом высоком уровне?

– Он стал лучше и часто проявлял себя как яркая личность. Мы все видели, как прекрасно он проявлял себя в определенные моменты, как он играл решающую роль в полузащите. Он вернется и докажет это снова, – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.