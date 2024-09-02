Фердинанд о критике Каземиро: «Легко говорить, что его время прошло – это крайне неуважительно. Он будет ошибаться, потому что «МЮ» играет так, как он никогда раньше не играл»
Рио Фердинанд высказался о критике игры Каземиро в «Манчестер Юнайтед».
Экс-защитник «МЮ» упомянул слова Джейми Каррагера, сказанные в мае после разгромного поражения от «Кристал Пэлас» (0:4) – бывший игрок «Ливерпуля» заявил, что бразилец больше не может играть на топ-уровне.
Во вчерашнем матче АПЛ с «Ливерпулем» (0:3) Каземиро совершил две результативные ошибки в 1-м тайме, которые привели к дублю Луиса Диаса, и был заменен в перерыве.
«Я считаю, что это крайне неуважительно, особенно если учесть, сколько всего выиграл этот парень.
Дело не только в том, что он допустил пару ошибок – если посмотреть на две игры перед началом сезона, то он, вероятно, был лучшим игроком «Манчестер Юнайтед».
Легко говорить, что его время прошло, что он закончился. Ему 32 года, но, когда я смотрю на него, мне кажется, что от него много требуют – например, отдавать передачи на 30 ярдов (27,4 метра – Спортс’’) и диктовать темп игры.
«Манчестер Юнайтед» взял его в команду совершенно не для этого. Его никогда не просили об этом в «Реале». Он будет совершать ошибки, потому что не привык так играть. Каземиро добьется успеха в «Манчестер Юнайтед», только если структура команды будет подходить для игрока его типажа.
Игроков покупают, чтобы они вписывались в систему игры. Каземиро попал в команду, которая играет так, как он никогда раньше не играл», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на своем ютуб-канале.
Эти разрывы между линиями от ЭТХ только он понимает, кажется
Думаю, ни один футболист раньше в таком ахтунге не играл))
ЭТХ вообще года полтора как в себя поверил, нагло вешает лапшу
Проигрышные матчи считает отличными (до последнего), критику незаслуженной, травмы - невезением (а не тем, что один ростер в 13 чел эксплуатировал постоянно, т. к без него очки терял сразу же) и т. д
Вопрос, впрочем, в другом - зачем уже ставший тогда тренером МЮ Тен Хаг покупал игрока, который не подходит под его стиль игры? Зачем он подпортил карьеру и Каземиро, и себе?
Устал от побед в Мадриде. Захотел новый вызов. Захотел большую з/п - никто толком не знает. Но именно он сам попросил выставить себя на трансфер - а в Мадриде принято удовлетворять такой тип пожелания игроков, сделавших чертовски много для команды ;)