Фердинанд о критике Каземиро: «Легко говорить, что его время прошло – это крайне неуважительно. Он будет ошибаться, потому что «МЮ» играет так, как он никогда раньше не играл»

Теги Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Каземиро Футбол

 Рио Фердинанд высказался о критике игры Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

Экс-защитник «МЮ» упомянул слова Джейми Каррагера, сказанные в мае после разгромного поражения от «Кристал Пэлас» (0:4) – бывший игрок «Ливерпуля» заявил, что бразилец больше не может играть на топ-уровне.

Во вчерашнем матче АПЛ с «Ливерпулем» (0:3) Каземиро совершил две результативные ошибки в 1-м тайме, которые привели к дублю Луиса Диаса, и был заменен в перерыве.

«Я считаю, что это крайне неуважительно, особенно если учесть, сколько всего выиграл этот парень.

Дело не только в том, что он допустил пару ошибок – если посмотреть на две игры перед началом сезона, то он, вероятно, был лучшим игроком «Манчестер Юнайтед».

Легко говорить, что его время прошло, что он закончился. Ему 32 года, но, когда я смотрю на него, мне кажется, что от него много требуют – например, отдавать передачи на 30 ярдов (27,4 метра – Спортс’’) и диктовать темп игры.

«Манчестер Юнайтед» взял его в команду совершенно не для этого. Его никогда не просили об этом в «Реале». Он будет совершать ошибки, потому что не привык так играть. Каземиро добьется успеха в «Манчестер Юнайтед», только если структура команды будет подходить для игрока его типажа.

Игроков покупают, чтобы они вписывались в систему игры. Каземиро попал в команду, которая играет так, как он никогда раньше не играл», – сказал бывший защитник «Манчестер Юнайтед» на своем ютуб-канале.

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20 комментариев
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Ответ King_X
База Эти разрывы между линиями от ЭТХ только он понимает, кажется Думаю, ни один футболист раньше в таком ахтунге не играл))
Тен Хаг: Вы уверены? Я так не думаю. Мне вас жаль
+25
-2
+23
База

Эти разрывы между линиями от ЭТХ только он понимает, кажется
Думаю, ни один футболист раньше в таком ахтунге не играл))
+22
-3
+19
Все верно, Каземиро наверно уже сто раз пожалел, что из Реала ушел
+12
-4
+8
Ответ Budabuda
Тен Хаг: Вы уверены? Я так не думаю. Мне вас жаль
Хорооош😂 тож заржал с интервью сегодня

ЭТХ вообще года полтора как в себя поверил, нагло вешает лапшу
Проигрышные матчи считает отличными (до последнего), критику незаслуженной, травмы - невезением (а не тем, что один ростер в 13 чел эксплуатировал постоянно, т. к без него очки терял сразу же) и т. д
+4
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+3
Легко все только на одного Каземиро спихнуть, а тренер потом про xg скажет
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Из Де Хеа пытались сделать вратаря-гонялу. Теперь из Каземиро Сколза) Цирк.
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Ну наконец-то кто-то из значимых людей обратил внимание на иное (неправильное) использование лучших качеств Карлоса Каземиро в МанЮнайтед.

Вопрос, впрочем, в другом - зачем уже ставший тогда тренером МЮ Тен Хаг покупал игрока, который не подходит под его стиль игры? Зачем он подпортил карьеру и Каземиро, и себе?
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Ответ Алексей Ненахов
Все верно, Каземиро наверно уже сто раз пожалел, что из Реала ушел
Возможно, слово "пожалел" - слишком политкорректное в отношении того, что Каземиро чувствует сейчас - но, с другой стороны - именно он инициировал трансфер из Мадрида в МЮ.
Устал от побед в Мадриде. Захотел новый вызов. Захотел большую з/п - никто толком не знает. Но именно он сам попросил выставить себя на трансфер - а в Мадриде принято удовлетворять такой тип пожелания игроков, сделавших чертовски много для команды ;)
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А тренера там нет, или он принципиально не учит Каземиро, как нужно играть?
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Всё верно сказал 🤝
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Майну тоже обрезался и терял позиции, когда не надо. Просто кому-то повезло больше, что после его ошибок не забивали голы. Сам план на игру подставлял опорников, так как они часто находились в полупозиции
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Ответ King_X
База Эти разрывы между линиями от ЭТХ только он понимает, кажется Думаю, ни один футболист раньше в таком ахтунге не играл))
Пфф МЮ так и при Сульшере играл. Когда например он ставил самоубийственные сочетания Фред-Погба или Мактоминай-Погба, и каждый обрез превращался в контратаку с ударом)
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Ответ Алексей Ненахов
Все верно, Каземиро наверно уже сто раз пожалел, что из Реала ушел
Он ушел на большой контракт с хорошим сроком который Реал ему бы не дал, остальное проблемы МЮ
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