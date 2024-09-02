Фердинанд о критике Каземиро: «Легко говорить, что его время прошло – это крайне неуважительно. Он будет ошибаться, потому что «МЮ» играет так, как он никогда раньше не играл»

Рио Фердинанд высказался о критике игры Каземиро в «Манчестер Юнайтед».

Экс-защитник «МЮ» упомянул слова , сказанные в мае после разгромного поражения от «Кристал Пэлас» (0:4) – бывший игрок « » заявил, что бразилец больше не может играть на топ-уровне.

Во вчерашнем матче с «Ливерпулем» (0:3) совершил две результативные ошибки в 1-м тайме, которые привели к дублю Луиса Диаса, и был заменен в перерыве.

«Я считаю, что это крайне неуважительно, особенно если учесть, сколько всего выиграл этот парень.

Дело не только в том, что он допустил пару ошибок – если посмотреть на две игры перед началом сезона, то он, вероятно, был лучшим игроком «Манчестер Юнайтед».

Легко говорить, что его время прошло, что он закончился. Ему 32 года, но, когда я смотрю на него, мне кажется, что от него много требуют – например, отдавать передачи на 30 ярдов (27,4 метра – Спортс’’) и диктовать темп игры.

«Манчестер Юнайтед» взял его в команду совершенно не для этого. Его никогда не просили об этом в «Реале». Он будет совершать ошибки, потому что не привык так играть. Каземиро добьется успеха в «Манчестер Юнайтед», только если структура команды будет подходить для игрока его типажа.

Игроков покупают, чтобы они вписывались в систему игры. Каземиро попал в команду, которая играет так, как он никогда раньше не играл», – сказал бывший защитник « » на своем ютуб-канале.