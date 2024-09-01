Ужасные ляпы Каземиро – и «МЮ» влетает «Ливерпулю» (0:3)

Без шансов.

0:3 – «МЮ» разгромно проиграл «Ливерпулю». С первых минут все пошло не по плану Эрика тен Хага.

Ужас Каземиро: привез два гола, заменили под свист фанатов

Уже на 6-й минуте «Юнайтед» пропустил: во вратарской оказался Луис Диас, который прострелил на Мохамеда Салаха. Египтянин зацепился за мяч и покатил на Трента – тот ударил точно.

Сопернику повезло, арбитр Энтони Тэйлор посмотрел повтор и отменил гол – из-за офсайда Салаха.

«МЮ» спасся совсем ненадолго – вскоре что-то странное случилось с Каземиро.

На 35-й минуте Казе отдал на Кобби Майну, когда того окружали трое. Плохая идея и просто кошмарное исполнение – мяч пошел за спину англичанину, легкий перехват для «Ливерпуля».

В итоге Луис Диас вышел к воротам и наказал – 1:0.

Гари Невилл в студии Sky Sports отметил: «Уже не первый раз сегодня Каземиро ошибается, пытаясь отдать такой сложный пас».

Через несколько минут – новые странности. Каземиро получил мяч в опорной зоне, видел прессинг соперника. Но зачем-то замедлился. «Ливерпуль» не простил: Диас сыграл в мяч, бразилец повалился на газон.

Пока Каземиро смотрел на судью, счет стал уже 0:2 – дубль Диаса.

Перед уходом в раздевалку Каземиро ожидаемо освистали фанаты. После перерыва вместо Казе вышел игрок академии Тоби Коллиер, это его дебютный матч за «МЮ». Новичок Мануэль Угарте пока играть не готов.

Конечно, виноват не только бразилец: «Юнайтед» в целом выглядел ужасно. Эксперт The Athletic Адам Крафтон предлагает судить и остальных:

«Не считаю, что проблема только в Каземиро. У «Юнайтед» непонятный паттерн, в игре нет задумки. Еще они очень эмоциональны, не могут справиться с неудачами во время игры и принимают плохие решения почти с любой позиции на поле».

Опорная зона «МЮ», правда, не сильно изменилась и после замены Казе: 19-летний Майну и 20-летний Коллиер оставили вот такую дыру за пару мгновений до третьего, который забивал Мо Салах.

В итоге печальные 0:3 – у «МЮ» второе поражение подряд.

Каземиро допустил две голевые ошибки – как пишет WhoScored, ни один полевой игрок АПЛ не допускал больше в 2024-м.

А ведь «Юнайтед» так хотел продать Каземиро! Удивитесь, но покупателей не нашли.

«Ливерпуль» и Салах – кошмар «МЮ»

● «МЮ» не выигрывает у «Ливерпуля» в АПЛ два года: после домашних 2:1 с голами Рэшфорда и Санчо, пока Роналду сидел в запасе и конфликтовал с Тен Хагом. Были памятные 4:3 прошлогоднего четвертьфинала Кубка Англии – приятный момент, но скорее аномалия.

● Всего за последние шесть лет у «Юнайтед» три победы над «Ливерпулем» – и это за 16 игр во всех турнирах.

● Отдельный герой – Мо Салах. Он снова огорчает «Юнайтед», всего у египтянина 12+6 за 14 матчей в АПЛ – больше всех. Причем семь из них именно на «Олд Траффорд», еще трижды он забивал в Кубках.

Мини-факт: впервые при Арне Слоте «Ливерпуль» забил три. Да, сыграно лишь два матча с «Ипсвичем» и «Брентфордом», с ними закончили по 2:0 – прорвало именно с «МЮ». После паузы на сборные «Ливерпулю» играть с «Ноттингем Форест».

А вот «МЮ» предстоит выезд к «Саутгемптону».

Фото: Gettyimages.ru /Shaun Botterill, Michael Regan