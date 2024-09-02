Жена Каземиро опубликовала фото трофеев футболиста «МЮ» на фоне критики после игры с «Ливерпулем»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА фото Каземиро Футбол

Жена Каземиро отреагировала на критику футболиста фотографией его наград.

После первого матча против «Ливерпуля» (0:3) вместо Каземиро в составе «МЮ» на поле вышел 20-летний Тоби Коллиер, дебютировавший в АПЛ.

В первые 45 минут игры «Манчестер Юнайтед» дважды пропустил после ошибок бразильца.

Анна Мариана, жена футболиста, ответила на критику супруга, опубликовав его коллекцию выигранных трофеев.

До перехода в «Манчестер Юнайтед» хавбек выступал в «Реале», где взял три титула Ла Лиги и пять раз выиграл Лигу чемпионов.

Фото: instagram.com/annamarianacasemiro

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78 комментариев
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Какое это имеет отношение к тому, что он никакой сейчас? И потом, вести игру от обороны в МЮ и сидеть за спиной Крооса и Модрича и просто подчищать - это две разные вещи
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Хорошая жена. В любой ситуации защищает…ценно
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Ответ Dzhansug Bukiya
Какое это имеет отношение к тому, что он никакой сейчас? И потом, вести игру от обороны в МЮ и сидеть за спиной Крооса и Модрича и просто подчищать - это две разные вещи
Для жены он чемпион, а те кто критикует - те просто завидуют. Но это не значит, что это всё тот же чемпион на поле
+71
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+67
Ответ Dzhansug Bukiya
Какое это имеет отношение к тому, что он никакой сейчас? И потом, вести игру от обороны в МЮ и сидеть за спиной Крооса и Модрича и просто подчищать - это две разные вещи
Вы конечно сильно упрощаете. Но факт в том, что Каземиро в ужасной команде и форме - факт.
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+35
В мадридском Реале, был лучшим в мире на своей позиции, как и Рафаэль Варан. Но при физруке, сдают абсолютно все. Поэтому, возможно что при хорошем тренере, эти игроки воспрянут и вернуться на былой уровень, правда и состав от нидерландского мусора, придётся активно чистить.
+40
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+27
Ответ Vatikan
просто не его это команда и всё. его мастерство не обсуждается
Как раз дело в мастерстве, он сильно сдал. Первый сезон был хорошим, потом резкое пике вниз. Реал очень вовремя его продал и поставил на Тчуамени.
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Ответ Vatikan
просто не его это команда и всё. его мастерство не обсуждается
А то, что игрок сдал и правда косячит в расчет не идёт?
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+15
Это как на упреки жены, что у тебя не стоит сейчас, показать фото своих детей
+13
0
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Так можно и фотки бывшего мужа опубликовать при нынешнем
+11
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+9
Ответ Cristiano Ronaldo
В мадридском Реале, был лучшим в мире на своей позиции, как и Рафаэль Варан. Но при физруке, сдают абсолютно все. Поэтому, возможно что при хорошем тренере, эти игроки воспрянут и вернуться на былой уровень, правда и состав от нидерландского мусора, придётся активно чистить.
Да Варан в Комо прям расцвёл.😏😏😏
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По методичке этх, тот тоже на кодом шагу о прошлых трофеях МЮ кричит, инфоцыгане они такие
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Ответ Nikro9
Хорошая жена. В любой ситуации защищает…ценно
А потом отсуживает 99% имущества :) шучу, надеюсь, не тот случай
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Ответ Dzhansug Bukiya
Какое это имеет отношение к тому, что он никакой сейчас? И потом, вести игру от обороны в МЮ и сидеть за спиной Крооса и Модрича и просто подчищать - это две разные вещи
Сидеть за спиной Крооса и Модрича или играть в команде ЭТХ, где ввиду его гения между атакой и защитой дикие разрывы и любой опорник поплыл бы))
Разница есть, да
Так ещё и пытаются сделать зачинщиком атак и распасовщиком типа Пирло/Крооса))
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Поражаюсь такой логике, Моуриньо тоже ходил всем показывал три пальца (3 победы в АПЛ).
Давайте теперь вернем в состав Видича, Фердинанда, Невилла. Они тоже вместе столько трофеев взяли пусть играют. Или типа если это именитый игрок, то он автоматически становиться неприкасаемым и может играть а может вообще вату катать и критиковать его нельзя.
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Так он их за собой по полю таскает что ли, раз такой тяжелый и неуклюжий?
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Какая разница, какие трофеи он там выигрывал 5 лет назад, если сейчас Каземиро - мешок, которому надо ехать доигрывать в пустыне?
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Ответ Cristiano Ronaldo
В мадридском Реале, был лучшим в мире на своей позиции, как и Рафаэль Варан. Но при физруке, сдают абсолютно все. Поэтому, возможно что при хорошем тренере, эти игроки воспрянут и вернуться на былой уровень, правда и состав от нидерландского мусора, придётся активно чистить.
Это значит лишь то, что Реал вовремя от них избавился, когда появились намеки, что что-то ухудшается и дальше лучше не будет. А за деньги, так вообще чудесно.
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Жена:
Мой муж не импотент, смотрите
- показывает детей на фото, которые уже скоро закончат школу.
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у тен Хага подсмотрела, что при случае надо ссылаться на трофеи, а не признавать, что что-то было плохо
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Заслуги это хорошо, ЗП отражает его опыт, но влияние на игру у Каза уже не то
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меня начальник на работе отчихвостил за невыполнение работы
после моя девушка выложила в инсте фотку с моими грамотами русского медвежонка и кенгуру
люблю её ❤️
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Никто не умаляет заслуги и легендарность Каза. Но он не тянет, и это было видно еще до матча с Ливером. Он сегодня по сути, четвертый выбор на свою позицию после Майну, Угарте и Кольера.
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Так предыдущие заслуги никто не отменяет, прост сейчас Каземиро - дно
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Ответ Cristiano Ronaldo
В мадридском Реале, был лучшим в мире на своей позиции, как и Рафаэль Варан. Но при физруке, сдают абсолютно все. Поэтому, возможно что при хорошем тренере, эти игроки воспрянут и вернуться на былой уровень, правда и состав от нидерландского мусора, придётся активно чистить.
У вас запятые своей жизнью живут?
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Лучше фото трофеев им добытых в МЮ)
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Ну тут выставляй - не выставляй, что Каземиро творит в МЮ уже второй сезон, тут никакие фото былых заслуг не помогут
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Ответ Log in
А то, что игрок сдал и правда косячит в расчет не идёт?
У недотренера все такими становятся .Вот вчера ,у какой команды был новый тренер и у кого тренер уже 3 й год?
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Конечно, Казе облажался, но где весь матч были остальные игроки МЮ? Команды не было на поле, игры нет уже третий год. Что должно случиться, чтобы ЭТХ наконец попросили из клуба?
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Ответ Spaten
Ну и где мы ему возьмём Крооса и Модрича? )) Как сказал новобранец нашему прапорщику на крики что навезли идиотов-студентов: надо работать с тем материалом который есть!))
долго он в наряд ходил?
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Ответ Dzhansug Bukiya
Какое это имеет отношение к тому, что он никакой сейчас? И потом, вести игру от обороны в МЮ и сидеть за спиной Крооса и Модрича и просто подчищать - это две разные вещи
Просто поддержала мужа,сто в этом такого
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