Жена Каземиро опубликовала фото трофеев футболиста «МЮ» на фоне критики после игры с «Ливерпулем»

Жена Каземиро отреагировала на критику футболиста фотографией его наград.

После первого матча против «Ливерпуля» (0:3) вместо в составе «МЮ» на поле вышел 20-летний Тоби Коллиер, дебютировавший в .

В первые 45 минут игры «Манчестер Юнайтед» дважды пропустил после ошибок бразильца.

Анна Мариана, жена футболиста, ответила на критику супруга, опубликовав его коллекцию выигранных трофеев.

До перехода в «Манчестер Юнайтед» хавбек выступал в «Реале», где взял три титула Ла Лиги и пять раз выиграл Лигу чемпионов.

Фото: instagram.com/annamarianacasemiro

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