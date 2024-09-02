Жена Каземиро опубликовала фото трофеев футболиста «МЮ» на фоне критики после игры с «Ливерпулем»
Жена Каземиро отреагировала на критику футболиста фотографией его наград.
После первого матча против «Ливерпуля» (0:3) вместо Каземиро в составе «МЮ» на поле вышел 20-летний Тоби Коллиер, дебютировавший в АПЛ.
В первые 45 минут игры «Манчестер Юнайтед» дважды пропустил после ошибок бразильца.
Анна Мариана, жена футболиста, ответила на критику супруга, опубликовав его коллекцию выигранных трофеев.
До перехода в «Манчестер Юнайтед» хавбек выступал в «Реале», где взял три титула Ла Лиги и пять раз выиграл Лигу чемпионов.
Фото: instagram.com/annamarianacasemiro
Разница есть, да
Так ещё и пытаются сделать зачинщиком атак и распасовщиком типа Пирло/Крооса))
Давайте теперь вернем в состав Видича, Фердинанда, Невилла. Они тоже вместе столько трофеев взяли пусть играют. Или типа если это именитый игрок, то он автоматически становиться неприкасаемым и может играть а может вообще вату катать и критиковать его нельзя.
Мой муж не импотент, смотрите
- показывает детей на фото, которые уже скоро закончат школу.
после моя девушка выложила в инсте фотку с моими грамотами русского медвежонка и кенгуру
люблю её ❤️