Сборная России прилетела в столицу Вьетнама: «Привет, Ханой 👋🇻🇳 Xin chào Hà Nội»

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Сборная России прилетела в столицу Вьетнама, где проведет товарищеские матчи.

В Ханое команда под руководством Валерия Карпина сыграет с командами Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября). 

«Привет, Ханой 👋🇻🇳 Xin chào Hà Nội («Привет, Ханой» по-вьетнамски – Спортс’‘), – говорится в телеграм-канале сборной России. 

Фото: t.me/teamrussia/7636

Сборная России: «Спишь? А мы летим в Ханой ✈️🇻🇳 Там так сладко бьется сердце несеверных гор»

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10 комментариев
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Как бы там не было , но удачи парням .
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Вот бы сейчас в Ханой, а не вот это всё
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Добро пожаловать в Ханой
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Говорят, вьетнамцы нас до сих пор любят - за то, что мы им помогли в борьбе с империалистами. Надеюсь, будет хорошая игра
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Ответ Kerghoodoo
Говорят, вьетнамцы нас до сих пор любят - за то, что мы им помогли в борьбе с империалистами. Надеюсь, будет хорошая игра
Не заметил там никакой особой любви к русским, ровные-гостеприимные отношения со всеми туристами. У стариков может и по-другому. Ну а вьетнамская молодёжь уже давно идёт в фарватере Штатов в деле построения капиталистического Вьетнама, они у них главный партнёр и брат...
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Тропою Хошимина
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А давно сборная России летает на 27-летнем boeing767-300 Azur Air с компоновкой «ноги в ушах», которым даже руссо туристо то не шибко довольны?
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Ответ Kerghoodoo
Говорят, вьетнамцы нас до сих пор любят - за то, что мы им помогли в борьбе с империалистами. Надеюсь, будет хорошая игра
Почему-то думается, что русских даже в США больше любят, чем во Вьетнаме
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Ответ Russ Ivan
Не заметил там никакой особой любви к русским, ровные-гостеприимные отношения со всеми туристами. У стариков может и по-другому. Ну а вьетнамская молодёжь уже давно идёт в фарватере Штатов в деле построения капиталистического Вьетнама, они у них главный партнёр и брат...
и это правильно...
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Ответ boeing777-300
А давно сборная России летает на 27-летнем boeing767-300 Azur Air с компоновкой «ноги в ушах», которым даже руссо туристо то не шибко довольны?
пусть радуются что не ту-154 !!!!!!!!!!!!!
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