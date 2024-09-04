Сборная России прилетела в столицу Вьетнама: «Привет, Ханой 👋🇻🇳 Xin chào Hà Nội»

Сборная России прилетела в столицу Вьетнама, где проведет товарищеские матчи.

В Ханое команда под руководством Валерия Карпина сыграет с командами Вьетнама (5 сентября) и Таиланда (7 сентября).

«Привет, Ханой 👋🇻🇳 Xin chào Hà Nội («Привет, Ханой» по-вьетнамски – Спортс’‘), – говорится в телеграм-канале сборной России.

Фото: t.me/teamrussia/7636

Сборная России: «Спишь? А мы летим в Ханой ✈️🇻🇳 Там так сладко бьется сердце несеверных гор»