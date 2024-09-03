Вратарь Вьетнама Лев Данг о вопросах про сборную России: «Кто-то из партнеров узнавал, приедет ли Дзюба. Интересовались насчет Аршавина, он очень известный. Люди знают Дасаева, Яшина»

Теги Артем Дзюба Андрей Аршавин Лев Яшин Ринат Дасаев Сборная России по футболу Александр Мостовой Сборная Вьетнама по футболу сборная СССР товарищеские матчи (сборные) Алексей Миранчук Антон Миранчук Александр Головин Лев Данг Спорт-Экспресс Футбол

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг сказал, что партнеры спрашивали его про Дзюбу.

31-летний голкипер является воспитанником академий московских клубов «Спартак» и «Динамо». В 2011 году он уехал из России. По ходу карьеры выступал за клубы из Вьетнама, Таиланда, Лаоса и Японии. 

5 сентября сборные Вьетнама и России проведут товарищеский матч в Ханое.

– А вас футболисты национальной команды спрашивали про сборную России?

– У нас начались сборы. Одноклубники спрашивали, знаю ли я кого-нибудь. Задавали те же вопросы, что и вы. Рассказал, что, к нашему сожалению, не приедет Головин и Миранчуки. Кто-то, может, не следил, узнавал, приедет ли Дзюба. «А Аршавин приедет?» – также интересовался кто-то из друзей и знакомых.

– Даже Аршавина помнят?

– Конечно! Он очень известный. Во Вьетнаме все люди, которые как-то относятся к футболу, знают его.

– А знают ли Александра Мостового?

– Думаю, кто углублен в футбольную тему, кто следил за сборной России до – в курсе. По крайней мере, люди знают футболистов СССР. Даже мне иногда стыдно, что я не знаю некоторые фамилии.

– Поразительно.

– Еще Дасаева, Льва Яшина знают, – сказал Данг

Материалы по теме

17 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вопрос от Александра М. из Москвы «А знаете ли вы Абаскаля?»
+32
0
+32
Аршавина не будет, а вот оба Мостовых сыграют.
+9
-3
+6
Ответ Kloufinger
Вопрос от Александра М. из Москвы «А знаете ли вы Абаскаля?»
Еще один вопрос от Александра М.: "Ну а Слуцкого то знаете?"
+6
-1
+5
в составе будут Яшин, Стрельцов, Черенков, Бубнов, Онопко и Соболев, а тренировать приедет дуэт Бесков-Лобачевский, ну и Кафанов еще вызовет Филимонова и Кавазишвили. надеюсь, наши звезды оправдают ожидания вьетнамцев🌟
+6
-2
+4
Не ту сборную ребята ждут
+1
0
+1
Ответ Александра Дежина
в составе будут Яшин, Стрельцов, Черенков, Бубнов, Онопко и Соболев, а тренировать приедет дуэт Бесков-Лобачевский, ну и Кафанов еще вызовет Филимонова и Кавазишвили. надеюсь, наши звезды оправдают ожидания вьетнамцев🌟
Какой Лобачевский? Математик из 19 века? Да ты не лучше вьетнамских футболистов знаешь наших тренеров
+2
-1
+1
Говорят еще про Яшина спрашивали
0
0
0
Вроде Ловчев будет вместо Аршавина.
0
0
0
Про Онопко не спрашивали?
0
0
0
Аршавина к Вам не поедет!
0
0
0
Я вот Вьетнамскую лапшу VIFON знаю, вкусная )
0
0
0
Дзюбу по известному видосику знают.
0
0
0
А Брежнев ещё у власти там не спросили?
0
0
0
Ответ Kloufinger
Вопрос от Александра М. из Москвы «А знаете ли вы Абаскаля?»
Ну хватит уже. Мостовой уже вышел из сумрака. В последних вью ничего про рыжего шарлатана не писал
0
0
0
Ответ Kloufinger
Вопрос от Александра М. из Москвы «А знаете ли вы Абаскаля?»
А вы знаете, что Абаскаль даже в футбол не играл?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий