Вратарь Вьетнама Лев Данг о вопросах про сборную России: «Кто-то из партнеров узнавал, приедет ли Дзюба. Интересовались насчет Аршавина, он очень известный. Люди знают Дасаева, Яшина»

Вратарь сборной Вьетнама Лев Данг сказал, что партнеры спрашивали его про Дзюбу.

31-летний голкипер является воспитанником академий московских клубов «Спартак» и «Динамо». В 2011 году он уехал из России. По ходу карьеры выступал за клубы из Вьетнама, Таиланда, Лаоса и Японии.

5 сентября сборные Вьетнама и России проведут товарищеский матч в Ханое.

– А вас футболисты национальной команды спрашивали про сборную России?

– У нас начались сборы. Одноклубники спрашивали, знаю ли я кого-нибудь. Задавали те же вопросы, что и вы. Рассказал, что, к нашему сожалению, не приедет Головин и . Кто-то, может, не следил, узнавал, приедет ли . «А Аршавин приедет?» – также интересовался кто-то из друзей и знакомых.

– Даже Аршавина помнят?

– Конечно! Он очень известный. Во Вьетнаме все люди, которые как-то относятся к футболу, знают его.

– А знают ли Александра Мостового?

– Думаю, кто углублен в футбольную тему, кто следил за сборной России до – в курсе. По крайней мере, люди знают футболистов . Даже мне иногда стыдно, что я не знаю некоторые фамилии.

– Поразительно.

– Еще Дасаева, Льва Яшина знают, – сказал .