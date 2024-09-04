Сборная России: «Спишь? А мы летим в Ханой ✈️🇻🇳 Там так сладко бьется сердце несеверных гор»

Теги Зенит Сборная России по футболу Сборная Вьетнама по футболу товарищеские матчи (сборные) соцсети ахахаха музыка Футбол

Пресс-служба сборной России по футболу высказалась о перелете команды в Ханой.

В столице Вьетнама команда под руководством Валерия Карпина проведет два товарищеских матча – с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября). 

Сначала был опубликован пост с фото игроков в самолете и цитатой из песни группы «Секрет»: «В ХАНОООООООЙ 🇻🇳✈️ Там так сладко бьется сердце несеверных гор».

Позже вышли два поста с интервалом в 7 минут: «Спишь?» и «А мы летим в Ханой ✈️🇻🇳»

Отметим, что вопрос «Спишь?» в последнее время используется пресс-службой «Зенита» для анонса трансферов. 

Фото: t.me/teamrussia/7624

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13 комментариев
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Сколько стоит купить у Зенита лицензию на использование вопроса "Спишь?".
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А в чём юмор вот этого вот "Спишь?"
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Ответ CTPEKO3ETC
Если не размотают Вьетнам, то нефиг лететь
Туда вообще нет смысла летать и устраивать эти выставочные матчи.
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может надо было написать, что это строчки группы Секрет, песня домой.
Зенит и спишь было лишним
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Не все поймут, немногие вспомнят
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Если не размотают Вьетнам, то нефиг лететь
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Не похож на столицу город Ханой.
Он расслаблен и провинциален.
Он стоит на земле, окруженный водой.
В экзотическом теплом Вьетнаме.

Старый квартал - толчея из домов,
С коромысла торгуют вьетнамки.
Запах рыбы, мангалов, горячих супов,
Ширпотребом набиты прилавки.

По другой стороне – Французский Ханой.
Неоренессанс. Оперетта.
Легендарный вьетнамский отель «Метрополь»
Дорогого встречает клиента!
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Кто на фотке? Шаман?)
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Ответ CTPEKO3ETC
Если не размотают Вьетнам, то нефиг лететь
ВалераВерим))
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Ответ red hikkikomori
А в чём юмор вот этого вот "Спишь?"
Может к Кержакову отсылка)
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