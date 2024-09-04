Сборная России: «Спишь? А мы летим в Ханой ✈️🇻🇳 Там так сладко бьется сердце несеверных гор»
Пресс-служба сборной России по футболу высказалась о перелете команды в Ханой.
В столице Вьетнама команда под руководством Валерия Карпина проведет два товарищеских матча – с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).
Сначала был опубликован пост с фото игроков в самолете и цитатой из песни группы «Секрет»: «В ХАНОООООООЙ 🇻🇳✈️ Там так сладко бьется сердце несеверных гор».
Позже вышли два поста с интервалом в 7 минут: «Спишь?» и «А мы летим в Ханой ✈️🇻🇳»
Отметим, что вопрос «Спишь?» в последнее время используется пресс-службой «Зенита» для анонса трансферов.
Фото: t.me/teamrussia/7624
Зенит и спишь было лишним
Он расслаблен и провинциален.
Он стоит на земле, окруженный водой.
В экзотическом теплом Вьетнаме.
Старый квартал - толчея из домов,
С коромысла торгуют вьетнамки.
Запах рыбы, мангалов, горячих супов,
Ширпотребом набиты прилавки.
По другой стороне – Французский Ханой.
Неоренессанс. Оперетта.
Легендарный вьетнамский отель «Метрополь»
Дорогого встречает клиента!