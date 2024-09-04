Сборная России: «Спишь? А мы летим в Ханой ✈️🇻🇳 Там так сладко бьется сердце несеверных гор»

Пресс-служба сборной России по футболу высказалась о перелете команды в Ханой.

В столице Вьетнама команда под руководством Валерия Карпина проведет два товарищеских матча – с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

Сначала был опубликован пост с фото игроков в самолете и цитатой из песни группы «Секрет»: «В ХАНОООООООЙ 🇻🇳✈️ Там так сладко бьется сердце несеверных гор».

Позже вышли два поста с интервалом в 7 минут: «Спишь?» и «А мы летим в Ханой ✈️🇻🇳»

Отметим, что вопрос «Спишь?» в последнее время используется пресс-службой «Зенита» для анонса трансферов.

Фото: t.me/teamrussia/7624