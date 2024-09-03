Александр Тихонов: «В России давно нет футбола. Но мы все время стараемся приукрасить то, чего нет. Пока не будет нормальной политики в спорте, мы ничего не сделаем»

Александр Тихонов высказался о предстоящих матчах сборной России.

В сентябре команда Валерия Карпина встретится со сборными Вьетнама и Таиланда.

«Сомневаюсь, что это будет интересный футбол. Еще проиграют, не дай Бог! В России давно футбола нет. Мы же видим, что происходит. Но мы все время стараемся приукрасить то, чего на самом деле нет. Пока у нас не будет нормальной политики в футболе и спорте, мы ничего не сделаем.

Это не футбол, это не игра! Я к российскому футболу отношусь очень негативно. Не понимаете что ли этого? Я живу в Беларуси и тут регулярно показывают бразильский футбол – вот это игра. Так что смотреть я эти матчи не буду», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону.

Карпин о матчах с Вьетнамом и Таиландом в условиях бана: «Вариться в своем соку тоже не вариант. Нас все равно вернут – год, два, но вернут»