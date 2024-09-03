Андрей Мостовой о Соболеве в «Зените»: «Негативных эмоций к Саше нет. Не верил в переход, много резонансных ситуаций было: стычки, драки, с сыном история»

Андрей Мостовой высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

– Новость об отказе игроков « » сидеть рядом с в раздевалке – поклеп?

– Не слышал никогда о таком. Сам увидел эту новость – нет негативных эмоций к Саше, мы давно знакомы. Необычный, резонансный трансфер. Во-первых, переход «Спартак» – «Зенит». Во-вторых, было много резонансных ситуаций на поле, стычки и даже драки были.

– Не подустали от этого сериала – то приходит он, то не приходит, затем, когда пришел, было много сопутствующих новостей и необычная презентация.

– Да, целый сериал. Драма. Путешествие из Москвы в Петербург. Что-то такое. Интересная история. Тяжело за ней было не следить, все время новости появлялись. Слышал, читал, но не верил, честно скажу.

– Почему?

– Потому что много всяких моментов произошло. С сыном [Соболева], к примеру, история. Потом еще и еще что-то. Подумал тогда, что вряд ли все произойдет. Но все произошло, – сказал вингер «Зенита».