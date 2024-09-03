Андрей Мостовой о Соболеве в «Зените»: «Негативных эмоций к Саше нет. Не верил в переход, много резонансных ситуаций было: стычки, драки, с сыном история»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Андрей Мостовой Александр Соболев Футбол

Андрей Мостовой высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

Новость об отказе игроков «Зените» сидеть рядом с Алексом Соболевым в раздевалке – поклеп?

– Не слышал никогда о таком. Сам увидел эту новость – нет негативных эмоций к Саше, мы давно знакомы. Необычный, резонансный трансфер. Во-первых, переход «Спартак» – «Зенит». Во-вторых, было много резонансных ситуаций на поле, стычки и даже драки были.

Не подустали от этого сериала – то приходит он, то не приходит, затем, когда пришел, было много сопутствующих новостей и необычная презентация.

– Да, целый сериал. Драма. Путешествие из Москвы в Петербург. Что-то такое. Интересная история. Тяжело за ней было не следить, все время новости появлялись. Слышал, читал, но не верил, честно скажу.

Почему?

– Потому что много всяких моментов произошло. С сыном [Соболева], к примеру, история. Потом еще и еще что-то. Подумал тогда, что вряд ли все произойдет. Но все произошло, – сказал вингер «Зенита».

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14 комментариев
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Да разве это драка, так, потолкались-попихались. Сатурн - ЦСКА - вот это была драка.
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Завтра "коридор" будет, пендалей ему надают и тему закроют. )
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а Мостовой где во время драки был чот не помню его на поле на скамейке прятался или волосы красил
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Ответ Глебов Илья
а Мостовой где во время драки был чот не помню его на поле на скамейке прятался или волосы красил
...он кричал: врежь ему, врежь ему😉
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я понять не могу, откуда столько шумихи вокруг этого довольно среднего игрока или сейчас в отечественном футболе настолько все плохо, что больше не о чем говорить?
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И это Дельфин ещё играть не начал, а новостные ленты заполонил. А если начнёт забивать, то на каждом сайте все футбольные ветки пестрить будут его подвигами.
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Ответ Вадим Григорьев
Много резонансных историй было , стычки драки, истории с сыном. Но мы и наши болельщики всё проглотим добавил Мостовой
А че там с сыном было?
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Ответ egorov.bsp
А че там с сыном было?
назвал зенит Бом жами,не так давно,в соц сетях.
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Ответ egorov.bsp
А че там с сыном было?
Назвал зенит бо... И
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