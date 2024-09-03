Набабкин о Соболеве в «Зените»: «Людьми управляют деньги в какой-то степени – сейчас жизнь такая. Раньше все по-другому было»

Кирилл Набабкин высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

– говорил, что полностью считает себя спартаковцем, а в итоге перешел в « ».

– Сейчас жизнь такая, раньше все по-другому было. В какой-то степени людьми управляют деньги, – сказал экс-защитник .