Набабкин о Соболеве в «Зените»: «Людьми управляют деньги в какой-то степени – сейчас жизнь такая. Раньше все по-другому было»

Теги Спартак ЦСКА Зенит Кирилл Набабкин премьер-лига Россия Александр Соболев Футбол

Кирилл Набабкин высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

Соболев говорил, что полностью считает себя спартаковцем, а в итоге перешел в «Зенит».

– Сейчас жизнь такая, раньше все по-другому было. В какой-то степени людьми управляют деньги, –  сказал экс-защитник ЦСКА.

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10 комментариев
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Ага, письмо 14 писали в том числе и из-за премиальных, мол за гроши играть за сборную не будем. Например Игнашевич из Локо в ЦСКА это не про деньги, дадада
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Ответ ten Hag
Сам-то играл за миску риса)
нет, не за миску риса. но не был хапугой и не ставил личные капризы выше остального. трудяга и просто отличный парень, игравшей пусть и мало в последние годы, но готоввый сыграть на любой позиции ради команды и который не измазал свою карьеру коричневой массой как те же фернандес и соболев.
+3
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Ответ Kerghoodoo
Получается, профессиональный футболист не верит дешёвым набросам дешёвых журналистов про уменьшение зарплаты сблева? Странно, у него что, есть мозг?..
И где такие мелькали? Чистыми +100 тысяч у.е., бонусами ещё может + 500к у.е.
Учитывая, что агент Павел Андреев, там наверняка немаловажную роль играли агентские, все заработали
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+2
А как раньше было? все бесплатно и за спасибо играли?
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