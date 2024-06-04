Лапорта о «Реале», выступившем против «Барсы» в деле Негрейры: «Грязный ход. Попытка переписать историю удивляет, именно ему традиционно благоволят судьи»

Жоан Лапорта выразил недовольство «Реалом» на фоне дела Негрейры.

В конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей. «Реал» и выступали против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы.

«Я доволен, потому что больше мне не предъявляют обвинения, не ведут расследование. Но то, что в отношении меня было расследование, меня удивляет.

У нас все возможно. Кому-то кажется, что мы подкупаем судей, но документально подтверждено, что это были консультации. Людям удалось связать нас с судейскими решениями, и теперь сложно найти новости какого-либо иного толка.

Тот факт, что «Реал» выступил и добился продления расследования на шесть месяцев, – это очень грязный ход. Но для победы этого недостаточно.

Я не знаю, почему он вообще разыгрывал эту карту, ведь именно ему традиционно благоволят судьи. От него можно ожидать чего угодно, но меня удивило то, что он начал переписывать историю, потому что если и есть клуб, который пользуется благосклонностью арбитров, то это « », а не « ».

Мы верим в систему правосудия и будем оправданы. Это спланированная кампания с целью очернить «Барселону» и повлиять на судейские решения», – сказал президент блауграны в интервью клубному ТВ.