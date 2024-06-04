Лапорта о «Реале», выступившем против «Барсы» в деле Негрейры: «Грязный ход. Попытка переписать историю удивляет, именно ему традиционно благоволят судьи»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жоан Лапорта Хосе Мария Энрикес Негрейра Футбол

Жоан Лапорта выразил недовольство «Реалом» на фоне дела Негрейры.

В конце мая с руководства «Барселоны» были сняты обвинения во взяточничестве при выплатах бывшему вице-президенту технического комитета судей. «Реал» и Ла Лига выступали против удовлетворения апелляций, которые подавали в ходе разбирательств каталонцы.

«Я доволен, потому что больше мне не предъявляют обвинения, не ведут расследование. Но то, что в отношении меня было расследование, меня удивляет.

У нас все возможно. Кому-то кажется, что мы подкупаем судей, но документально подтверждено, что это были консультации. Людям удалось связать нас с судейскими решениями, и теперь сложно найти новости какого-либо иного толка.

Тот факт, что «Реал» выступил и добился продления расследования на шесть месяцев, – это очень грязный ход. Но для победы этого недостаточно.

Я не знаю, почему он вообще разыгрывал эту карту, ведь именно ему традиционно благоволят судьи. От него можно ожидать чего угодно, но меня удивило то, что он начал переписывать историю, потому что если и есть клуб, который пользуется благосклонностью арбитров, то это «Реал», а не «Барселона».

Мы верим в систему правосудия и будем оправданы. Это спланированная кампания с целью очернить «Барселону» и повлиять на судейские решения», – сказал президент блауграны в интервью клубному ТВ.

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13 комментариев
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Приведите мне хотя бы один аргумент, почему Реал должен быть ЗА Барсу с таким токсичным и истеричным, ноющим президентом?)
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Ответ Bazilic
Ну тут факты Дело за делом закрывают против Барсы, так ничего и не найдя, хотя копают уже 2 года
закрывают не дело против Барсы, а Лапорты за истечением срока давности. А дела всех остальных продолжат разбирать. Ну и конечно Перес мерзкий, ведь он платил главному человеку в судейском корпусе и водил судей по ресторанам и караоке 🤣
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рычаг лапортыч: «Мы никогда не платили судьям, и нет никаких доказательств этим заявлениям»

«Кроме того, Реал уже платит судьям, так что нет ничего страшного в том, что мы тоже заплатили»
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Ответ Black Phoenix
Приведите мне хотя бы один аргумент, почему Реал должен быть ЗА Барсу с таким токсичным и истеричным, ноющим президентом?)
Уверен что при обратной ситуации тот же Лапорта верещал бы против Реала громче всех вместе взятых.
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На этой ветке будет жарко.
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По позже зайду, комменты почитаю))
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Наши РПЛовские склоки это детский лепет по сравнению с войной Реал - Барса. Это война без победителя.
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Поссорились жаба с гадюкой)
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реал поступил конечно не красиво тут без вариантов.есть такое понятие презумция невиновности.реал видимо с ней не знаком.
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Консультация судье так и запишем) радует что Барселона вряд-ли возьмёт лч в ближайшие пару тройку лет
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