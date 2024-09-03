Филин о том, является ли Соболев одним из сильнейших форвардов РПЛ: «Не могу так сказать. По рассказам и крикам, может быть, сильнейший»

Александр Филин высказался об уровне новичка «Зенита» Александра Соболева.

– Было интересно, как закончится трансферная сага и « ». Это самый громкий и самый медийный трансфер лета.

– Впишется Соболев в игру «Зенита»?

– Нужно посмотреть. Хочу снова сыграть против «Зенита» и теперь уже Соболева. Тогда увидим, насколько он вписался.

– Можно ли сказать, что Соболев – один из сильнейших нападающих ?

– Я играл против него, поэтому не могу так сказать. По рассказам и крикам, может быть, сильнейший.

– « » станет слабее после ухода Соболева?

– Нет, красно-белые прибавили с появлением качественных легионеров, – сказал защитник «Химок».