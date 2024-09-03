Филин о том, является ли Соболев одним из сильнейших форвардов РПЛ: «Не могу так сказать. По рассказам и крикам, может быть, сильнейший»
Александр Филин высказался об уровне новичка «Зенита» Александра Соболева.
– Было интересно, как закончится трансферная сага Александра Соболева и «Зенита». Это самый громкий и самый медийный трансфер лета.
– Впишется Соболев в игру «Зенита»?
– Нужно посмотреть. Хочу снова сыграть против «Зенита» и теперь уже Соболева. Тогда увидим, насколько он вписался.
– Можно ли сказать, что Соболев – один из сильнейших нападающих РПЛ?
– Я играл против него, поэтому не могу так сказать. По рассказам и крикам, может быть, сильнейший.
– «Спартак» станет слабее после ухода Соболева?
– Нет, красно-белые прибавили с появлением качественных легионеров, – сказал защитник «Химок».