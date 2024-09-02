Литвинов об уходе Соболева в «Зенит»: «Меня это не рассердило – его жизнь, его решение. Все понимали, что перейдет, скорее всего»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Руслан Литвинов Футбол

Руслан Литвинов рассказал, как воспринял переход Александра Соболева в «Зенит».

– Написал в чат, попрощался.

– Трогательно?

– Да нормально. Написал в чат, попрощался. Какие вопросы? Он отдельно тренировался, все понимали, что, скорее всего, перейдет. Спокойно отреагировал.

Саше желаю только удачи, самое главное – без травм. Это его выбор, решение. Его жизнь. Меня не рассердило это, каждый сам принимает решение, – сказал полузащитник «Спартака».

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10 комментариев
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Ответ Caniball
Единое мнение уже третьего российского игрока Спартака, а легионерам вообще все равно. Получается другом у него был только Джикия, которого уже самого нет в Спартаке.
да, странно, что литвинов не сказал, что жданов - козел, малышев - козел, все - козлы, а ему, литвинову, жизнь без соболева и не жизнь, а унылое прозябание.
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Единое мнение уже третьего российского игрока Спартака, а легионерам вообще все равно. Получается другом у него был только Джикия, которого уже самого нет в Спартаке.
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Ответ -DF-
А чувак-то не глуп. Имея возможность из первого ряда, так сказать, наблюдать, с какими скандалами Спартак выкидывает на мороз своих игроков, решил подстелить соломки )
сашка не замёрзнет, ведь его выкинули к тем у кого есть шикарные коробки из под холодильника и обустроенные теплотрассы.
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Комментарий удален модератором
Как говорится, ушел дельфин, ну и ### с ним!
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А причём тут вратарь?
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А чувак-то не глуп. Имея возможность из первого ряда, так сказать, наблюдать, с какими скандалами Спартак выкидывает на мороз своих игроков, решил подстелить соломки )
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Да всё правильно сказал . По этой жизни не всегда понимаешь где главная дорога . Потом проходит время и коришь себя ,что ,,неправильно ,, повёл или наоборот в себе какие то ,,экстрасенсорные ,,навыки ,,ощущаешь ,,.
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Да,Саше желаем то что он показал Роше.Пусть наслаждается.
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