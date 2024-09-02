Литвинов об уходе Соболева в «Зенит»: «Меня это не рассердило – его жизнь, его решение. Все понимали, что перейдет, скорее всего»

Руслан Литвинов рассказал, как воспринял переход Александра Соболева в «Зенит».

– Написал в чат, попрощался.

– Трогательно?

– Да нормально. Написал в чат, попрощался. Какие вопросы? Он отдельно тренировался, все понимали, что, скорее всего, перейдет. Спокойно отреагировал.

Саше желаю только удачи, самое главное – без травм. Это его выбор, решение. Его жизнь. Меня не рассердило это, каждый сам принимает решение, – сказал полузащитник « ».