Литвинов об уходе Соболева в «Зенит»: «Меня это не рассердило – его жизнь, его решение. Все понимали, что перейдет, скорее всего»
Руслан Литвинов рассказал, как воспринял переход Александра Соболева в «Зенит».
– Написал в чат, попрощался.
– Трогательно?
– Да нормально. Написал в чат, попрощался. Какие вопросы? Он отдельно тренировался, все понимали, что, скорее всего, перейдет. Спокойно отреагировал.
Саше желаю только удачи, самое главное – без травм. Это его выбор, решение. Его жизнь. Меня не рассердило это, каждый сам принимает решение, – сказал полузащитник «Спартака».