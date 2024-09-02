«Соболев – один из лучших нападающих России. Нужен результат, он добавит еще одну опцию в атаке». Тренер «Зенита» Оливейра про Александра
Вильям Оливейра оценил переход Александра Соболева в «Зенит».
– Александр Соболев перешел в «Зенит». Почему вы решили его пригласить?
– Одна из причин – Соболев добавит конкуренции. Мы ставим максимальные задачи, нам нужен результат.
Благодаря Александру мы добавим еще одну опцию в атаке.
Он может бороться вверху, хорошо скидывать, создавать давление, когда мы играем с низким блоком.
Его статистика говорит сама за себя – он один из лучших нападающих России, – сказал ассистент главного тренера «Зенита» Вильям Оливейра.
Или для вас нет никакой разницы?
Но в целом, да. Перспектива оказаться через год-полтора в Оренбурге или Сочи у Соболева выше, чем выходить в старте.