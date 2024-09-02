«Соболев – один из лучших нападающих России. Нужен результат, он добавит еще одну опцию в атаке». Тренер «Зенита» Оливейра про Александра

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Вильям Оливейра Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Вильям Оливейра оценил переход Александра Соболева в «Зенит».

Александр Соболев перешел в «Зенит». Почему вы решили его пригласить?

– Одна из причин – Соболев добавит конкуренции. Мы ставим максимальные задачи, нам нужен результат.

Благодаря Александру мы добавим еще одну опцию в атаке.

Он может бороться вверху, хорошо скидывать, создавать давление, когда мы играем с низким блоком.

Его статистика говорит сама за себя – он один из лучших нападающих России, – сказал ассистент главного тренера «Зенита» Вильям Оливейра.

34 комментария
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Составит конкуренцию Ерохину на скамейке, с учётом игры Лусиано и Глушенкова.
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+10
Ответ pichot
Он хотел сказать "Соболев – один из лучших падающих", это косяк перевода
Оливейра по-русски говорит
+5
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+4
Он хотел сказать "Соболев – один из лучших падающих", это косяк перевода
+11
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+3
Ответ Spartakus1984
До перехода в зенит, говорили что он бревно а теперь уже один из лучших))))
Что-то не припомню таких слов от Оливейры
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Ответ Мукунку хороший
А чего семак молчит? Он вроде главный.. или ключевое слово «вроде»?))
Почему Семак должен говорить, если спросили Оливейру?)
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Ответ Nogoi89
Составит конкуренцию Ерохину на скамейке, с учётом игры Лусиано и Глушенкова.
Есть возможность выиграть конкуренцию у Кассьеры, который пока не впечатляет себя
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Где вы там увидели одного из лучших????
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Ответ Сергей Жарковский
Наверное так и будет, ещё с Изидором будут меняться в кубковых матчах.
Тот в Англии уже.
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Ответ Мукунку хороший
Просто говорили,что семаку соболев не нужен.. раз он молчит,очень похоже на правду..
Семак говорил, что ему нужен таранный форвард с русским паспортом, а кроме Соболева по сути вариантов нет, так что ещё как нужен
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Ответ Артем Ионин
Есть возможность выиграть конкуренцию у Кассьеры, который пока не впечатляет себя
Опять же, конкуренцию с Кассьерой он может выиграть на лавке. Потому что, при здоровом Глушенкове будет играть более энергичный и лучше играющий головой Лусиано. Не будут играть в 2 больших форварда, скорее всего. Потому что будет слишком атакующая схема. Глушенков Клауд на флангах и Лусиано и Соболь/Касс в центре - это ужас для Барриоса и Вендела. Гораздо логичнее схема Барриос Вендел и Клауд в центре, Педро слева, Лусиано в центре, Глушенков номинально справа, но смещается в центр под напа.
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Ответ Spartakus1984
Это болельщикии писали тут.Просто жду как они будут переобуваться как только он пару голов забьет.
А кто именно писал? Можно пару примеров?
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Ответ Spartakus1984
До перехода в зенит, говорили что он бревно а теперь уже один из лучших))))
Вы болельщиков Зенита с тренером не перепутали?
Или для вас нет никакой разницы?
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Ответ Мукунку хороший
Просто говорили,что семаку соболев не нужен.. раз он молчит,очень похоже на правду..
Семак еще позавчера ответил на это.
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Ответ Nogoi89
Составит конкуренцию Ерохину на скамейке, с учётом игры Лусиано и Глушенкова.
Рановато судить о Лусиано по одной игре.
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Ответ Артем Ионин
При этом есть два турнира и у Соболева точно будет шанс, а воспользуется он им или будет где-то рядом с Коваленко сидеть зависит от него
Коваленко уже в Оренбурге.
Но в целом, да. Перспектива оказаться через год-полтора в Оренбурге или Сочи у Соболева выше, чем выходить в старте.
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Соболев - 12 млн, Кьеза - 13 млн)))
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Одна из причин - Зенит решил заявиться в доту. Но с таким даже районный квалифай не пройдешь
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Опция «дельфиний нырок».
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После прихода Гонду, придется Соболеву добавлять опцию на скамейке
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