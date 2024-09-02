Гурцкая о Соболеве в «Зените»: «Удивлен, что он стрелку не поцеловал на презентации. Начни играть, забей 10 голов – и тебя полюбят. А твои слова никому не нужны»
Тимур Гурцкая раскритиковал Александра Соболева за поведение на презентации.
27-летний нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака» 10 августа.
«Я удивлен, что Соболев стрелку не поцеловал на презентации, я ждал этого. Почему он не сказал, что рос в Барнауле и уже тогда мечтал попасть в «Зенит»? Сказал бы: «Я смотрел про революцию 1917-го и всегда хотел попасть в «Зенит». Моя мечта осуществилась». И поцеловал бы стрелку. Все на трибуне сразу стали бы за него болеть.
Я не говорю, что он должен любить «Спартак» и ромбик целовать. Но ты сначала начни играть, отыграй полгода или год, забей 10 голов и тебя и так полюбят. А твои слова никому не нужны, от футболиста нужны действия на поле.
Пришел Глушенков, ничего не говорил, набрал 8 очков и все говорят: «Вот это приобретение».
Он должен был сказать: «Спасибо, что я перешел в «Зенит», я буду стараться играть за клуб». Все.
«Вы меня простите, дайте мне шанс»…Какой шанс? Ле шанс финаль? Последнюю песню спеть? Выходи на поле и делай свою работу на поле, какие тебе еще шансы нужны?» – сказал футбольный агент в эфире «Это футбол, брат!»
Гурцкая о том, сколько «Зенит» заплатил за Соболева: «10 млн евро. Но «Спартаку» два надо будет отдать – это агентские»
Потому что мозг там не как у дельфиноа, а чуть побольше мозга корюшки
Твоя работа агента - болтать, его работа - играть