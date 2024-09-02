Гурцкая о Соболеве в «Зените»: «Удивлен, что он стрелку не поцеловал на презентации. Начни играть, забей 10 голов – и тебя полюбят. А твои слова никому не нужны»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия Александр Соболев Максим Глушенков Тимур Гурцкая Это футбол, брат! Футбол

Тимур Гурцкая раскритиковал Александра Соболева за поведение на презентации.

27-летний нападающий перешел в «Зенит» из «Спартака» 10 августа. 

«Я удивлен, что Соболев стрелку не поцеловал на презентации, я ждал этого. Почему он не сказал, что рос в Барнауле и уже тогда мечтал попасть в «Зенит»? Сказал бы: «Я смотрел про революцию 1917-го и всегда хотел попасть в «Зенит». Моя мечта осуществилась». И поцеловал бы стрелку. Все на трибуне сразу стали бы за него болеть.

Я не говорю, что он должен любить «Спартак» и ромбик целовать. Но ты сначала начни играть, отыграй полгода или год, забей 10 голов и тебя и так полюбят. А твои слова никому не нужны, от футболиста нужны действия на поле.

Пришел Глушенков, ничего не говорил, набрал 8 очков и все говорят: «Вот это приобретение».

Он должен был сказать: «Спасибо, что я перешел в «Зенит», я буду стараться играть за клуб». Все.

«Вы меня простите, дайте мне шанс»…Какой шанс? Ле шанс финаль? Последнюю песню спеть? Выходи на поле и делай свою работу на поле, какие тебе еще шансы нужны?» – сказал футбольный агент в эфире «Это футбол, брат!»

Гурцкая о том, сколько «Зенит» заплатил за Соболева: «10 млн евро. Но «Спартаку» два надо будет отдать – это агентские»

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40 комментариев
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Гурцкая зрит в корень
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Ответ Spaten
А чего он правда сказал: вы меня простите?
Он сказал Станковичу перед уходом: ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
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Соболев значит плохой, а Гурцкая делающий вид , что не понимает про какой шанс говорил Соболев, тем самым держа за идиотов читателей данного вью, хороший … лицемерненько товарисч , лицемерненько…
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Надоело уже про Соболева столько разговоров а он ещё даже не играл )))да и вообще он что звезда обычный деревянный паспортист
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Ответ igls54
Гурцкая зрит в корень
Свежо
+8
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Ответ mean machine/
Комментарий скрыт
ну да, Быстров и Панов не дадут соврать
+9
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А чего он правда сказал: вы меня простите?
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Ответ ОттоДракула
Он сказал Станковичу перед уходом: ты меня забудь, ты меня прости, ты меня ночами тёмными не зови.
Чётко) у меня аж песок посыпался
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Ответ Андрей Масловский
Тут, ИМХО, такая редкая ситуация, что не только слова, большенству болельщиков Зенита, даже голы его не нужны!
Нужны , вон уже сколько переобулось ваших
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Ответ <100 процентов>
В Спартаке мож и надо целовать чота, у нас хорошо играть. Пущай воротчиков вражеских целует после забитого гола. Ну и Гурцкая тоже при встрече. Фильм снимем.
Бакаева поэтому так презентовали ?
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Да уж мало кто был готов к такому количеству кринжа в исполнении Шурочки.
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Удивительно злобный мужик, этот абхазец. Поливает всех кто не пользуется его услугами.
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целовать там другое место надо.
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Я не удивлюсь, если этот клоун устроит драку в матче с Спартаком в Москве

Потому что мозг там не как у дельфиноа, а чуть побольше мозга корюшки
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Довели человека
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Пусть Соболь стрелку себе в одно место лучше засунет
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Все такие знающие, практикующие спортивные психологи в лице Гурцкая. Он может и после первого гола целовать стрелку. Болельщикам по большому счёту нужна его результативная игра, самоотдача и адекватное поведение. Раз уж он на три года как минимум в Зените.
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Если бы он извинился, был бы совсем другой вопрос, а так пофиг, что там дельфин бормочет
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Агенты много знают про любовь))
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В кое-то веке я согласен с агентом) Если будет полезен, то и забудется многое..
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должен Соболь по плюшке двинуть каждому клубу из столице, а тушинским пару в самый раз.
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Выпрашивать шансик и правда выглядит унизительно, ещё на колени бы встал. Честно, не удивлюсь, если и стрелку поцелует после пары голов и в ворота Спартака гол отпразднует. Сынка вон за пару дней переобул)
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Всё правильно сказала. Играй!
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Ответ сергей петров
Надоело уже про Соболева столько разговоров а он ещё даже не играл )))да и вообще он что звезда обычный деревянный паспортист
Бузова - звезда. Была за мужем за Бузовым. В смысле за Тарасовым. Значит: он тоже звездный. А вы говорите деревянный... Так может и Бузова тогда деревянная звезда?
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Зачем ему чего -то говорить, когда ты только что всё за него сказал))
Твоя работа агента - болтать, его работа - играть
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