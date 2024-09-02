Карпин о Соболеве в «Зените»: «Хорошо, что определился с командой. Если будет хорошо играть – будет в сборной»

Валерий Карпин высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

– Хорошо, что определился с командой. Говорят, что скоро начнет тренироваться. Будет хорошо тренироваться – будет играть. Если будет хорошо играть – будет в сборной.

– Очень многие сравнивают с трансфером .

– Ну, что из « » в « » – да, – сказал главный тренер сборной России.