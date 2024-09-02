Карпин о Соболеве в «Зените»: «Хорошо, что определился с командой. Если будет хорошо играть – будет в сборной»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Матч ТВ Александр Соболев Футбол

Валерий Карпин высказался о переходе Александра Соболева в «Зенит».

– Хорошо, что Соболев определился с командой. Говорят, что скоро начнет тренироваться. Будет хорошо тренироваться – будет играть. Если будет хорошо играть – будет в сборной.

– Очень многие сравнивают с трансфером Дзюбы.

 – Ну, что из «Спартака» в «Зенит» – да, – сказал главный тренер сборной России.

8 комментариев
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Ответ иван кочубей
хорошей игры
А чего под этой новостью не написал что Соболь двушку в каждом матче Спартаку положит ))
Или решил что 10 раз в день одну пургу нести достаточно ?🤡
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Ответ Omega-2
Хоспади, как у них зудит-то... Кого они про Соболева ещё не спросили?
Ждём интервью сына Соболева, о том, как он с детства за зенит.
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Дельфину флаг в плавники. Если не оправдает, оказанного ему высокого доверия, будет кучковаться на лавке
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хорошей игры
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Будет реализовывать получше Кассьерры - будет играть. А еще Семаку очень нравится со столбом играть. Соболеву достаточно свой средний уровень показывать и Богданыч будет ставить его в состав, уверен.
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Карпину тоже нужен столб.
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