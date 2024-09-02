Гаджиев о судействе в РПЛ: «Судьи в этом сезоне слишком часто заходили за предел. Принималось много неадекватных решений»

Гаджи Гаджиев критически высказался о судействе в Мир РПЛ.

Президент махачкалинского « » подвел итоги матча 7-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов» (1:0).

– Тяжелый матч. Надо добавлять в некоторых компонентах. Но физическое и психологическое состояние нормальное. По взаимодействиям тоже все неплохо. Но надо прибавлять в тех фазах игры, когда мы владеем мячом – что в начальной фазе, что ближе к воротам соперника.

– Можно говорить, что судьи не вмешивались, и потому «Динамо» наконец победило?

– Не только в этой игре, но и в прошедшей со «Спартаком».

– Получается, как только судьи от вас отстали, команда начала побеждать?

– Хе-хе. Вы знаете, можно согласиться с тем, что судьи в этом чемпионате часто принимали неадекватные решения, которые приводили какие-то команды к потере очков, какие-то – к приобретению незаслуженных очков. Поэтому критическая волна переросла определенный барьер.

« », « », , московское «Динамо» – не одна и не две ситуации, а много моментов. Ошибаются все – игроки, тренеры, даже президенты. У судей на самом деле работа сложная. И в данном случае речь не об этом, а о том, что судьи в этом чемпионате слишком часто заходили за предел, – сказал .