Роналду надел украшения стоимостью больше 7 млн евро на жеребьевку ЛЧ

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Лига чемпионов УЕФА светская хроника высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд деньги Футбол

Криштиану Роналду надел на жеребьевку ЛЧ украшения стоимостью больше 7 млн евро.

39-летний форвард «Аль-Насра» 29 августа поучаствовал в мероприятии в Монако, где нажимал на кнопку, которая начинала жеребьевку общего этапа Лиги чемпиоонв с помощью искусственного интеллекта.

Португалец также получил награду как лучший бомбардир Лиги чемпионов всех времен.

На церемонию Роналду надел костюм и несколько украшений: часы, брошь на пиджак и серьги. Как сообщает The Sun, часы Franck Muller Cintree Tourbilon стоят 2,2 млн фунтов (2,61 млн евро).

Цена булавки оценивается в 3,8 млн фунтов (4,5 млн евро). Декоративная брошь Messika Akh-Ba-Ka украшена 33-каратным бриллиантом.

Серьги Messika So Move Pave оцениваются в 6,5 тысячи фунтов (7,7 тысяч евро).

Суммарная стоимость украшений Роналду – около 7,12 млн евро.

Фото: East News/Valery HACHE/AFP

Роналду о вручении ему награды как лучшему бомбардиру в истории ЛЧ: «Это большая честь. Благодарен за всю поддержку на этом пути! Спасибо!»

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53 комментария
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Ответ Н.Ф.
Выгулял свои цацки, как баба.
Легендарный спортсмен, миллиардер, думаю пацанские понятия его не особо заботят
+66
-14
+52
Какие вопросы? Сам все заработал , все честно
+59
-9
+50
3 на шее, 7 под жопой, мне чуть больше тридцати
+47
-3
+44
Ответ Н.Ф.
Выгулял свои цацки, как баба.
А ему нельзя тратить честно заработанные деньги на украшения, а потом носить их?🤡🤡🤡
+32
-10
+22
Не серьги, а дешёвка какая-то!
+18
-8
+10
Выгулял свои цацки, как баба.
+56
-48
+8
Ну и? Удивительно было если бы он в цацках из Санлайта пришёл.
+10
-2
+8
Ответ Jadie James
Зачем булавка?(
от сглаза
+8
-3
+5
Объясните мне смысл этой новости
+9
-4
+5
Зачем считать чужие деньги
+6
-2
+4
Думаю только часы его. Остальное скорее всего подарили(или одолжили и заплатили за выход), чтобы он надел их на церемонию и сделал рекламу
+6
-2
+4
и поссал штук на 10 евро перед мероприятием
+7
-4
+3
Ответ Н.Ф.
Выгулял свои цацки, как баба.
То есть, ты, обсуждая другого мужика сейчас выглядишь ни как баба?)
+8
-5
+3
Ответ ГолосГетто
3 на шее, 7 под жопой, мне чуть больше тридцати
В комментариях всёравно не видно, ну ладно, будем знать
+3
0
+3
Ответ Н.Ф.
Выгулял свои цацки, как баба.
Триггерит?)
+4
-2
+2
Я конечно не художник и не модельер но мне кажется это какая то безвкусица. Примерно как часы G-shock который он обклеил стразами и подарил Джорджине.
+6
-4
+2
Я все понимаю конечно и не осуждаю. Но волосы воском мазать это уже реально перебор.....
+4
-2
+2
Невеста с приданым
+4
-2
+2
Ответ hustler420
Я все понимаю конечно и не осуждаю. Но волосы воском мазать это уже реально перебор.....
Там не только волосы, там восковая фигура целиком:) Он даже кубики как Киркоров при помощи пластики подтягивал🤣🤣🤣 Клиника:))
+5
-3
+2
Ответ hustler420
Я все понимаю конечно и не осуждаю. Но волосы воском мазать это уже реально перебор.....
Тут недавно было интервью какого-то барбера, он говорит что футболеры чуть ли не через день что-то подравнивают.
+2
-1
+1
Серьги надел 🤣🤣 у нас в ивделе за такое в петушатник отправился бы
+1
0
+1
ей можно
+1
0
+1
Вот за это школота то его и любит 😉 вопрос в другом где его цыганка 😎 с табором то его понятно они почти все на Sportse
+1
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Ну, как футболист высокого уровня этот Португалец7 уже закончился, теперь он переключился на саморекламу и пиар)
0
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А вонял чем?
Тоже ведь интересно
0
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Ответ totocash
от сглаза
Не помогает походу
0
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Пора становиться певцом.
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Месси и тут. В сережки влез как-то
0
0
0
Мог бы ее продать и купить Соболева
+1
-1
0
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