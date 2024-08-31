Роналду надел украшения стоимостью больше 7 млн евро на жеребьевку ЛЧ

Криштиану Роналду надел на жеребьевку ЛЧ украшения стоимостью больше 7 млн евро.

39-летний форвард «Аль-Насра» 29 августа поучаствовал в мероприятии в Монако, где нажимал на кнопку, которая начинала жеребьевку общего этапа Лиги чемпиоонв с помощью искусственного интеллекта.

Португалец также получил награду как лучший бомбардир Лиги чемпионов всех времен.

На церемонию Роналду надел костюм и несколько украшений: часы, брошь на пиджак и серьги. Как сообщает The Sun, часы Franck Muller Cintree Tourbilon стоят 2,2 млн фунтов (2,61 млн евро).

Цена булавки оценивается в 3,8 млн фунтов (4,5 млн евро). Декоративная брошь Messika Akh-Ba-Ka украшена 33-каратным бриллиантом.

Серьги Messika So Move Pave оцениваются в 6,5 тысячи фунтов (7,7 тысяч евро).

Суммарная стоимость украшений Роналду – около 7,12 млн евро.

Фото: East News/Valery HACHE/AFP

Роналду о вручении ему награды как лучшему бомбардиру в истории ЛЧ: «Это большая честь. Благодарен за всю поддержку на этом пути! Спасибо!»