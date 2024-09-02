Роналду о Португалии на Евро-2024: «У людей были слишком высокие ожидания. Для меня наше выступление было победой, а не провалом. Это часть роста команды»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу Сборная Франции по футболу Сборная Испании по футболу Евро-2024 высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду не считает результат сборной Португалии на Евро-2024 провальным.

Команда Роберто Мартинеса уступила сборной Франции по пенальти в четвертьфинале турнира (0:0, пен. 3:5). 

«На чемпионате Европы у людей были слишком высокие ожидания от нашей команды, и в итоге они не оправдались. На мой взгляд, результат не был разочарованием, он был частью роста команды, которой нужно время, и у тренера должно быть время, чтобы научить команду играть по-своему.

На мой взгляд, это было позитивный турнир. Никто не любит проигрывать, но для меня [выступление на Евро] не было провалом, я думаю, это была победа. Если бы мы обыграли Францию по пенальти, то вышли бы в полуфинал, и все были бы счастливы. Там бы мы встретились с Испанией. Так что, на мой взгляд, никакого разочарования не было.

Уверенность в себе остается неизменной. Я вижу, что команда хорошо работает после хорошего чемпионата Европы. Он не был был великолепным [для нас], но все же он был хорошим. Прошлое есть прошлое, а мы должны жить настоящим. Мы уверены, что все будет хорошо», – сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра». 

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57 комментариев
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Я заметил одно, что персофаны Роналду от Месси и его Ко ждут одни победы на крупных турнирах сборных, а от Роналду и его Ко только 1/4 или 1/2 максимум:)
+47
-7
+40
поплыл фрукт
+36
-2
+34
Ответ funnynerd21
Интересно было бы его послушать, проведи он этот Евро на скамейке запасных
так у него результативность на евро примерно как у запасного игрока
+29
0
+29
Проиграли Грузии и едва не вылетели от Словении. Нет сомнений, что сборная Португалии растет.
+22
-1
+21
Интересно было бы его послушать, проведи он этот Евро на скамейке запасных
+22
-2
+20
Ответ Александр Александров
так у него результативность на евро примерно как у запасного игрока
Да нет. Некоторые запасные игроки забивают всё-таки.
Криш уже 8 матчей подряд на крупнейших турнирах...ну как бы это помягче сказать...
+20
0
+20
Роналду это позорище )) на домашнем ЕВРО2004 их дотянули как могли до финала, но позорно проиграли грекам, потом на ЕВРО 2008 проиграли немцам в 1/4, Роналду был незаметен, потом на Чемпе Мира 2010 проиграли Испании в 1/8, Роналду видно не было, худший игрок в составе, на ЕВРО 2012 снова вылетели от Испании, на Чемпе Мира 2014 влетели немцам 4-0, и не вышли из группы с США и Ганой )) на ЕВРО 2016 очень повезло выйти из группы с 3го места и в плэй офф были слабые соперники, финал выиграли без Роналду, победный гол забил Эдер, с Роналду бы Франция на классе раскатала Португалию)) на Чемпе Мира в России в 1/8 Уругвай на классе мастерски раскатал Португалию )) на ЕВРО 2021 в 1/8 проиграли Бельгии, Роналду снова был худшим в сборной)) на победном для Аргентины Чемпионате Мира 2022 , Роналду забил один левейший пенальти, в 1/4 позорно проиграли Марокко. По оценкам был худшим на турнире, На ЕВРО 2024 снова был якорем Португалии и худшим на турнире. 0+0 в играх на вылет за 5 Чемпионатов Мира ))
+18
-3
+15
Ответ Отец Абду
Я заметил одно, что персофаны Роналду от Месси и его Ко ждут одни победы на крупных турнирах сборных, а от Роналду и его Ко только 1/4 или 1/2 максимум:)
При этом Месси оправдывает их ожидания, выиграв три крупнейших финала подряд, а Кришти даже ни разу не вышел в 1/2.
Просто унижение фрукта какое-то...
+17
-5
+12
Ответ Отец Абду
Я заметил одно, что персофаны Роналду от Месси и его Ко ждут одни победы на крупных турнирах сборных, а от Роналду и его Ко только 1/4 или 1/2 максимум:)
ну или просто пост в инстаграме
+11
-1
+10
Какой бред. У вас один из лучших составов мира, а вы слили Грузии, по пенальти еле прошли мёртвую Словению и вылетели от весьма посредственной Франции на этом турнире. Это был реальный шанс на титул пока многие топы не в форме, а у самих португальцев большинство игроков в прайме. Всего лишь надо было выбирать оптимальный состав, но это настолько избитая тема, что нет смысла писать это уже в десятый раз
+10
0
+10
В этом и есть разница между Месси и Рональду. От Месси требовали ЧМ и он его выиграл в итоге, а у Рональду голы Лихштейну)
+9
-1
+8
Ответ Мохнатый55
Проиграли Грузии и едва не вылетели от Словении. Нет сомнений, что сборная Португалии растет.
Отлёт от Грузии-вообще эпичный был)))Но для клубники-это всё победа,кто мы такие-спорить с клубникой?)))
+6
0
+6
Кринжиану Аршавиналду : ваши ожидания — ваши проблемы . ))
+9
-3
+6
Представьте, футболист, считающий себя лучшим игроком мира, выход в четвертфинал считает победой для своей команды , то что вы можете думать об этом футболисте
+5
0
+5
Я думал для человека, который считает себя лучшим и стремится к максимуму есть только один результат- победа, а тут вон, как позиция развернулась. Может скоро станет свидетелями, как он признает, что тоже бывает виноват и больше мешает, чем помогает 😎
+7
-3
+4
Хорошо что у этого юноши есть ещё лет 20 в запасе.
Кажется что на ЕВРО при нём сборная Португалии будет только прогрессировать и прогрессировать.
+3
0
+3
Криштиану считает успехом не крупное поражение от сборной Грузии. Так и до поражения от Сан Марино недалеко.
+3
0
+3
Ответ CrishForever
Мы просто понимаем разницу в классе между Аргентиной и Португалией. Вы тоже понимаете, но делаете вид, что нет. Се ля ви!
разница в 300 млн. евро. португальские игроки стоят на 300 млн. больше. Месси все выиграл с средними игроками а Роналду все засрал с топами
+2
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+2
Состав сборной Португалии свыше 1 млрд. По стоимости уступают только Франции и Англии. Какие могут быть ожидания, кроме победы на турнире?
+2
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+2
Ответ bel01
При этом Месси оправдывает их ожидания, выиграв три крупнейших финала подряд, а Кришти даже ни разу не вышел в 1/2. Просто унижение фрукта какое-то...
Ещё финалисимо
+2
0
+2
Ответ Мохнатый55
Проиграли Грузии и едва не вылетели от Словении. Нет сомнений, что сборная Португалии растет.
Кристина был якорем сборной на турнире , сплави Сантуша что тот его на ЧМе на банку стал присадивать зато с Мартинесом напороли моментов на славу плюс штрафные уьойные все в стенку либо метров на 7 от ворот
+2
0
+2
Лукавит. Провалилась Португалия. Но у Роналду был свой план - набить статистику. Но даже это не выполнил. Не смог забить пенальти.
+1
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он на этом Евро даже гол ни у кого не отжал. а вы говорите нет прогресса. Роналду работает над собой. годам к 50 может перестанет бить все штрафные. а к 70 разрешит усадить его на лавку
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Ваши ожидания - это мои победы!)
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Что-то он сильно сдаёт, однако. Раньше только побед везде хотел...
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Аршавин потихоньку становится классиком😀
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"Выход в четвертфинал считаю победой для сборной Португалии" - если это говорит человек, который считает себя лучшим футболистом мира, то это не победа, а ПОЗОРИЩЕ
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Ответ slow focus
роналду в 2004 пацаном был, какие к нему вопросы? где ваш аргентинский пешеход интересно был на чм 2006? или на чм 2010, когда за барселону по 100 мячей клал? глориханиерство - это забавно
Бездарь в 2004 - 18 лет - пацан.

А Месси в 2006 в 18 лет уже опытный, верно я понял?)
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Ответ Simbad
Я думал для человека, который считает себя лучшим и стремится к максимуму есть только один результат- победа, а тут вон, как позиция развернулась. Может скоро станет свидетелями, как он признает, что тоже бывает виноват и больше мешает, чем помогает 😎
А чем докажешь, что он больше мешает и не стремиться к победе? Спойлер: "бла-бла" - не доказательство.
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Ответ CrishForever
Мы просто понимаем разницу в классе между Аргентиной и Португалией. Вы тоже понимаете, но делаете вид, что нет. Се ля ви!
У Португалии состав явно не слабее
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