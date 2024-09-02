Роналду о Португалии на Евро-2024: «У людей были слишком высокие ожидания. Для меня наше выступление было победой, а не провалом. Это часть роста команды»

Криштиану Роналду не считает результат сборной Португалии на Евро-2024 провальным.

Команда Роберто Мартинеса уступила сборной по пенальти в четвертьфинале турнира (0:0, пен. 3:5).

«На чемпионате у людей были слишком высокие ожидания от нашей команды, и в итоге они не оправдались. На мой взгляд, результат не был разочарованием, он был частью роста команды, которой нужно время, и у тренера должно быть время, чтобы научить команду играть по-своему.

На мой взгляд, это было позитивный турнир. Никто не любит проигрывать, но для меня [выступление на Евро] не было провалом, я думаю, это была победа. Если бы мы обыграли Францию по пенальти, то вышли бы в полуфинал, и все были бы счастливы. Там бы мы встретились с Испанией. Так что, на мой взгляд, никакого разочарования не было.

Уверенность в себе остается неизменной. Я вижу, что команда хорошо работает после хорошего чемпионата Европы. Он не был был великолепным [для нас], но все же он был хорошим. Прошлое есть прошлое, а мы должны жить настоящим. Мы уверены, что все будет хорошо», – сказал нападающий сборной и « ».