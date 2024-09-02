Роналду об участии на ЧМ-2026: «До него еще далеко, не могу ответить на этот вопрос. Я живу моментом – сейчас он очень позитивный»

Криштиану Роналду не знает, сыграет ли на чемпионате мира-2026.

«Я чувствую себя хорошо. Но я не могу ответить на вопрос про 2026 год. Я живу моментом – сейчас он очень позитивный. Мы попытаемся добиться успеха в Лиге наций.

Но 2026 год? До него еще далеко», – сказал нападающий сборной Португалии и « ».

пройдет в США, Канаде и Мексике.

Роналду о Португалии на Евро-2024: «У людей были слишком высокие ожидания. Для меня наше выступление было победой, а не провалом. Это часть роста команды»