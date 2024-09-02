Роналду об участии на ЧМ-2026: «До него еще далеко, не могу ответить на этот вопрос. Я живу моментом – сейчас он очень позитивный»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд ЧМ-2026 Лига наций УЕФА Футбол

Криштиану Роналду не знает, сыграет ли на чемпионате мира-2026.

«Я чувствую себя хорошо. Но я не могу ответить на вопрос про 2026 год. Я живу моментом – сейчас он очень позитивный. Мы попытаемся добиться успеха в Лиге наций. 

Но 2026 год? До него еще далеко», – сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра». 

ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.

Роналду о Португалии на Евро-2024: «У людей были слишком высокие ожидания. Для меня наше выступление было победой, а не провалом. Это часть роста команды»

44 комментария
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Ответ Гномович!
Месси об участии на ЧМ-2026: «Если Инфантино будет жив и судейская бригада на ЧМ подарит как минимум 5 пенальти как на ЧМ-22, могу и на ЧМ-2030 заскочить»
Плохо. Прoбуй ещё.
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Весь 2026-й будет посвящен уходу Роналду и Месси из футбола. Последний танец. Товарняки между их клубами на самых больших стадионах США и Саудовской Аравии. Может даже сведут Аргентину и Португалию в одну группу ради очного матча. Снимут документальные сериалы. Продадут с аукционов всё, к чему они прикасались. Выжмут максимум денег, вот увидите
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Ответ Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo
роналду 100% будит играть на чм 2026 хейтеры плачьте
Да все рады.
Опять будет крах, провал и повод для стеба.
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Ответ иди поплачь
напоминает одного политика, кхе-кхе
Который выборы отменил
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Ответ Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo
роналду 100% будит играть на чм 2026 хейтеры плачьте
Плакать должны все остальные игроки сборной😃
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Сам он никуда не уйдёт. Будет до последнего эксплуатировать сборную ради статы.
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Ответ ruslan_khaibulov
Пожелаем Месси стать 2кратным чемпионом мира на слезах тупых поклонников Рональду))
Да куда ещё МЧМ, Олимпиада Финалиссима, ЧМ, 2 КА ни у одного игрока в истории столько побед со сборной нет:))
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Ответ Verhovn
Нарцис португальский. Но в форме, стоит отметить. Рон - хорош! Может и сыграет.. Во всяком случае я бы с удовольствием посмотрел как он сыграл бы.
В какой же он форме?)
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Грузило португальское
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"... Мы попытаемся добиться успеха в Лиге наций. "
Забавный факт. В 2019 Роналду пропустил групповой раунд ЛН и присоединился только в полуфинале, Португалия выиграла ЛН. Больше он не пропускал групповой раунд ЛН и Португалия ни разу не вышла в плей-офф.
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Ответ Verhovn
Нарцис португальский. Но в форме, стоит отметить. Рон - хорош! Может и сыграет.. Во всяком случае я бы с удовольствием посмотрел как он сыграл бы.
Тебе, видать, на ЧЕ понравилось как он позорился.. 0 голов, худший игрок Евро.. Хе.. 🤣
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Ответ rigobersong
Позориться так до самого конца:)
Пожелаем Месси стать 2кратным чемпионом мира на слезах тупых поклонников Рональду))
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Позориться так до самого конца:)
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Ответ барБИлона в сегунде
Не вижу ничего плохого, если Рон будет играть на ЧМ в 2026 году. Может не на целый матч, но на тайм или минут на 30 , его спокойно можно будет выпускать.
Еще бы гелевая фанатка пела по другому🤣
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этот нарцисс теперь не уйдет из сборной. после победы Аргентины на КМ его от туда только вперёд ногами вынесут.
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Поколение потеряли из-за нарцисса
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Очень Позитивный момент. Вылет Португалии на евро и 0 голов у Криштиану. Продлевать будете ?
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Кришти, свали из сборной 🙏 в пустыне хоть до 50 играй, но сборную оставь в покое
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Ответ иди поплачь
напоминает одного политика, кхе-кхе
Просроченного?
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Ответ барБИлона в сегунде
Не вижу ничего плохого, если Рон будет играть на ЧМ в 2026 году. Может не на целый матч, но на тайм или минут на 30 , его спокойно можно будет выпускать.
Он будет все матчи играть.. Ты чё?.. Он конченный.. 🤭
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Ну, давно уже всем понятно, что этот Португалец7 в свои 39 лет находится в сборной Португалии в роли "свадебного генерала" только для набивания личной статистики, но не более того.
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Ответ барБИлона в сегунде
Не вижу ничего плохого, если Рон будет играть на ЧМ в 2026 году. Может не на целый матч, но на тайм или минут на 30 , его спокойно можно будет выпускать.
А можно как обезьянку показывать за деньги перед матчем
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Ответ Verhovn
Нарцис португальский. Но в форме, стоит отметить. Рон - хорош! Может и сыграет.. Во всяком случае я бы с удовольствием посмотрел как он сыграл бы.
Не зашла попытка незаметно похвалить, мол нарцисс но в форме) смешные вы, ты ещё напиши и это в 57 лет) подвмг и кубики пресса напиши и причёску
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Ответ Cristiano dos Santos Aveiro Ronaldo
роналду 100% будит играть на чм 2026 хейтеры плачьте
наоборот, радуемся. с попкорном посмотрим на этот цирк
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Тому, кто заголовок писал:
Либо "об участии В ЧМ",
либо о "выступлении НА ЧМ"
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ЧМ в штатах это будет грандиозный праздник футбола, учитывая как американцы умеют делать шоу. Там, на время чемпионата, будут находиться все звёзды и влиятельнейшие люди планеты.
Уверен, Криштиану не захочет пропустить этот турнир, даже чисто из-за медийки.
Другое дело что у него там с уголовным делом?)
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«Мы сейчас с Бадром вместе очень позитивны», добавил Криштиану🤔
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То есть вопрос что вызовет ли тренер даже не стоит ))
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Если надо, загружу видео голов сыну или с тренировок на ютуб
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