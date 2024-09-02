Роналду об участии на ЧМ-2026: «До него еще далеко, не могу ответить на этот вопрос. Я живу моментом – сейчас он очень позитивный»
Криштиану Роналду не знает, сыграет ли на чемпионате мира-2026.
«Я чувствую себя хорошо. Но я не могу ответить на вопрос про 2026 год. Я живу моментом – сейчас он очень позитивный. Мы попытаемся добиться успеха в Лиге наций.
Но 2026 год? До него еще далеко», – сказал нападающий сборной Португалии и «Аль-Насра».
ЧМ-2026 пройдет в США, Канаде и Мексике.
Роналду о Португалии на Евро-2024: «У людей были слишком высокие ожидания. Для меня наше выступление было победой, а не провалом. Это часть роста команды»
Опять будет крах, провал и повод для стеба.
Забавный факт. В 2019 Роналду пропустил групповой раунд ЛН и присоединился только в полуфинале, Португалия выиграла ЛН. Больше он не пропускал групповой раунд ЛН и Португалия ни разу не вышла в плей-офф.
Либо "об участии В ЧМ",
либо о "выступлении НА ЧМ"
Уверен, Криштиану не захочет пропустить этот турнир, даже чисто из-за медийки.
Другое дело что у него там с уголовным делом?)