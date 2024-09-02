Шмейхель о 0:3 «МЮ» с «Ливерпулем»: «Печально, что Фергюсон это видел. Всего, что сделал для клуба сэр Алекс, больше нет»

Теги Манчестер Юнайтед Алекс Фергюсон Ливерпуль премьер-лига Англия Петер Шмейхель Футбол

Петер Шмейхель высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля».

Вчера «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл (0:3) на «Олд Траффорд» в матче 3-го тура АПЛ.

«Я сидел рядом с сэром Алексом, и это было действительно грустно. То, что он сделал для этого футбольного клуба, все, чем мы наслаждались – прекрасные времена. Все.

Я сидел рядом с ним, а он наблюдал за этим. Для меня очень, очень печально, что он это видел. Он сделал нечто действительно экстраординарное с этим футбольным клубом. Всего этого больше нет», – сказал бывший голкипер «Манчестер Юнайтед».

Ужасные ляпы Каземиро – и «МЮ» влетает «Ливерпулю» (0:3)

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47 комментариев
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Ответ vadimevstratov2@gmail.com
Этому составу МЮ надо показать х/ф "Юнайтед". Может поймут за какой клуб они играют.
Каземиро в ответ покажет фото со своими трофеями.
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-4
+40
САФ был больше десяти лет назад, вот эпоху Абрамовича уничтожили за одно лето, это вообще атас
+39
-6
+33
7Хаг непотопляемый,оно не тонет)
+28
-4
+24
Этому составу МЮ надо показать х/ф "Юнайтед". Может поймут за какой клуб они играют.
+22
-1
+21
Ответ Бестрофеник 2024
7Хаг непотопляемый,оно не тонет)
Он всего лишь наёмник, который научился говорить так, чтобы это нравилось хозяевам и бездарным фукционерам клуба. Эта гнилая верхушка никогда не возьмёт к себе тренера с мнением, принципами и амбициями.
+13
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+13
Ну тут Петер прав как никто. До сих пор помню финал ЛЧ, МЮ-Бавария, когда подопечные сэра Алекса выиграли, казалось уже проигранный матч, Шерингем и Сульшер зарешали. А также знаменитую фразу Владимира Маслаченко про пижонов.
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Джонни Эванс еще на месте
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САФ видел требл Сити и 0:7 от Ливерпуля, хуже ему наверное уже ничего не увидеть
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Да привык уже дед давно
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Мда, тяжёлые деньки переживают болелы МЮ, уже лет 10 как клуб в яме.
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Все что сделал Фергюсон в клубном музее и это никуда не денется
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Ответ Кенигсбергер
Для начала можно было оставить наследнику работающий клуб и команду, как это сделал Клопп. Ушел Фергюсон - оказалось, что все эти каррики, филджонсы и даже вэйнруни ни на что годны.
Ну так ты сам констатируешь плинтусный уровень физруков после ферги своим комментом
+4
0
+4
Сик транзит Глория мунди - так проходит земная слава 🤷‍♂️
+5
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+4
Ответ Бониффаций
Он всего лишь наёмник, который научился говорить так, чтобы это нравилось хозяевам и бездарным фукционерам клуба. Эта гнилая верхушка никогда не возьмёт к себе тренера с мнением, принципами и амбициями.
Был тренер с мнением и амбициями. Жозе Моуринью не долго продержался главным тренером.
+4
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+3
А тен хаг сказал что все сделал доя клуба только он
+4
-1
+3
Ответ Кенигсбергер
Для начала можно было оставить наследнику работающий клуб и команду, как это сделал Клопп. Ушел Фергюсон - оказалось, что все эти каррики, филджонсы и даже вэйнруни ни на что годны.
Фергюсон оставил после себя один из богатейших клубов мира который до сих пор может купить кого угодно
+3
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Дайте тренеру время! Всего-то третий год.
Титулы так быстро не делаются.
Еще года три и Чемпеншип будет!
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Хорошо, что 10Хага по какой-то неведомой причине оставили на новый сезон. МЮ продолжить нас радовать результатами в АПЛ и новые анти-рекордами.

Удивительно, как смогли еще кое-как на отскоке 1-0 победить у Фулхема. Эта победа пока как-то держит МЮ на плаву, но нужны еще шаровые победки 1-0, в прошлом сезоне за счет них МЮ смог даже в топ-10 удержаться.
+2
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Ответ CyberUnited
Каземиро в ответ покажет фото со своими трофеями.
его жинка, точнее
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Роналду был прав.
+4
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+2
Клуб уничтожили в момент продажи Глейзерам. Все остальное - это лишь следствие
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Ответ Бониффаций
Он всего лишь наёмник, который научился говорить так, чтобы это нравилось хозяевам и бездарным фукционерам клуба. Эта гнилая верхушка никогда не возьмёт к себе тренера с мнением, принципами и амбициями.
Скоро и руководства закончится терпение.
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Ответ Evgen_Hazard
САФ был больше десяти лет назад, вот эпоху Абрамовича уничтожили за одно лето, это вообще атас
так в итоге за один день и эпоху САФА уничтожили.. день когда он покинул клуб
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Ответ Кенигсбергер
Напомнить, кто рекомендовал Мойзи?
Знаю.
Сам дед ошибку и совершил.
Нужно им было всем миром Пепа тогда уговорить придти через не могу, любыми средствами.
Сейчас бы Юнайтед трофеи собирал а не сити.
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Ответ Dred
Потому что клуб нужно было оставлять правильным людям а не мойсам
Напомнить, кто рекомендовал Мойзи?
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К сожалению от Фергюссона остались лишь воспоминания, какой же прекрасный МЮ был когда у руля был САФ, хотя и при нем было в ЛЧ из группы не выходили, но не было такой аномальной анархии, хочется отметить дурное руководство клуба, но тем не менее столько лет в команде такое безволье ..
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Ответ ak83
Фергюсон оставил после себя один из богатейших клубов мира который до сих пор может купить кого угодно
Только этот клуб болен...
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Ответ Кенигсбергер
Для начала можно было оставить наследнику работающий клуб и команду, как это сделал Клопп. Ушел Фергюсон - оказалось, что все эти каррики, филджонсы и даже вэйнруни ни на что годны.
Потому что клуб нужно было оставлять правильным людям а не мойсам
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Ответ CyberUnited
Каземиро в ответ покажет фото со своими трофеями.
А Тен Хаг со своими
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Надеюсь он не особо парится на счёт игр и смотрит на всё это с юмором. Ведь 7Хаг так старается смешить
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