Шмейхель о 0:3 «МЮ» с «Ливерпулем»: «Печально, что Фергюсон это видел. Всего, что сделал для клуба сэр Алекс, больше нет»
Петер Шмейхель высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля».
Вчера «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл (0:3) на «Олд Траффорд» в матче 3-го тура АПЛ.
«Я сидел рядом с сэром Алексом, и это было действительно грустно. То, что он сделал для этого футбольного клуба, все, чем мы наслаждались – прекрасные времена. Все.
Я сидел рядом с ним, а он наблюдал за этим. Для меня очень, очень печально, что он это видел. Он сделал нечто действительно экстраординарное с этим футбольным клубом. Всего этого больше нет», – сказал бывший голкипер «Манчестер Юнайтед».
Титулы так быстро не делаются.
Еще года три и Чемпеншип будет!
Удивительно, как смогли еще кое-как на отскоке 1-0 победить у Фулхема. Эта победа пока как-то держит МЮ на плаву, но нужны еще шаровые победки 1-0, в прошлом сезоне за счет них МЮ смог даже в топ-10 удержаться.
Сам дед ошибку и совершил.
Нужно им было всем миром Пепа тогда уговорить придти через не могу, любыми средствами.
Сейчас бы Юнайтед трофеи собирал а не сити.