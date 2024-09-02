Шмейхель о 0:3 «МЮ» с «Ливерпулем»: «Печально, что Фергюсон это видел. Всего, что сделал для клуба сэр Алекс, больше нет»

Петер Шмейхель высказался о поражении «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля».

Вчера «Манчестер Юнайтед» разгромно проиграл (0:3) на «Олд Траффорд» в матче 3-го тура .

«Я сидел рядом с сэром , и это было действительно грустно. То, что он сделал для этого футбольного клуба, все, чем мы наслаждались – прекрасные времена. Все.

Я сидел рядом с ним, а он наблюдал за этим. Для меня очень, очень печально, что он это видел. Он сделал нечто действительно экстраординарное с этим футбольным клубом. Всего этого больше нет», – сказал бывший голкипер « ».

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