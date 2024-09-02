Андрей Мостовой о Соболеве: «Я с ним в сборной рядом сидел. Самому интересно, как пройдет его адаптация в «Зените» – вопросов к Саше было много»

Андрей Мостовой высказался об адаптации Александра Соболева в «Зените».

Ранее появилась информация, что некоторые российские игроки «Зенита» не захотели сидеть рядом с нападающим в раздевалке – при этом отказ был скорее шутливым, и конфликта между и игроками сине-бело-голубых нет.

«Я с Соболевым в сборной сидел рядом. Не знаю, откуда вышла новость про раздевалку. У меня с ним нет проблем, а там посмотрим.

К Саше было много противоречивых вопросов. Посмотрим, как пройдет адаптация. Мне самому интересно», – сказал полузащитник « ».