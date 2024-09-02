Андрей Мостовой о Соболеве: «Я с ним в сборной рядом сидел. Самому интересно, как пройдет его адаптация в «Зените» – вопросов к Саше было много»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Андрей Мостовой Александр Соболев Чемпионат.com Футбол

Андрей Мостовой высказался об адаптации Александра Соболева в «Зените».

Ранее появилась информация, что некоторые российские игроки «Зенита» не захотели сидеть рядом с нападающим в раздевалке – при этом отказ был скорее шутливым, и конфликта между Соболевым и игроками сине-бело-голубых нет.

«Я с Соболевым в сборной сидел рядом. Не знаю, откуда вышла новость про раздевалку. У меня с ним нет проблем, а там посмотрим.

К Саше было много противоречивых вопросов. Посмотрим, как пройдет адаптация. Мне самому интересно», – сказал полузащитник «Зенита».

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17 комментариев
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Ответ Дядя Боря
Как теперь болеть за Зенит,весь кайф поломали.
Дельфины приходят и уходят, а Зенит остаётся. Мы же болеем за команду, а не за отдельных игроков. Будет в Неве смывать всю свою дурь и грязь, что у него накопилась.
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Нормально пройдёт адаптация, Соболев будет на поле, а Мостовой - на скамейке.
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Ответ Дядя Боря
Как теперь болеть за Зенит,весь кайф поломали.
Не знаю, я смотрю за Зенитом с детства со времен Желудкова, Саленко и т.д. поколения сменяются, игроки и тренера уходят, а любовь остаётся... Разные были люди... но уходят, а команда остается. И если команде игроки помогают побеждать, то эндорфин поднимается, а если не помогают, то заменяются на других... все просто.
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Андрей лавочка твоя будет.Если Соболев заиграет.
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Как теперь болеть за Зенит,весь кайф поломали.
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Ответ Дядя Боря
Как теперь болеть за Зенит,весь кайф поломали.
Да бросьте! Вы симулянтов раньше не видели?
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Ответ Вячеслав Максименко
У меня под новостью фото из приюта для бездомных собак. Там щеночек с печальными глазами. Это фото имеет отношение к новости?
Это дельфин пытается понравиться болельщикам Зенита.
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Комментарий удален модератором
Сами скоро увидите) Пойду за попкорном)
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Ответ SMART789
в новостях на 2 часа раньше все пишут про Гонду который посадит Соболева как же токсичен стал этот ресурс
Из россиян только Латышонок твёрдо на поле. Глушенков лечится, Караваев тоже непонятно в какой форме, Алипа я лично вот вообще не хочу в серьёзных матчах, остаётся Соболев или Мостовой. Исходя из того, как Андрюша играет в последнее время - выбор очевиден.
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