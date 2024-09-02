Медведев о Соболеве: «Он работает индивидуально. В среду у «Зенита» закончатся выходные, и Александр приступит к тренировкам с командой»

Александр Медведев сказал, когда Александр Соболев начнет тренировки с «Зенитом».

«Когда у команды закончатся выходные дни, тогда приступит к тренировкам с ней.

Сейчас он тренируется индивидуально. Команда приступит к работе в среду», – сказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга в ответ на вопрос, когда нападающий начнет заниматься с основным составом.

На днях 27-летний форвард перешел в « » из «Спартака».

«Выдумки жалких ничтожных людишек. С такими в чистом поле срать не сяду». Реакция Медведева на инсайд про Соболева 🤯