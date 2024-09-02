Медведев о Соболеве: «Он работает индивидуально. В среду у «Зенита» закончатся выходные, и Александр приступит к тренировкам с командой»
Александр Медведев сказал, когда Александр Соболев начнет тренировки с «Зенитом».
«Когда у команды закончатся выходные дни, тогда Александр Соболев приступит к тренировкам с ней.
Сейчас он тренируется индивидуально. Команда приступит к работе в среду», – сказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга в ответ на вопрос, когда нападающий начнет заниматься с основным составом.
На днях 27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака».
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