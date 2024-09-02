Медведев о Соболеве: «Он работает индивидуально. В среду у «Зенита» закончатся выходные, и Александр приступит к тренировкам с командой»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Медведев Александр Соболев Р-Спорт Футбол

Александр Медведев сказал, когда Александр Соболев начнет тренировки с «Зенитом».

«Когда у команды закончатся выходные дни, тогда Александр Соболев приступит к тренировкам с ней.

Сейчас он тренируется индивидуально. Команда приступит к работе в среду», – сказал председатель правления клуба из Санкт-Петербурга в ответ на вопрос, когда нападающий начнет заниматься с основным составом.

На днях 27-летний форвард перешел в «Зенит» из «Спартака». 

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14 комментариев
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Работает индивидуально в бассейне 🐬
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Это что, какая-то звезда, чтоб так каждый день о нём писать? Дельфин 🐬обыкновенный, одна штука 🤦‍♂️
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в поле на корточках две одинокие фигуры...
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Ответ Комнатный олень
Работает индивидуально в бассейне 🐬
Медведев теперь работает спичрайтером Соболева. Видимо это один из секретных пунктов контракта о переходе Соболева из Спартака о которых не захотел говорить Малышев.)
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Ответ Комнатный олень
Работает индивидуально в бассейне 🐬
Не, проверяют на 🐷грипп 😁
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Пусть садовником на Удельной работает,чтоб меньше токсичности испытывали футболисты и болельщики,хотя и цветы жалко
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Люди, которые батрачат 6 дней в неделю с облегчением выдохнули😁
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Помнится мне, была эпопея и с Файзуллиным...
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Ответ da boogie
Это что, какая-то звезда, чтоб так каждый день о нём писать? Дельфин 🐬обыкновенный, одна штука 🤦‍♂️
он теперь касатка-убийца)))
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