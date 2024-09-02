Соболев выложил фото сына с маскотом «Зенита»: «Мой ученик 💙 Всех с Днем знаний!»
Александр Соболев опубликовал фотографию сына и маскота «Зенита».
Нападающий ранее стал футболистом петербургского клуба, перейдя из «Спартака».
Футболист выложил фото сына вместе с маскотом Зенита и написал: «Мой ученик 💙 Всех с Днем знаний!».
Прежде, после перехода футболиста в «Зенит», сын Александра Соболева исполнил отрывок из песни группы «Ленинград».
В середине августа стало известно, что сын Соболева во время майского стрима называл команду из Санкт-Петербурга «бомжами».
Всех с Днём знаний!
То "бомжи" и "позорный клуб", то теперь вот
Малого жалко, если честно.
А то все кринж, да кринж)