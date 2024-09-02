Соболев выложил фото сына с маскотом «Зенита»: «Мой ученик 💙 Всех с Днем знаний!»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия фото Александр Соболев Футбол

Александр Соболев опубликовал фотографию сына и маскота «Зенита».

Нападающий ранее стал футболистом петербургского клуба, перейдя из «Спартака».

Футболист выложил фото сына вместе с маскотом Зенита и написал: «Мой ученик 💙 Всех с Днем знаний!».

Прежде, после перехода футболиста в «Зенит», сын Александра Соболева исполнил отрывок из песни группы «Ленинград».

В середине августа стало известно, что сын Соболева во время майского стрима называл команду из Санкт-Петербурга «бомжами».

76 комментариев
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Зачем они так банально переобувается? Уж лучше бы с сыном просто молчали, и то адекватнее выглядело бы. Здесь как-то абсолютно по детски лобызает новый клуб и болельщиков.
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Кринж
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Кринж
Кринж – от английского слова cringe – съёживаться, в русском языке «кринж» употребляется, когда говорящий испытывает испанский стыд, то есть чувствует себя неловко за действия другого человека или из-за какой-либо ситуации

Всех с Днём знаний!
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Его дельфинюк.
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Твердость убеждений - главная черта нашей семьи, добавил Соболев и поправил сыну кроссовки.
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Ответ Проблемы Аршавина
Зачем они так банально переобувается? Уж лучше бы с сыном просто молчали, и то адекватнее выглядело бы. Здесь как-то абсолютно по детски лобызает новый клуб и болельщиков.
Хотя может в контракте прописали. Тогда это совсем дичь какая-то.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Кринж
кукож!
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По тегу Спартака правда нужна новость о том, как игрок Зенита сфотографировал сына с маскотом Зенита?
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Сын похлеще Ивлеевой кается.
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Соболев, конечно, полный хлебушек сына в свои клубные срачи вовлекать
То "бомжи" и "позорный клуб", то теперь вот
Малого жалко, если честно.
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Беспринципность. Бесхребетность. Впрочем, многое что с приставкой бес. Жаль, что все это передаётся сыну. И перекраситься в синий/голубой надо как можно скорее.
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Так облизывать нового работодателя… Саша, какой же ты дельфин… ты натуральный болотный черт, Саша)
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Ответ Проблемы Аршавина
Хотя может в контракте прописали. Тогда это совсем дичь какая-то.
Да сам он это придумал, полюбому. Пытается как умеет. Что поделать, если не умеет никак.
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Ответ Ымгыр Ван Эмрайс
Ты так написал, будто я не знал, что это такое
Повторение - мать учения)
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Показательные извинения, в которых ещё и ребенка заставили участвовать, Зенит - ПРФ !
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Тфу позорище. Пытается обелить свою репутацию за счет сына.
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Для человека который недавно поливал этот клуб дерьмом он слишком быстро раздвинул полушария.
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может Соболева больше уже не нужно в этой ленте Спартака?
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Пора Саша, пора...целуй уже эмблему Зенита, а то всё вокруг да около )
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Пацан в заложниках
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Всё глубже и глубже…
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Научил сына не иметь принципов, такой себе урок ко дню знаний.
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о, пацана засунул в Газпром школу
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Ты ещё ни матча не сыграл, а уже всех задрал, тебе здесь не рады, дельфинарий в Питере для тебя открывать не будут
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соболь нереальный какой-то дурак.
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Ответ Проблемы Аршавина
Хотя может в контракте прописали. Тогда это совсем дичь какая-то.
наверняка так и прописали. Играть он всё равно особо не будет, хоть в медийном плане отработает.
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Вот так с малолетства приучают жить с двоемыслием гы
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Ответ Aleksey Yashin
Кринж – от английского слова cringe – съёживаться, в русском языке «кринж» употребляется, когда говорящий испытывает испанский стыд, то есть чувствует себя неловко за действия другого человека или из-за какой-либо ситуации Всех с Днём знаний!
А мне классический «испанский стыд» больше нравится
А то все кринж, да кринж)
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С детства за зенит
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Ответ Милдронат Бромантанов
Показательные извинения, в которых ещё и ребенка заставили участвовать, Зенит - ПРФ !
Можно смело переименовать в "Зенит-1984", во всех смыслах гы
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