Коман останется в «Баварии». 28-летнего вингера связывали с «Арсеналом» и «Аль-Хилалем»

Кингсли Коман не уйдет из «Баварии» в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 28-летний полузащитник может покинуть клуб, особенно после прихода Майкла Олисе из «Кристал Пэлас». Его связывали с переходом в « » и « ».

, у которого осталось три года по контракту с «Баварией», сообщил руководству ​​перед закрытием трансферного окна в Европе, что намерен остаться, подчеркивает The Athletic.

Вчера директор «Баварии Мюнхен» подтвердил эту информацию после победы команды над «Фрайбургом» в Бундеслиге (2:0). Француз принял участие в матче, выйдя на замену. В этом сезоне он провел три матча и забил «Ульму» (4:0) в Кубке Германии.

«Кинг остается с нами. Хорошо, когда сразу после трансферного окна есть перерыв на сборные. Формировать команду весело, приходится обсуждать много вещей, какие из них выполнимы. Планирование команды – это головоломка, речь идет о людях с чувствами. Это как оркестр. Вы создаете состав, с которым пытаетесь достичь своих целей», – сказал Эберль.