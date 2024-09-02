Коман останется в «Баварии». 28-летнего вингера связывали с «Арсеналом» и «Аль-Хилалем»

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Макс Эберль Кингсли Коман Футбол

Кингсли Коман не уйдет из «Баварии» в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что 28-летний полузащитник может покинуть клуб, особенно после прихода Майкла Олисе из «Кристал Пэлас». Его связывали с переходом в «Арсенал» и «Аль-Хилаль».

Коман, у которого осталось три года по контракту с «Баварией», сообщил руководству ​​перед закрытием трансферного окна в Европе, что намерен остаться, подчеркивает The Athletic.

Вчера директор «Баварии Мюнхен» Макс Эберль подтвердил эту информацию после победы команды над «Фрайбургом» в Бундеслиге (2:0). Француз принял участие в матче, выйдя на замену. В этом сезоне он провел три матча и забил «Ульму» (4:0) в Кубке Германии.

«Кинг остается с нами. Хорошо, когда сразу после трансферного окна есть перерыв на сборные. Формировать команду весело, приходится обсуждать много вещей, какие из них выполнимы. Планирование команды – это головоломка, речь идет о людях с чувствами. Это как оркестр. Вы создаете состав, с которым пытаетесь достичь своих целей», – сказал Эберль.

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