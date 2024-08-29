«Арсенал» хочет подписать Комана под конец окна, но клуб вряд ли сможет конкурировать с «Аль-Хилалем» по зарплате. Вингер «Баварии» получает 300 тысяч фунтов в неделю

Теги Бавария Микель Артета премьер-лига Англия бундеслига Германия Арсенал возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Кингсли Коман деньги Футбол

«Арсенал» интересуется Кингсли Команом.

По информации Daily Mail, «канониры» рассматривают возможность приобретения вингера мюнхенской «Баварии» перед закрытием трансферного окна в пятницу. Микель Артета хочет усилить конкуренцию на флангах атаки.

28-летний Коман может покинуть «Баварию» на этой неделе, к нему проявляют серьезный интерес клубы из Саудовской Аравии, в частности «Аль-Хилаль», который уже договорился с мюнхенцами о трансфере.

В настоящее время игрок зарабатывает около 300 000 фунтов в неделю в «Баварии». По словам источника, есть сомнения, что «Арсенал» сможет позволить себе игрока с такой большой зарплатой, в отличие от клубов из Саудовской Аравии.

У француза остается чуть менее трех лет по текущему контракту. В прошлом сезоне Бундеслиги он сыграл 17 игр, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.

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22 комментария
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Эта новость стала откровением для меня сразу в нескольких аспектах. Во-первых, Коману уже 28 - у меня в подсознании Кингсли все еще молодой многообещающий, но хрупкий, супер мега талант, который вот-вот выйдет на уровень супер звезды. Во-вторых, Бавария очень прагматичный клуб, который никогда ре переплачивает. 300к в неделю Коману? Человек, который, по-моему (опять стереотип, может я не прав), вообще никогда не играл сезон целиком, потому вести за собой команду не может никак, с какого перепуга платить ему такие деньги, да еще и в Бундеслиге? 3 гола в прошлом сезоне и 17 игр и за все это 300к в неделю от Баварии? У него мега талантливый агент должно быть.
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+17
Вот это зп конечно играя пол сезона от силы
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Ответ столичный ж.и.т.е.л.ь.
Рычаги может подёргать ??!
Лапорта не Арсеналом руководит
+6
-2
+4
Уже есть один хронический травмат с зарплатой под 300к (Жезус), сомневаюсь, что второго такого же возьмут
+3
0
+3
Ответ Gani
Эта новость стала откровением для меня сразу в нескольких аспектах. Во-первых, Коману уже 28 - у меня в подсознании Кингсли все еще молодой многообещающий, но хрупкий, супер мега талант, который вот-вот выйдет на уровень супер звезды. Во-вторых, Бавария очень прагматичный клуб, который никогда ре переплачивает. 300к в неделю Коману? Человек, который, по-моему (опять стереотип, может я не прав), вообще никогда не играл сезон целиком, потому вести за собой команду не может никак, с какого перепуга платить ему такие деньги, да еще и в Бундеслиге? 3 гола в прошлом сезоне и 17 игр и за все это 300к в неделю от Баварии? У него мега талантливый агент должно быть.
Бавария подписала Сане, выдав ему большую личку. Этим воспользовались Коман и Гнабри, выбив при переподписании контрактов похожие лички.
+3
0
+3
Ответ Gani
Эта новость стала откровением для меня сразу в нескольких аспектах. Во-первых, Коману уже 28 - у меня в подсознании Кингсли все еще молодой многообещающий, но хрупкий, супер мега талант, который вот-вот выйдет на уровень супер звезды. Во-вторых, Бавария очень прагматичный клуб, который никогда ре переплачивает. 300к в неделю Коману? Человек, который, по-моему (опять стереотип, может я не прав), вообще никогда не играл сезон целиком, потому вести за собой команду не может никак, с какого перепуга платить ему такие деньги, да еще и в Бундеслиге? 3 гола в прошлом сезоне и 17 игр и за все это 300к в неделю от Баварии? У него мега талантливый агент должно быть.
Ему такой контракт дали за победный гол в финале ЛЧ 19 года, плюс к этому Сане к тому времени получал примерно столько, потом и Гнабри выбил себе подобный контракт. Люка Эрнандес тоже много получал
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Усиление может быть хорошее, да и Коман наверное не очень хочет в Аравию в 28 лет. Но зарплата, конечно, конская
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не нужен Арсеналу с такой зарплатой
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Ответ Marcus-light
Усиление может быть хорошее, да и Коман наверное не очень хочет в Аравию в 28 лет. Но зарплата, конечно, конская
У Арсенала преимущество в престиже, смотря что выберет Коман.
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Ответ Aziz Sadyrov
в ротацию очень даже гуд, Сака хоть будет отдых получать
С такой зарплатой брать игрока для ротации глупо.
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Ответ Брулин
Думаю это не то, что нужно Арсеналу...там на флангах есть кому играть
в ротацию очень даже гуд, Сака хоть будет отдых получать
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Ответ S. A.
Я бы очень хотел, чтобы его подписали. В ротацию он был бы идеальным трансфером. Но если такая космическая зп, то да, вряд ли
Ну, из того что есть на рынке, наверное да.
Скинул бы зп раза в полтора - можно брать.
Арсенал в этом плане молодцы, не идут на уступки в плане зп. Игрок в первую очередь одолжен хотеть играть за клуб. Нравится новая стратегия:)
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Ответ S. A.
Я бы очень хотел, чтобы его подписали. В ротацию он был бы идеальным трансфером. Но если такая космическая зп, то да, вряд ли
Для Арсенала это хороший вариант, цена трансфера будет низкой, за опытного игрока.
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На него легло проклятье Кейна, лучше его не брать)))
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Если продадут за норм цену то его зарплату потянет почти любой клуб АПЛ
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Я бы очень хотел, чтобы его подписали. В ротацию он был бы идеальным трансфером. Но если такая космическая зп, то да, вряд ли
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ну в целом Коман уже нарушил традицию не выигрывать чемпионат с Баварией каждый год, так что может переходить.
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