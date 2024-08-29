«Арсенал» хочет подписать Комана под конец окна, но клуб вряд ли сможет конкурировать с «Аль-Хилалем» по зарплате. Вингер «Баварии» получает 300 тысяч фунтов в неделю
«Арсенал» интересуется Кингсли Команом.
По информации Daily Mail, «канониры» рассматривают возможность приобретения вингера мюнхенской «Баварии» перед закрытием трансферного окна в пятницу. Микель Артета хочет усилить конкуренцию на флангах атаки.
28-летний Коман может покинуть «Баварию» на этой неделе, к нему проявляют серьезный интерес клубы из Саудовской Аравии, в частности «Аль-Хилаль», который уже договорился с мюнхенцами о трансфере.
В настоящее время игрок зарабатывает около 300 000 фунтов в неделю в «Баварии». По словам источника, есть сомнения, что «Арсенал» сможет позволить себе игрока с такой большой зарплатой, в отличие от клубов из Саудовской Аравии.
У француза остается чуть менее трех лет по текущему контракту. В прошлом сезоне Бундеслиги он сыграл 17 игр, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.
Скинул бы зп раза в полтора - можно брать.
Арсенал в этом плане молодцы, не идут на уступки в плане зп. Игрок в первую очередь одолжен хотеть играть за клуб. Нравится новая стратегия:)