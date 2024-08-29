«Арсенал» хочет подписать Комана под конец окна, но клуб вряд ли сможет конкурировать с «Аль-Хилалем» по зарплате. Вингер «Баварии» получает 300 тысяч фунтов в неделю

«Арсенал» интересуется Кингсли Команом.

По информации Daily Mail, «канониры» рассматривают возможность приобретения вингера мюнхенской «Баварии» перед закрытием трансферного окна в пятницу. хочет усилить конкуренцию на флангах атаки.

28-летний может покинуть «Баварию» на этой неделе, к нему проявляют серьезный интерес клубы из Саудовской Аравии, в частности « », который уже договорился с мюнхенцами о трансфере.

В настоящее время игрок зарабатывает около 300 000 фунтов в неделю в «Баварии». По словам источника, есть сомнения, что « » сможет позволить себе игрока с такой большой зарплатой, в отличие от клубов из Саудовской Аравии.

У француза остается чуть менее трех лет по текущему контракту. В прошлом сезоне Бундеслиги он сыграл 17 игр, забил 3 мяча и отдал 3 голевые передачи. Его статистика – здесь.