«Бавария» и «Аль-Хилаль» согласовали трансфер Комана. Сделка зависит от решения игрока
«Бавария» согласилась отпустить Кингсли Комана в Саудовскую Аравию.
Мюнхенский клуб и «Аль-Хилаль» согласовали условия трансфера 28-летнего вингера, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.
Сделка зависит от решения самого игрока. Есть вероятность, что «Бавария» не станет никого подписывать на замену Коману в случае его ухода.
В прошлом сезоне Бундеслиги француз провел 17 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.
Станут ещё непобедимее.