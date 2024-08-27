«Бавария» и «Аль-Хилаль» согласовали трансфер Комана. Сделка зависит от решения игрока

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Кингсли Коман Футбол

«Бавария» согласилась отпустить Кингсли Комана в Саудовскую Аравию.

Мюнхенский клуб и «Аль-Хилаль» согласовали условия трансфера 28-летнего вингера, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг. 

Сделка зависит от решения самого игрока. Есть вероятность, что «Бавария» не станет никого подписывать на замену Коману в случае его ухода. 

В прошлом сезоне Бундеслиги француз провел 17 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.

30 комментариев
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Аль-Хиляль молодец - усиление за усилением.
Станут ещё непобедимее.
+33
-1
+32
До прошлого сезона, присутствие Комана в команде гарантировало победу в чемпионате. Видимо аура разрушена и Бавария решила, что нет больше смысла держать его в составе )
+29
-1
+28
Ответ stascheban Stas
У Баварии всегда был топ состав, а сейчас что?? где ротация? защита не очень)))
Коман только для ротации в лазарете годен, к сожалению
+16
-3
+13
У Баварии всегда был топ состав, а сейчас что?? где ротация? защита не очень)))
+7
-4
+3
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Отыграл в Европе и чем он запомнился,чуть по умнее Дембеле,а так очень травматичен,максимум в Европе это Вильярреал или Севилья,в остальном он никому не нужен Сити,Барса ахаха да
Дембелю до Комана, как до Луны.
+4
-1
+3
Ответ Borsiano
До прошлого сезона, присутствие Комана в команде гарантировало победу в чемпионате. Видимо аура разрушена и Бавария решила, что нет больше смысла держать его в составе )
Магия Кейна сильнее магии Комана
+5
-2
+3
Вот это банда в Хилале собралась, конечно
+2
0
+2
Ответ evgeny.pavlyu4encko
Отыграл в Европе и чем он запомнился,чуть по умнее Дембеле,а так очень травматичен,максимум в Европе это Вильярреал или Севилья,в остальном он никому не нужен Сити,Барса ахаха да
Мне бы так запомниться, забить победный гол в финале ЛЧ)))
+2
0
+2
Ответ evgeny.pavlyu4encko
И Гетце забивал в финале ЧМ и что?
Сам себе противоречишь, помнишь же, сто Гетце забил победный гол. Дембеле просто более медийный, поэтому его вспомнил, а так о нем даже нечего будет вспомнить, а когда решающий голос забиваешь это в историю попадаешь. В мире миллионы игроков и очевидно не всем быть Пеле, Яшиным и тд, должны быть и Гетце и Команды и др., просто хорошие игроки, которые запомнятся в первую очередь решающими голами
+1
0
+1
Ответ marchellinos
Консулу. Коман они точно всех порвут в этом сезоне
Под всех ты имеешь в виду связки и мышцы?
+3
-2
+1
Ответ Дмитрий Сальников-Грачев
Аль-Хиляль молодец - усиление за усилением. Станут ещё непобедимее.
Что то Аль Наср молчат в этом плане. Даже новичок лиги Аль Кадисия тратит много, чтож опять Криш останется без трофеев к закату карьеры…
+3
-2
+1
даже не представляю как расстроен будет мед персонал Баварии...они так привыкли к этому парню (((
+1
0
+1
Только не в пустыню😦
+1
0
+1
У Баварии хватает вингеров, с учётом , что Мусиала может сыграть на фланге и пришли новички
+1
0
+1
Консулу. Коман они точно всех порвут в этом сезоне
+1
0
+1
Следующее подписание это фрукт
0
0
0
Ответ almatbarsa
Мне бы так запомниться, забить победный гол в финале ЛЧ)))
И Гетце забивал в финале ЧМ и что?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий