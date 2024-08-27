«Бавария» и «Аль-Хилаль» согласовали трансфер Комана. Сделка зависит от решения игрока

«Бавария» согласилась отпустить Кингсли Комана в Саудовскую Аравию.

Мюнхенский клуб и « » согласовали условия трансфера 28-летнего вингера, сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

Сделка зависит от решения самого игрока. Есть вероятность, что « » не станет никого подписывать на замену в случае его ухода.

В прошлом сезоне Бундеслиги француз провел 17 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами. Его статистика – здесь.