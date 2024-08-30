«Аль-Хилаль» предложил «Баварии» около 40 млн евро за Комана. Вингер еще не принял решение

Теги Бавария бундеслига Германия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Кингсли Коман Футбол

«Аль-Хилаль» готов заплатить около 40 миллионов евро за Кингсли Коман.

Мюнхенский клуб получил предложение от такую сумму от команды из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере вингера.

Решение о переходе должен принять сам футболист.

Отмечается, что «Бавария» не будет давить на игрока, но если он решить перейти в «Аль-Хилаль», его отпустят.

В прошлом сезоне Бундеслиги француз провел 17 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами.

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9 комментариев
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За такие копейки не стоит продавать. С саудитов можно больше тянуть. Тем более Кинг еще может помочь команде.
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Талисман перестал приносить удачу в чемпионате, талисман стал не нужен
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Рано ещё ему туда, лучше в Барсу на годик в аренду
Игрок то толковый , если не травмирован
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Мне кажется что Коману самое время улетать в Аравию
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Надо уходить из команды, где играет Кейн) И тогда снова будет штамповать чемпионства😀
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Откуда у них столько денег. Уже подписали на лярдов 20 только футболистов
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