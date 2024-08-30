«Аль-Хилаль» предложил «Баварии» около 40 млн евро за Комана. Вингер еще не принял решение
«Аль-Хилаль» готов заплатить около 40 миллионов евро за Кингсли Коман.
Мюнхенский клуб получил предложение от такую сумму от команды из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере вингера.
Решение о переходе должен принять сам футболист.
Отмечается, что «Бавария» не будет давить на игрока, но если он решить перейти в «Аль-Хилаль», его отпустят.
В прошлом сезоне Бундеслиги француз провел 17 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами.
Игрок то толковый , если не травмирован