«Аль-Хилаль» предложил «Баварии» около 40 млн евро за Комана. Вингер еще не принял решение

«Аль-Хилаль» готов заплатить около 40 миллионов евро за Кингсли Коман.

Мюнхенский клуб получил предложение от такую сумму от команды из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что клубы договорились о трансфере вингера.

Решение о переходе должен принять сам футболист.

Отмечается, что « » не будет давить на игрока, но если он решить перейти в « », его отпустят.

В прошлом сезоне Бундеслиги француз провел 17 матчей, отличившись 3 голами и 3 ассистами.