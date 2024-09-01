Каземиро получил 3 балла из 10 от Sky за матч с «Ливерпулем» – худшая оценка в обеих командах. У Салаха, Диаса и Гравенберха – по 9

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия рейтинги Кристиан Эриксен Харри Магуайр Вирджил ван Дейк Каземиро Мохамед Салах Бруну Фернандеш Диогу Жота Эндрю Робертсон Константинос Цимикас Андре Онана Трент Александер-Арнолд Алиссон Маркус Рэшфорд Диогу Далот Нуссаир Мазрауи Лаутаро Мартинес Коди Гакпо Алексис Мак Аллистер Ибраима Конате Доминик Собослаи Луис Диас Райан Гравенберх Дарвин Нуньес Джошуа Зиркзе Амад Диалло Конор Брэдли Алехандро Гарначо Кобби Майну Тоби Коллиер Футбол

Каземиро – худший игрок матча «МЮ» и «Ливерпуля» (0:3) по версии Sky.

Полузащитник манкунианцев получил три балла из десяти от британского телеканала. В первые 45 минут игры «Манчестер Юнайтед» дважды пропустил после ошибок бразильца. Каземиро был заменен в перерыве, вместо него вышел 20-летний Тоби Коллиер, дебютировавший в АПЛ.

Самую высокую отметку из футболистов «МЮ» получил вышедший на замену во втором тайме нападающий Амад Диалло. У него 7 баллов.

Игроки «Ливерпуля» Мохамед Салах, Луис Диас и Райан Гравенберх получили самую высокую оценку за матч – 9 баллов. Лучшим игроком встречи признан Луис Диас.

Остальные игроки получили следующие оценки:

«Манчестер Юнайтед»: Онана (5), Мазрауи (6), Де Лигт (6), Мартинес (5), Далот (6), Каземиро (3), Майну (5), Фернандеш (6), Рэшфорд (4), Зиркзе (5), Гарначо (6), Коллиер (6), Магуайр (6), Диалло (7), Эриксен (без оценки).

«Ливерпуль»: Алиссон (7), Александер-Арнолд (7), Конате (7), ван Дейк (8), Робертсон (7), Гравенберх (9), Мак Аллистер (8), Собослаи (7), Салах (9), Жота (7), Диас (9), Гакпо (6), Брэдли (6), Нуньес (6), Цимикас (6).

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9 комментариев
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Зачморили бобра..
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рад за гравенберха
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Каземиро лучше уехать на пару недель в Бразилию
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Ответ Любезный Коссутий
Каземиро лучше уехать на пару недель в Бразилию
А еще лучше завтра продать его))
У саудовцев вроде окно до завтрашнего вечера.
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Алиссона опять задвинули. Топ матч и 3 тяжелых сейва.
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А Граве неплох
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3 бала? Откуда?
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Райан пока открытие сезона. Браво!
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Ответ N. Vidich
А еще лучше завтра продать его)) У саудовцев вроде окно до завтрашнего вечера.
никто не купит его. тут иллюзий нет
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