Каземиро получил 3 балла из 10 от Sky за матч с «Ливерпулем» – худшая оценка в обеих командах. У Салаха, Диаса и Гравенберха – по 9

Каземиро – худший игрок матча «МЮ» и «Ливерпуля» (0:3) по версии Sky.

Полузащитник манкунианцев получил три балла из десяти от британского телеканала. В первые 45 минут игры «Манчестер Юнайтед» дважды пропустил после ошибок бразильца. был заменен в перерыве, вместо него вышел 20-летний , дебютировавший в .

Самую высокую отметку из футболистов «МЮ» получил вышедший на замену во втором тайме нападающий . У него 7 баллов.

Игроки « » , и получили самую высокую оценку за матч – 9 баллов. Лучшим игроком встречи признан Луис Диас.

Остальные игроки получили следующие оценки:

« »: (5), (6), Де Лигт (6), (5), (6), Каземиро (3), (5), (6), (4), (5), (6), Коллиер (6), (6), Диалло (7), (без оценки).

«Ливерпуль»: (7), (7), (7), ван Дейк (8), (7), Гравенберх (9), Мак Аллистер (8), (7), Салах (9), (7), Диас (9), (6), (6), (6), (6).