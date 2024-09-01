Каземиро получил 3 балла из 10 от Sky за матч с «Ливерпулем» – худшая оценка в обеих командах. У Салаха, Диаса и Гравенберха – по 9
Каземиро – худший игрок матча «МЮ» и «Ливерпуля» (0:3) по версии Sky.
Полузащитник манкунианцев получил три балла из десяти от британского телеканала. В первые 45 минут игры «Манчестер Юнайтед» дважды пропустил после ошибок бразильца. Каземиро был заменен в перерыве, вместо него вышел 20-летний Тоби Коллиер, дебютировавший в АПЛ.
Самую высокую отметку из футболистов «МЮ» получил вышедший на замену во втором тайме нападающий Амад Диалло. У него 7 баллов.
Игроки «Ливерпуля» Мохамед Салах, Луис Диас и Райан Гравенберх получили самую высокую оценку за матч – 9 баллов. Лучшим игроком встречи признан Луис Диас.
Остальные игроки получили следующие оценки:
«Манчестер Юнайтед»: Онана (5), Мазрауи (6), Де Лигт (6), Мартинес (5), Далот (6), Каземиро (3), Майну (5), Фернандеш (6), Рэшфорд (4), Зиркзе (5), Гарначо (6), Коллиер (6), Магуайр (6), Диалло (7), Эриксен (без оценки).
«Ливерпуль»: Алиссон (7), Александер-Арнолд (7), Конате (7), ван Дейк (8), Робертсон (7), Гравенберх (9), Мак Аллистер (8), Собослаи (7), Салах (9), Жота (7), Диас (9), Гакпо (6), Брэдли (6), Нуньес (6), Цимикас (6).
У саудовцев вроде окно до завтрашнего вечера.