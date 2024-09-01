Тен Хаг проиграл 28% матчей во главе «МЮ» – самый высокий процент среди тренеров, проведших минимум 100 игр, со времен Дохерти в 1977-м
Эрик тен Хаг – один из худших тренером «МЮ» по проценту выигранных матчей.
Сегодня «Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре АПЛ.
Эрик тен Хаг проиграл 28% матчей в официальных соревнованиях на посту главного тренера «МЮ» (33 из 118).
Это самый высокий процент поражений для тренера, проведшего минимум 100 матчей с клубом, со времен Томми Дохерти в 1977 году (28,5%).
Тен Хаг о 0:3 с «Ливерпулем»: «По xG «МЮ» не должен был столько пропустить. Не думаю, что ситуация прошлого года повторяется – мы будем бороться за трофеи в конце сезона»
зато есть орды фанбоев Роналду, 2 года неустанно срущих на ветках МЮ, и которые никак не могут пережить трансфер своего фаворита в пустыню
Тут не рисунка игры, ни даже намека на какое-то улучшение. Говорю как нейтральный болельщик.
Тот же Артета на свой третий полноценный (это важно) сезон до весны шел с отрывом на 1 месте в АПЛ. Да, потом упустили, вопросов нет, но игра уже была крутая. И в следующем сезоне (прошлом) борьба была уже до последнего тура.
Что Хаг? Ничего. Игры нет, игроки, которых купили, не заиграли (кроме Мартинеса). При этом точно также руководство доверяет и дает деньги на трансферы. Травмы? Это вопросы также к тренерскому/медицинскому штабам.
Вместо того, чтобы признавать ошибки, почти всегда отговорки, которые выставляют клуб посмешищем (уж простите). Чего еще ждать то?