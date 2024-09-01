Тен Хаг проиграл 28% матчей во главе «МЮ» – самый высокий процент среди тренеров, проведших минимум 100 игр, со времен Дохерти в 1977-м

Эрик тен Хаг – один из худших тренером «МЮ» по проценту выигранных матчей.

Сегодня « » разгромно уступил «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре .

тен Хаг проиграл 28% матчей в официальных соревнованиях на посту главного тренера «МЮ» (33 из 118).

Это самый высокий процент поражений для тренера, проведшего минимум 100 матчей с клубом, со времен Томми Дохерти в 1977 году (28,5%).

Тен Хаг о 0:3 с «Ливерпулем»: «По xG «МЮ» не должен был столько пропустить. Не думаю, что ситуация прошлого года повторяется – мы будем бороться за трофеи в конце сезона»