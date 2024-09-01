Тен Хаг проиграл 28% матчей во главе «МЮ» – самый высокий процент среди тренеров, проведших минимум 100 игр, со времен Дохерти в 1977-м

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Томас Дохерти Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг – один из худших тренером «МЮ» по проценту выигранных матчей.

Сегодня «Манчестер Юнайтед» разгромно уступил «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре АПЛ.

Эрик тен Хаг проиграл 28% матчей в официальных соревнованиях на посту главного тренера «МЮ» (33 из 118).

Это самый высокий процент поражений для тренера, проведшего минимум 100 матчей с клубом, со времен Томми Дохерти в 1977 году (28,5%).

Тен Хаг о 0:3 с «Ливерпулем»: «По xG «МЮ» не должен был столько пропустить. Не думаю, что ситуация прошлого года повторяется – мы будем бороться за трофеи в конце сезона»

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15 комментариев
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Очередной рекорд. Ну не гений ли
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Не мешайте Тен Хагу работать. Есть ещё много не побитых рекордов.
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Ответ Дмитрий
ДоХЕРти? Может Доерти?
Не, там именно Дохерти ( Docherty, не Doherty)
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ДоХЕРти? Может Доерти?
+2
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Ответ Дмитрий
ДоХЕРти? Может Доерти?
Да хер те!
+2
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Что он должен сделать что бы его уволили?
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Назло рекордам
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Тренеров...Исходя из контекста.
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Только факты как говорится
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Ответ евГений
По мнению фанбоев тен хага, нужно еще ему дать поработать Чем-то фанбои тен хага похожие на фанатов толмача, такие же невменяемые
нет никаких фантоев Тен Хага. есть болельщики МЮ, которые категорически против смены тренера каждые 2-2.5 года, но за то, чтобы дать нму хотя бы 3 полноценных сезона..
зато есть орды фанбоев Роналду, 2 года неустанно срущих на ветках МЮ, и которые никак не могут пережить трансфер своего фаворита в пустыню
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Ответ Любезный Коссутий
нет никаких фантоев Тен Хага. есть болельщики МЮ, которые категорически против смены тренера каждые 2-2.5 года, но за то, чтобы дать нму хотя бы 3 полноценных сезона.. зато есть орды фанбоев Роналду, 2 года неустанно срущих на ветках МЮ, и которые никак не могут пережить трансфер своего фаворита в пустыню
Так на третий сезон будто бы должно уже что-то быть, разве нет?
Тут не рисунка игры, ни даже намека на какое-то улучшение. Говорю как нейтральный болельщик.

Тот же Артета на свой третий полноценный (это важно) сезон до весны шел с отрывом на 1 месте в АПЛ. Да, потом упустили, вопросов нет, но игра уже была крутая. И в следующем сезоне (прошлом) борьба была уже до последнего тура.

Что Хаг? Ничего. Игры нет, игроки, которых купили, не заиграли (кроме Мартинеса). При этом точно также руководство доверяет и дает деньги на трансферы. Травмы? Это вопросы также к тренерскому/медицинскому штабам.

Вместо того, чтобы признавать ошибки, почти всегда отговорки, которые выставляют клуб посмешищем (уж простите). Чего еще ждать то?
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