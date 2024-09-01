Каррагер об «МЮ»: «Я не думаю, что что-то изменится. На третий год Клоппа в «Ливерпуле» они были в финале ЛЧ. Удивлюсь, если тен Хага не уволят к концу сезона»
Джейми Каррагер сравнил ситуацию в «МЮ» с периодом «Ливерпуля» до Юргена Клоппа.
«МЮ» разгромно уступил «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре АПЛ.
«Я не думаю, что что-то изменится в плане футбола [в «Манчестер Юнайтед»]. Я уже видел такое раньше в «Ливерпуле». Вспомните период до прихода Клоппа, когда ходили слухи, что Брендан Роджерс может потерять свою работу после первого сезона.
FSG [владельцы «Ливерпуля»] не были уверены, что делать, и оставили его, Роджерс сменил свой тренерский штаб, но главный человек – это тренер. Роджерс был уволен в октябре. Тен Хаг сказал в своем интервью: «Посмотрим, где мы будем в конце сезона».
На третий сезон Юргена Клоппа [в «Ливерпуле»] они были в финале Лиги чемпионов, и было видно, что команда начинает прогрессировать. Я удивлюсь, если [тен Хага] не уволят к концу сезона.
«Манчестер Юнайтед» – один из крупнейших клубов мира. Приняли бы «Реал Мадрид» или «Бавария» шестое место в своей лиге? Мы говорим о восьмом – это то место, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».
Эрик тен Хаг: «У «МЮ» 2 трофея за 2 года – посмотрим, что будет в конце сезона. Соперники в чем-то нас превосходят, но мы наверстаем упущенное»
Того же Поча позвать, он в болоте лондонском какую никакую игру за год смог поставить
Просто МЮ это отельная история, мне кажется там даже Пеп с Клоппом порядок не смогут навести