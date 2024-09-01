Каррагер об «МЮ»: «Я не думаю, что что-то изменится. На третий год Клоппа в «Ливерпуле» они были в финале ЛЧ. Удивлюсь, если тен Хага не уволят к концу сезона»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Юрген Клопп Брендан Роджерс Эрик тен Хаг Футбол

Джейми Каррагер сравнил ситуацию в «МЮ» с периодом «Ливерпуля» до Юргена Клоппа.

«МЮ» разгромно уступил «Ливерпулю» (0:3) в 3-м туре АПЛ

«Я не думаю, что что-то изменится в плане футбола [в «Манчестер Юнайтед»]. Я уже видел такое раньше в «Ливерпуле». Вспомните период до прихода Клоппа, когда ходили слухи, что Брендан Роджерс может потерять свою работу после первого сезона.

FSG [владельцы «Ливерпуля»] не были уверены, что делать, и оставили его, Роджерс сменил свой тренерский штаб, но главный человек – это тренер. Роджерс был уволен в октябре. Тен Хаг сказал в своем интервью: «Посмотрим, где мы будем в конце сезона».

На третий сезон Юргена Клоппа [в «Ливерпуле»] они были в финале Лиги чемпионов, и было видно, что команда начинает прогрессировать. Я удивлюсь, если [тен Хага] не уволят к концу сезона.

«Манчестер Юнайтед» – один из крупнейших клубов мира. Приняли бы «Реал Мадрид» или «Бавария» шестое место в своей лиге? Мы говорим о восьмом – это то место, где сейчас находится «Манчестер Юнайтед», – сказал бывший защитник «Ливерпуля».

Эрик тен Хаг: «У «МЮ» 2 трофея за 2 года – посмотрим, что будет в конце сезона. Соперники в чем-то нас превосходят, но мы наверстаем упущенное»

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9 комментариев
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в первый сезон Клоппа они были в финале кубка и финале ЛЕ с такими ребятами как Миньоле, Клайн и Морено, и Клопп постепенно делал команду лучше каждый сезон, грамотно укрепляя основу, тут просто неуместны сравнения
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+21
Клопп стоит в один ряд с величайшими. А главное достижение Тен Хага это победа над Реалом и Юве в плей офф ЛЧ(обычная вспышка андердога). Тут сравнения бессмысленны.
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+6
А я удивлюсь, если уволят. Сейчас дефицит тренеров, которые могут выстроить систему в кризисном клубе. Свободных и проверенных так вообще не могу вспомнить, про тен хага так же думали, когда приходил. А кто пойдет в еще большее болото, где ни тренера, ни команды, ни менеджмента нет и стратегии тоже - вообще хз, если спонсоры соскочат к концу сезона, то там и денег не будет, в итоге получится приблизительно как в барсе ситуация
+4
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+3
Красиво сказал
+2
0
+2
Ответ mr Gadisov
Да условного Аморима можно взять, но не факт что это как то поможет Того же Поча позвать, он в болоте лондонском какую никакую игру за год смог поставить Просто МЮ это отельная история, мне кажется там даже Пеп с Клоппом порядок не смогут навести
Ничего не поможет. В мю почти 30 лет все на фергюсоне держалось, а потом рухнуло. В реальной жизни подобные истории на уровне государств и корпораций сплошь и рядом - но ладно бы все было просто на одном человеке завязано, так еще и владельцы откровенно работают в ущерб спортивным интересам. Как по мне, без шансов в обозримом будущем, пока глэйзеры не уйдут окончательно
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К концу сентября
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Уже удивляйся
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лучше бы Тен Хага оставили, нас он устраивает
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Ответ Carasa
А я удивлюсь, если уволят. Сейчас дефицит тренеров, которые могут выстроить систему в кризисном клубе. Свободных и проверенных так вообще не могу вспомнить, про тен хага так же думали, когда приходил. А кто пойдет в еще большее болото, где ни тренера, ни команды, ни менеджмента нет и стратегии тоже - вообще хз, если спонсоры соскочат к концу сезона, то там и денег не будет, в итоге получится приблизительно как в барсе ситуация
Да условного Аморима можно взять, но не факт что это как то поможет
Того же Поча позвать, он в болоте лондонском какую никакую игру за год смог поставить
Просто МЮ это отельная история, мне кажется там даже Пеп с Клоппом порядок не смогут навести
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