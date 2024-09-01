Эрик тен Хаг: «У «МЮ» 2 трофея за 2 года – посмотрим, что будет в конце сезона. Соперники в чем-то нас превосходят, но мы наверстаем упущенное»

Эрик тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» побороться за трофеи в этом сезоне.

Сегодня «МЮ» проиграл «Ливерпулю» в домашнем матче 3-го тура . Команда идет на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 3 очка.

«За два года мы завоевали два трофея. Посмотрим, чего мы добьемся в конце сезона. Мы пригласили новых игроков. Некоторые игроки по-прежнему недоступны. Соперники, вероятно, в чем-то нас превосходят, но мы наверстаем упущенное.

Я не хочу сегодня говорить о хорошем. Мы проиграли со счетом 0:3. Нам нужно собраться с силами и вернуться в прежнее русло», – сказал главный тренер « » в интервью Sky Sports.