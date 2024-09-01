Эрик тен Хаг: «У «МЮ» 2 трофея за 2 года – посмотрим, что будет в конце сезона. Соперники в чем-то нас превосходят, но мы наверстаем упущенное»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Эрик тен Хаг оценил шансы «Манчестер Юнайтед» побороться за трофеи в этом сезоне.

Сегодня «МЮ» проиграл «Ливерпулю» в домашнем матче 3-го тура АПЛ. Команда идет на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 3 очка.

«За два года мы завоевали два трофея. Посмотрим, чего мы добьемся в конце сезона. Мы пригласили новых игроков. Некоторые игроки по-прежнему недоступны. Соперники, вероятно, в чем-то нас превосходят, но мы наверстаем упущенное.

Я не хочу сегодня говорить о хорошем. Мы проиграли со счетом 0:3. Нам нужно собраться с силами и вернуться в прежнее русло», – сказал главный тренер «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

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58 комментариев
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В конце сезона будет 2 трофея за 3 года
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Спасибо Ман Сити за то, что проиграли в финале кубка. Смотреть на интервью Тен Хага после поражений - бесценно))
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Если Тен Хагу отрубить голову, он еще три минуты будет говорить о двух трофеях МЮ
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Дядя оторван от реальности. Все болельщики МЮ радовались приходу Рэтклиффа и «разумным» трансферам, а на деле новый владелец оказался маразматиком похлеще Глэйзеров
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Ответ Carasa
В конце сезона будет 2 трофея за 3 года
Если его и на след сезон оставят, то будет 2 трофея за 4 года
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Ответ Carasa
В конце сезона будет 2 трофея за 3 года
ага, ну или зацепят еще какой нибудь кубок англии обыграв в сетке саутгемптона, испвича и хал сити и снова продлим 7 хага на 2 года
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Эрик прокементируйте вылет МЮ в Чемпионшип.
Эрик: Вылет конечно неприятно, но кубок Лиги мы взяли.😎😎😎
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Мне интересно, он реально думает, что его команда лучше того же Арсенала лишь из за того, что каким то чудом выиграл кубок?
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Что-то Кверти не видно.
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Он угорает так ?
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Ответ coolclou
Дядя оторван от реальности. Все болельщики МЮ радовались приходу Рэтклиффа и «разумным» трансферам, а на деле новый владелец оказался маразматиком похлеще Глэйзеров
Он не маразматик. Просто ничего не понимает в футболе. И давно это доказал в "Ницце". Просто сейчас общепринята такая точка зрения: БОЛЬШОЙ МЕШОК ДЕНЕГ = ГЕНИАЛЬНОСТЬ. А на деле человек, который интересен лишь тем, что сидит на огромном мешке с баблом, - это всегда полное ничто.
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не в трофеях дело, а в игре, ее просто нету
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Если Тен Хага оставят до конца сезона, ожидаются новые антирекорды, которых в прошлом сезоне было немало.
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Ответ Алексей Власов
Если его и на след сезон оставят, то будет 2 трофея за 4 года
Если его на след сезон оставят, то будет 3 трофея за 4 сезона. И в каждом интервью будет рассказывать, что всё таки выиграл чемпионат, пусть второй по силе в Англии, но чемпионат
+3
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Ответ Арман Мартиросян
Мне интересно, он реально думает, что его команда лучше того же Арсенала лишь из за того, что каким то чудом выиграл кубок?
Да он так думает, он же почти весь сезон ныл что они почти обыграли Арсенал сентябре и просто не повезло не подфартило
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ему надо грохнуть Саут на выезде, а то из Ван Нистелроя так себе тренер.
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Ответ Владимир Долгополов
Угар.Не угорь же)
говорит, у него 10хаг))
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Похоже Тен Хаг на з/п у спортса состоит. Такие реплики выдаёт, что грех не оставить здесь комментарий. Раз за разом чушь выдаёт.
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Ответ coolclou
Дядя оторван от реальности. Все болельщики МЮ радовались приходу Рэтклиффа и «разумным» трансферам, а на деле новый владелец оказался маразматиком похлеще Глэйзеров
Я бы не спешил с выводами. Я думаю что Хага хотели уволить, все показатели были на лицо и инсайды это подтверждают. но Сити взял и поднасрал проиграв финал кубка. Инеос не хотели себя подставлять уволив на то время внезапно популярного тренера. Намного проще дождаться пока он снова начнет сливаться и нести чепуху, фаны их теперь на коленях будут умолять взять кого-то нового.
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Ответ DolJun
какое проверочное слово?
Угар.Не угорь же)
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Ответ DolJun
какое проверочное слово?
10хаг?
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Ответ Carasa
В конце сезона будет 2 трофея за 3 года
А если без шуток, то вообще непонятно, как руководство МЮ терпит этого маразматика и шизофреника, который выдает себя за тренера.
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Ему бы в чиновники идти с такими речами,тренерство явно не его
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Ответ #SharkTeam
Ну тут не поспоришь. Дайте Тен Хагу поработать!
Зачем соседям зла желаешь?
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У Тен Хага тактика устарел надо менят скорей
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Уходи
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Эрик 10Хаг эсквайр
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в прежнее это в какое? где 1-2 от брайтона?
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Обмен на Семака С.Б. предложить нужно хозяевам МЮ.
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Ответ sports!
Он угорает так ?
какое проверочное слово?
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