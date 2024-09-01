Фанаты «МЮ» освистали Каземиро после 1-го тайма матча с «Ливерпулем». Команда дважды пропустила после ошибок бразильца

Болельщики «МЮ» освистали Каземиро в перерыве матча с «Ливерпулем».

После 1-го тайма «Манчестер Юнайтед» проигрывает «Ливерпулю» на « » со счетом 0:2. Оба гола были забиты гостями после ошибок – в первом эпизоде « » перехватил мяч после неточной передачи бразильца, а перед вторым голом отобрал мяч у опорника «МЮ» в борьбе.

Как передает журналист Саймон Стоун, после свистка на перерыв некоторые болельщики « » свистели в адрес Каземиро.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.