Фанаты «МЮ» освистали Каземиро после 1-го тайма матча с «Ливерпулем». Команда дважды пропустила после ошибок бразильца
Болельщики «МЮ» освистали Каземиро в перерыве матча с «Ливерпулем».
После 1-го тайма «Манчестер Юнайтед» проигрывает «Ливерпулю» на «Олд Траффорд» со счетом 0:2. Оба гола были забиты гостями после ошибок Каземиро – в первом эпизоде «Ливерпуль» перехватил мяч после неточной передачи бразильца, а перед вторым голом Луис Диас отобрал мяч у опорника «МЮ» в борьбе.
Как передает журналист Саймон Стоун, после свистка на перерыв некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» свистели в адрес Каземиро.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Игра уже 3-ий год напоминает ситуативный колхоз, да бей беги.
Переоценённый тренер, который не тянет ТОП-клуб.