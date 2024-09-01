Фанаты «МЮ» освистали Каземиро после 1-го тайма матча с «Ливерпулем». Команда дважды пропустила после ошибок бразильца

Теги Манчестер Юнайтед Олд Траффорд Ливерпуль премьер-лига Англия болельщики Каземиро Луис Диас Футбол

Болельщики «МЮ» освистали Каземиро в перерыве матча с «Ливерпулем».

После 1-го тайма «Манчестер Юнайтед» проигрывает «Ливерпулю» на «Олд Траффорд» со счетом 0:2. Оба гола были забиты гостями после ошибок Каземиро – в первом эпизоде «Ливерпуль» перехватил мяч после неточной передачи бразильца, а перед вторым голом Луис Диас отобрал мяч у опорника «МЮ» в борьбе.

Как передает журналист Саймон Стоун, после свистка на перерыв некоторые болельщики «Манчестер Юнайтед» свистели в адрес Каземиро.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

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46 комментариев
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Ответ Николай Бойко
Как же Перес вовремя его слил
Что-то мне подсказывает, что в Реале он бы до сих пор в топовой форме был.
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-7
+68
А по уму нужно было освистать Тен Хага
+70
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+66
Не защищаю казу, но он привык делать пасы в атаку и двигать мяч вперед. В мю такого нет. Все стоят. В первом случае игрок мю мог раньше перевести на фланг, в итоге замедлился и казе пришлось уже обострять. А во втором моменте спорно, к тому же, если игрок ошибся, то где партнёры, почему не отработали.
+45
-5
+40
Надо было уходить в СА и доигрывать спокойно карьеру. Уже не тянет
+37
-6
+31
Как же Перес вовремя его слил
+25
-6
+19
Ошибки Каза не отменяют того факта, что за полъярда евро, Хаг не смог до сих пор никакой вменяемой игры поставить. Все держится только на персоналиях.

Игра уже 3-ий год напоминает ситуативный колхоз, да бей беги.

Переоценённый тренер, который не тянет ТОП-клуб.
+17
0
+17
Ответ el ruso guapo
Не защищаю казу, но он привык делать пасы в атаку и двигать мяч вперед. В мю такого нет. Все стоят. В первом случае игрок мю мог раньше перевести на фланг, в итоге замедлился и казе пришлось уже обострять. А во втором моменте спорно, к тому же, если игрок ошибся, то где партнёры, почему не отработали.
вот вот. Майну просто глуповат, по сути в первом мяче виноват то он
+19
-5
+14
Надеюсь, болельщики Ливерпуля поддержали парня аплодисментами )
+16
-3
+13
каземиро убрали и центра поля вообще нет у мю..... салах мог уже хет трик делать.
+10
-1
+9
Ответ rus1an
А по уму нужно было освистать Тен Хага
Тен Хага по уму надо на кол)
+7
-1
+6
У мем хага теперь отмазка - виноват Каза
+9
-3
+6
в первом мяче максимально глупо Майну сыграл
+5
0
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Ответ Raar
Надеюсь, болельщики Ливерпуля поддержали парня аплодисментами )
Игроки Ливерпуля поддержали аплодисментами, всё таки главный "ассистент" в матче
+6
-1
+5
Третий получили после такой же потери уже от Мэйну. Значит, может, дело не в персоналиях? Может дело в том, что у команды нет идей, что делать с мясом, и опорники тупо пытаются его удержать под прессингом в отсутствие других вариантов?
+4
0
+4
Не того чела освистывают!
+3
0
+3
Все, что попадает к Хагу, превращается в дерьмо
+4
-1
+3
Главное нашли виновного 😂
+3
0
+3
Ответ Knife707
Зачем ушёл из Реала? Ради вот этого?
Ради зарплаты.
+2
0
+2
Ответ exshepardjack
вот вот. Майну просто глуповат, по сути в первом мяче виноват то он
Я вообще заметил, что в мю главное отдать мяч точно, и не важно, что этот пас может быть подставой для партнёра. Главное отдать, чтобы тебя не поругали сильно.
+3
-1
+2
Топовый был хав, вопрос где, с кем и зачем играть
+2
0
+2
Тен Хааг не уиноват. Отличный тренер. Это всё Каземиро и Ливерпуль. Это всё домашний старый стадион. Это всё слабое трансферное окно. Это всё плохая форма Рэша
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0
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По моему тут делов тренере. Зачем его держат - просто непонятно
+2
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+2
Ответ rigobersong
Что он доказал, что без ручных мадридских судей бесполезный брусок?:))
Да ладно бро, я сам фанат Барсы, но Каземиро после Бускетса лучший опорник 21 века.
+3
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И помни, тренер: каждый бразилец после 30 превращается в тыкву!
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+1
Ответ Санни Соколов
Тут тренер днище, в реале был бы в форме
В Реале он бы молодел и не ел пирожки ?))
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Ответ Николай Бойко
Как же Перес вовремя его слил
Варана он точно вовремя слил, Каз просто не по уровню команду выбрал
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может Ваннистелрой будеть тренером 🤔🤔🤔
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А кто в команде при Хаге спрогрессировал? Как один из лучших опорников превратился в брусок?
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Каземирт аут плизззз
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Ответ Coster-love
Типа Тен Хаг управлял мозгом Каземиро?
Тен Хаг же никогда не проигрывал Ливерпулю крупно, действительно
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