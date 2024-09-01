Каррагер об ошибках Каземиро: «Печальное зрелище. Он провел прекрасную карьеру и выиграл все»

Джейми Каррагер высказался об ошибках Каземиро в игре с «Ливерпулем».

«Он провел прекрасную карьеру и выиграл все, что только можно. Печально видеть, через что он сейчас проходит.

Неудачную передачу можно сделать в любой момент, но во втором эпизоде, когда Каземиро сбили с ног, он кажется потрясенным, падая на газон», – отметил бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

Каземиро заменен в перерыве после двух результативных ошибок в игре с «Ливерпулем». 20-летний Коллиер дебютировал в АПЛ