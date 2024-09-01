Каррагер об ошибках Каземиро: «Печальное зрелище. Он провел прекрасную карьеру и выиграл все»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль Джейми Каррагер премьер-лига Англия Каземиро Футбол

Джейми Каррагер высказался об ошибках Каземиро в игре с «Ливерпулем».

«Он провел прекрасную карьеру и выиграл все, что только можно. Печально видеть, через что он сейчас проходит.

Неудачную передачу можно сделать в любой момент, но во втором эпизоде, когда Каземиро сбили с ног, он кажется потрясенным, падая на газон», – отметил бывший защитник «Ливерпуля» в эфире Sky Sports.

Каземиро заменен в перерыве после двух результативных ошибок в игре с «Ливерпулем». 20-летний Коллиер дебютировал в АПЛ

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8 комментариев
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Печально, что теперь игроки проводят прекрасную карьеру, а потом едут завершать ее в МЮ.
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А про то как щас убрали Майну говорить будем ?
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Ответ madaev
А про то как щас убрали Майну говорить будем ?
Точно, карга постоянно насасывает у хага
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На самом деле каррагер внутри радуется что он оказался прав насчет каземиро когда в прошлом году он высказал печальную правду насчет старика
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Каземиро в определенном смысле стал жертвой своего стиля игры. В Испании на нем довольно много фолили из-за того, что он подставлялся и сбивал темп соперника. В АПЛ и опорники редко так играют и судьи такие контакты не свистят.
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убрать состава Кпземиро плизззз
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