Бруну о 0:3 с «Ливерпулем»: «Не нужно указывать на кого-то пальцем – это не поможет «МЮ» изменить ситуацию. Каземиро и Майну теряли мяч, потому что хотели проявить смелость»
Бруну Фернандеш высказался о разгроме «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля».
В 3-м туре АПЛ команда Эрика тен Хага проиграла на «Олд Траффорд» со счетом 0:3. Все три гола были пропущены после потерь мяча игроками «МЮ» – в 1-м тайме две ошибки Каземиро привели к дублю Луиса Диаса, а после перерыва «Ливерпуль» забил после потери мяча Кобби Майну.
«Мы очень хорошо начали игру и создали больше моментов. Нам нужно быть более собранными – так было и в матче с «Фулхэмом».
Вы всегда забиваете голы сами себе. Чтобы пропустить, нужно совершить ошибку. Не нужно указывать на кого-то пальцем – сейчас это нам не поможет. Когда вы пропускаете, нельзя указывать только на конкретную ошибку. Какой смысл говорить о потерях Каземиро или Кобби [Майну]? Они теряли мяч, потому что хотели проявить смелость. Это часть футбола. Не стоит винить кого-то конкретного.
Каземиро опытнее меня. Мне не нужно ничего ему говорить, он знает, что такое футбол. Он играл в двух лучших клубах мира. Кобби – отличный парень. Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе, потому что это часть его игры. Они играют важную роль для нас, и так будет продолжаться.
Не нужно оглядываться на прошлое. Мы просто должны изменить ситуацию. Мы проиграли – поздравляю «Ливерпуль», они были более хладнокровны. Я не слежу за статистикой, но игра была напряженной», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.
Тен Хаг про 0:3: «МЮ» пропустил все голы из-за индивидуальных ошибок»
Просто не на игроков
Обычно нытье в интервью и истерики нп поле
Сульшера зря убрали … люблю когда в матчах с МЮ напряг до последнего,желаю МЮ хорошего тренера 🤝
А уходить из под прессинга за счёт командного движения МЮ не обучен