Бруну о 0:3 с «Ливерпулем»: «Не нужно указывать на кого-то пальцем – это не поможет «МЮ» изменить ситуацию. Каземиро и Майну теряли мяч, потому что хотели проявить смелость»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Каземиро Бруну Фернандеш Кобби Майну Футбол

Бруну Фернандеш высказался о разгроме «Манчестер Юнайтед» от «Ливерпуля».

В 3-м туре АПЛ команда Эрика тен Хага проиграла на «Олд Траффорд» со счетом 0:3. Все три гола были пропущены после потерь мяча игроками «МЮ» – в 1-м тайме две ошибки Каземиро привели к дублю Луиса Диаса, а после перерыва «Ливерпуль» забил после потери мяча Кобби Майну.

«Мы очень хорошо начали игру и создали больше моментов. Нам нужно быть более собранными – так было и в матче с «Фулхэмом».

Вы всегда забиваете голы сами себе. Чтобы пропустить, нужно совершить ошибку. Не нужно указывать на кого-то пальцем – сейчас это нам не поможет. Когда вы пропускаете, нельзя указывать только на конкретную ошибку. Какой смысл говорить о потерях Каземиро или Кобби [Майну]? Они теряли мяч, потому что хотели проявить смелость. Это часть футбола. Не стоит винить кого-то конкретного.

Каземиро опытнее меня. Мне не нужно ничего ему говорить, он знает, что такое футбол. Он играл в двух лучших клубах мира. Кобби – отличный парень. Я хочу, чтобы он продолжал в том же духе, потому что это часть его игры. Они играют важную роль для нас, и так будет продолжаться.

Не нужно оглядываться на прошлое. Мы просто должны изменить ситуацию. Мы проиграли – поздравляю «Ливерпуль», они были более хладнокровны. Я не слежу за статистикой, но игра была напряженной», – сказал капитан «Манчестер Юнайтед» в интервью Sky Sports.

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40 комментариев
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Какая разница как играет МЮ? Главное что выгнали не прессингующего Роналду и насильника Гринвуда. Женская команда очень довольна, это главное.
+43
-14
+29
остальные 19 команд АПЛ говорят вам человеческое спасибо, что вы не указываете на Тен Хага пальцем
+28
-5
+23
Ответ Игорь Боровой
Смело вытащили 3 из сетки
Доминировали, набрав больше карточек. Показали характер - не дали им забить 4й.
+23
-1
+22
Бруну о 0:3 с «Ливерпулем»: «Не нужно указывать на кого-то пальцем

Тен Хаг про 0:3: «МЮ» пропустил все голы из-за индивидуальных ошибок»
+17
0
+17
Смело вытащили 3 из сетки
+11
-1
+10
Скажу, что как болельщика Ливерпуля, такой коммент от Бруно меня удивил. Обычно с ним ассоциируется какое то нытье, а здесь все по делу.
+6
0
+6
Тен Хаг бы посмотрел как играет РБ. Да РБ играет 4-2-2-2, но условные 2 атакующих полузащитника не постоянно находятся в широкой позиции + помогают в обороне. А Рашфорд, Гарначо и Фернандеш не помогали обороне от слова совсем. Да МЮ мог выиграть если бы вместо Майнц и Каземиро играли Канте и Родри на пике своих возможностей, но играли не они, а следовательно проблемы именно с тактикой
+3
0
+3
Ответ CHELSEA_2008
Какая разница как играет МЮ? Главное что выгнали не прессингующего Роналду и насильника Гринвуда. Женская команда очень довольна, это главное.
хорош))))
+3
0
+3
Ответ Alexander Yavriantz
Надо было ещё Амрабата подписывать, полузащита сегодня дно была. И финал с ним выиграли. Ну или хотя бы Угарте на 2-3 недели раньше подписывать.
Как будто Угарте здесь что-то изменит
+3
0
+3
Показывать пальцем нужно и это поможет

Просто не на игроков
+5
-2
+3
Ответ Carasa
Пальцев не хватит, чтобы указать на всех виновников
у кого это меньше одного пальца?
+2
0
+2
Вот что значит без ручных судеек переса играть
+1
0
+1
Ответ Sven Mode
Гринвуд, в отличие от Роналду, сам виноват в том, что его уже нет в МЮ
А Рон не виноват? Предсезонку пропустил ищя себе клуб, сезон начал не набрав форму еле бегал итд.
+1
0
+1
Тен Хаг: бесконечные обсеры это часть игры.
+1
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+1
Ответ No Name
🤡 Каземиро еще и домой смылся после замены 🤦🏻‍♂️вот уж где позорище
Опровергли
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Ответ Зоновский петух
Скажу, что как болельщика Ливерпуля, такой коммент от Бруно меня удивил. Обычно с ним ассоциируется какое то нытье, а здесь все по делу.
Да, хорошо сказал
Обычно нытье в интервью и истерики нп поле
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Ответ Александр Мариус
дайте тенхагу поработать!
Пластинку заело? Мог бы уже разбавить чем-нибудь другим свою ленту комментов
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Ответ Alexander Yavriantz
Надо было ещё Амрабата подписывать, полузащита сегодня дно была. И финал с ним выиграли. Ну или хотя бы Угарте на 2-3 недели раньше подписывать.
Проблема явно в тренере,игроки спми по себе осень приличные в МЮ
Сульшера зря убрали … люблю когда в матчах с МЮ напряг до последнего,желаю МЮ хорошего тренера 🤝
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Ответ Alexander Yavriantz
Ну могли хотя бы унылые нули скатать без чудовищных ошибок в центре.Не очень хорошо, но намного лучше позора.
Угарте это не Алькантара или Верратти, которые из под прессинга выходят на дриблинге (ну в лучшие периоды карьеры) и не Пирло способный одним движением убрать любого прессингуюшего игрока. Угарте это старательный деревянный опорник типа Маскерано времён Ливерпуля. Он будет выдирать мяч с мясом, но под прессингом он тоже будет лажать, как лажал и в Португалии и в ПСЖ. Уходил бы он из под прессинга легко его бы не продали у ПСЖ сейчас на это только португал способен.
А уходить из под прессинга за счёт командного движения МЮ не обучен
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Ответ Adamdfdgds
Как будто Угарте здесь что-то изменит
Ну могли хотя бы унылые нули скатать без чудовищных ошибок в центре.Не очень хорошо, но намного лучше позора.
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Ответ Dred
Опровергли
Хорошо если так, а то я прям офигел от такой наглости
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Ответ ОттоДракула
А сам Бруну Фернандеш чем 3 матча подряд занимаетесь?
Плачет
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что и сам сделал😂
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Наконец-то всё встало на свои места
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Нужно! Каз виноват в двух голах!
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Казимиро давно пора заканчивать играть в топ-5 Европы.
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4 500 в ге
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дайте тенхагу поработать!
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Проявили смелость и получили трёшку
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Угарте будет не лучше Каземиро в МЮ. Вы туда праймого Месси поставьте, Роналду, Зидана, все поленами станут
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