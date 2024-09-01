Салах о 3:0 с «МЮ»: «Ливерпуль» мог забить 5 или 6. Соперник совершил несколько ошибок, которыми мы воспользовались – это была часть плана»
Мохамед Салах поделился мыслями о разгроме «МЮ» (3:0).
«Отличный результат. Все знают, что дерби важно для болельщиков и для города. Мы должны продолжать в том же духе, если хотим бороться за чемпионат, нужно выигрывать каждый матч.
Я поучаствовал в трех голах, так что я доволен. Тренер любит, чтобы мы активно прессинговали, соперник совершил несколько ошибок, которыми мы сумели воспользоваться – это было частью плана», – сказал вингер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.
О том, что это была легкая игра
«Согласен с вами, я даже немного удивился. Мы могли забить 5 или 6.
Новый тренер пришел со своим стилем, и он хочет, чтобы все адаптировались. Он провел несколько встреч с опытными игроками, сказав, что нужно подавать пример молодым», – добавил Салах.
Если б доигрывали в полную силу - было бы 0-5.