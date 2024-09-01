Салах о 3:0 с «МЮ»: «Ливерпуль» мог забить 5 или 6. Соперник совершил несколько ошибок, которыми мы воспользовались – это была часть плана»

Теги Манчестер Юнайтед Ливерпуль премьер-лига Англия Арне Слот Мохамед Салах Футбол

Мохамед Салах поделился мыслями о разгроме «МЮ» (3:0).

«Отличный результат. Все знают, что дерби важно для болельщиков и для города. Мы должны продолжать в том же духе, если хотим бороться за чемпионат, нужно выигрывать каждый матч.

Я поучаствовал в трех голах, так что я доволен. Тренер любит, чтобы мы активно прессинговали, соперник совершил несколько ошибок, которыми мы сумели воспользоваться – это было частью плана», – сказал вингер «Ливерпуля» в интервью Sky Sports.

О том, что это была легкая игра

«Согласен с вами, я даже немного удивился. Мы могли забить 5 или 6.

Новый тренер пришел со своим стилем, и он хочет, чтобы все адаптировались. Он провел несколько встреч с опытными игроками, сказав, что нужно подавать пример молодым», – добавил Салах.

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12 комментариев
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Спасибо, что не стали добивать аутсайдера, уровня Чемпионшипа! Это было очень великодушно!
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+20
В конце Мо начал переигрывать самого себя, да и остальные спустили рукава.
Если б доигрывали в полную силу - было бы 0-5.
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Почему Собо сразу не пробил..
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Тен Хаг тоже часть плана.
+6
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Не ,так не интересно.0:5 0:6 и нашего 7Хага бы уволили.Дайте гению ещё поработать
+3
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Диас в этом матче опять показал что после Салаха именно он будет главным игроком атаки Красных. Сабослай техничный, но тормозной и тепленький у него нет футбольного характера и агрессии. Жота ну такое парень играет временами и так было практически всю карьеру. Нуньес это Нуньес, а Гакпо тоже не вывезет быть лидером.
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Ответ Cristiano Ronaldo
Спасибо, что не стали добивать аутсайдера, уровня Чемпионшипа! Это было очень великодушно!
Просто там Нунез вышел
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Ответ sintenced
Ну это все же перебор, xG там 1,7, насколько я помню.
там несколько стопроцентных моментов было, которые не закончились ударами по воротам, это не считается в xG
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Тен Хаг = 0 , прощай
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Всем 19 командам стоит прислушаться, тогда Тен Хаг не доработает и до конца осени, в силу не только невозможности, но и упрямости.
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Ну это все же перебор, xG там 1,7, насколько я помню.
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Ответ Трент 66
Почему Собо сразу не пробил..
Не первый раз уже в ситуации, когда надо бить, он не бьёт. Может Арне запретил? Но на расстоянии в 10 метров то уже чего мудрить...
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